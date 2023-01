„Verlieren eine große Persönlichkeit“: Feuerwehr trauert um langjährigen Kreisbrandinspektor

Nachruf auf Herbert Schölderle

Bei den Feuerwehren und Behörden war Herbert Schölderle weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt. Nun ist er im Alter von 81 Jahren plötzlich verstorben. Ein Nachruf.

Wolfratshausen/Sauerlach – Mehr als vier Jahrzehnte, bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst aus Altersgründen im Jahr 2001, war Herbert Schölderle bei Feuerwehren und Behörden weit über die Grenzen des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen bekannt und geschätzt. Mitte Januar ist der ehemalige Kreisbrandinspektor im Alter von 81 Jahren verstorben.

1958, kurz vor seinem 17. Geburtstag, trat Schölderle der Feuerwehr Wolfratshausen bei. Dort zeigte sich rasch seine Affinität zur Technik: Er machte den Lkw-Führerschein und steuerte die großen Einsatzfahrzeuge. Zunächst Löschmeister, war er von 1980 bis 1983 Kreisbrandmeister für die Gemeinde Egling – 1983 wurde Schölderle als Kreisbrandinspektor (KBI) für den Norden des Landkreises ernannt.

Nachruf auf Herbert Schölderle: Er gründete Sondereinheiten innerhalb der Wolfratshauser Wehr

Zu seinen Verdiensten zählt unter anderem die Gründung mehrerer Sondereinheiten innerhalb der Wolfratshauser Wehr – wie die Tauchergruppe im Jahr 1964. Rund 15 Jahre später hob er die Flughelfer mit aus der Taufe. Deren Aufgabe ist primär das Löschen von Wald- und Flächenbränden aus der Luft – mithilfe von Löschwasser-Außenlastbehältern und Hubschraubern von Polizei, Bundespolizei sowie Bundeswehr. Eine dritte Sondereinheit entstand zur Jahrtausendwende mit den „First Respondern“, die bei Überlastung des Rettungsdienstes koordinierte Erste Hilfe leisten können, bis ein Rettungswagen verfügbar ist.

Mit umfangreichem Fachwissen, Hartnäckigkeit, kluger Strategie, großem Netzwerk und manchmal etwas unkonventionellen Methoden schaffte es Schölderle, die Freiwillige Feuerwehr auf ein hohes Niveau zu heben. Viele Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge hätten ohne sein Wirken nicht beschafft werden können.

Schölderle, der in den vergangenen Jahren in Sauerlach wohnte und um den seine Ehefrau und sein Sohn trauern, wurde für seine Verdienste 1982 mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz der Stufe II geehrt, 1985 mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, 1987 mit dem Steckkreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens und 1999 mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 2001 ernannten ihn die Landkreis-Kommandanten zum Ehren-Kreisbrandinspektor.

Nachruf auf Herbert Schölderle: „Ohne ihn stünden wir heute nicht da, wo wir sind“

Weggefährten sind tief betroffen von Schölderles plötzlichem Tod. Florian Seitner, Vorstand der Wolfratshauser Feuerwehr, und sein Vorgänger Franz Mair sind sich einig: „Unsere Feuerwehr und damit die Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürger haben ihm sehr viel zu verdanken. Ohne ihn stünden wir heute nicht da, wo wir sind.“

Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner, lange Jahre bei der Feuerwehr Weidach aktiv, saß zwei Tage vor Schölderles Tod in der Hauptversammlung der Weidacher Wehr noch neben ihm: „Herbert Schölderle hat für die Feuerwehr gelebt und sich immer und überall für den Bedarf und die Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt. Er war immer ein Gesprächspartner auf Augenhöhe, mit konkreten Vorstellungen und großer Erfahrung“, betont der Rathauschef.

Kreisbrandrat Erich Zengerle sagt: „Durch seinen überdurchschnittlichen Einsatz für das Feuerwehrwesen hat er viele Projekte ins Leben gerufen und umgesetzt. Mit seinem unermüdlichen Wirken achtete er darauf, dass die Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehren immer auf aktuellem Stand waren. Er hat sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus durch seine herausragenden Leistungen hohen Respekt und Anerkennung verschafft. Wir verlieren mit ihm eine große Persönlichkeit im Feuerwehrwesen.“

Nicht unerwähnt bleiben sollen Schölderles Interessen außerhalb der Feuerwehr. So war er in jungen Jahren ein hervorragender Sportler beim TSV Wolfratshausen und mit seiner Band „Die Concorados“ sorgte er von Wolfratshausen bis nach Tirol an Klavier, Orgel und Akkordeon von 1962 bis in die 1980er-Jahre für schwungvolle Tanzmusik.

Die Beisetzung findet am Freitag, 10. Februar, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Sauerlach statt. WOLFGANG TUTSCH

