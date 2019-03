Narreninsel: Das hat Kinderprinz Elias im Fasching am besten gefallen

Die Narreninsel Wolfratshausen hat die Redaktion besucht. Bei der Gelegenheit verriet Kinderprinz Elias der Erste ein Geheimnis.

Wolfratshausen – Elias I., Kinderprinz der Narreninsel Wolfratshausen, ist eine grundehrliche Haut. Was hat ihm in der fünften Jahreszeit am besten gefallen? „Die schulfreien Tage“, antwortet Elias und grinst. Für den Besuch der Redaktion am Rosenmontag mussten weder er noch seine Prinzessin Elisabeth II. Befreiung vom Unterricht beantragen – es sind Faschingsferien.

Alle Garden der Narreninsel, das Kinderprinzenpaar, das Prinzenpaar Maxim I. und Katharina I. sowie Vereinspräsident Franz Hübler besuchten am Rosenmontag traditionell die Redaktion der Heimatzeitung. Voller Elan tanzten die Tollitäten und ihr Gefolge zwischen den Bürotischen. Viele Mamas hielten die Auftritte mit ihren Smartphone-Kameras für die Nachwelt fest. „Power haben wir noch genug“, ließ Hübler den Redaktionsleiter Carl-Christian Eick wissen. Direkt im Anschluss an den Besuch der Redaktion ging’s für die Narreninsel weiter zum Faschingstreiben auf dem Rotkreuzplatz in München.

Zirka 15 öffentliche Auftritte haben Ihre Hoheiten und die Garden bereits absolviert. „Es hat Riesenspaß gemacht“, bilanzierte eine strahlende Katharina die Erste. Kinderprinzessin Elisabeth II. ist angesichts des unmittelbar bevorstehenden Aschermittwochs ein wenig betrübt. Für die elfjährige Ebenhauserin steht schon fest: „Ja, ich möchte auch mal große Prinzessin bei der Narreninsel werden.“

Alles hat ein Ende, auch die Faschingssaison 2018/19. Die Narreninsel lädt am Faschingsdienstag ab 17 Uhr zum Kehraus ins Restaurant Mustos im Isar-Loisach-Stadion in Farchet ein. Der Eintritt ist frei. Alle Infos zur Faschingsgesellschaft gibt’s im Internet unter www.narreninsel.de.