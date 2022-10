Neue Quelle aufgetaucht: Eine Wolfratshauserin im Elysee-Palast

Von: Volker Ufertinger

Henriette Poincaré Gattin des französischen Staatspräsidenten Raymond Poincaré © Archiv

Henriette Poincaré war die Frau des französischen Staatspräsidenten – und verbrachte einige Zeit in Wolfratshausen. Hierzulande war man aber nicht stolz auf sie. Im Gegenteil.

Wolfratshausen – Man stelle sich vor, die Frau des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron hätte nahe Verwandtschaft in Wolfratshausen. Die Zeitungen wären voll mit Berichten, und an der Loisach wäre man ohne Zweifel stolz auf die „große Tochter der Stadt“, wie es wohl heißen würde. Warum auch nicht? Deutschland und Frankreich sind befreundete Staaten, man bildet das Zentrum Europas. Man kennt und schätzt sich.

Das war nicht immer so, über Jahrhunderte herrschte eine erbitterte Gegnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland – die so genannte Erbfeindschaft. Henriette Poincaré, eine Frau mit engen Verbindungen an die Loisach, war in einer besonders hasserfüllten Phase, Anfang des 20. Jahrhunderts, Première Dame im Elysee-Palast. Die Folge: In Wolfratshausen war man ganz und gar nicht stolz auf sie. Im Gegenteil: Man beäugte sie mit Misstrauen. Schließlich fuhr ihr Mann, Raymond Poincaré einen strikt antideutschen Kurs. Unter anderem war er die treibende Kraft hinter dem Versailler Vertrag von 1919, der nach dem Ersten Weltkrieg dem unterlegenen Deutschland harte Bedingungen auferlegte.

Neuer Fund im Stadtarchiv - inklusive reißerischem Zeitungsartikel

Wie kritisch Henriette Poincaré in Wolfratshausen Anfang der 1920er-Jahre gesehen wurde, geht aus einer neuen Quelle hervor, die uns der Historiker Michael Holzmann zur Verfügung gestellt hat. Er ist im Stadtarchiv auf einen Artikel im Wolfratshauser Wochenblatt vom 22. Januar 1922 gestoßen. Dort heißt es: „Wolfratshausen genießt die zweifelhafte Ehre, die Gattin des für Deutschland so unheilvoll wirkenden französischen Ministerpräsidenten Poincaré für längere Zeit beherbergt zu haben. Die Mutter der Frau Poincaré war nämlich eine Tochter des in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verstorbenen Münchner Hofmusikers Moosbauer.“ Nach einigen Worten über den Lebenslauf der Abtrünnigen fasst der Autor seine Ansicht in dem Satz zusammen: „Von dem deutschen Blute merkt man bei der Familie Poincaré heute leider nichts mehr. Im Gegenteil.“

Henriette Poincaré - Sie lernte Deutsch in der Loisachstadt

Tatsächlich spielt Wolfratshausen im Leben von Henriette Poincaré eine wichtige Rolle. Sie wurde am 8. Mai 1858 in einem Pariser Vorort geboren – sie war also Französin. Wie im Zeitungsartikel von 1922 erwähnt, war ihre Mutter Louise die Schwester von Friedrich Moosbauer, jenem Mann, der bei der Gründung des TSV Wolfratshausen und der Freiwilligen Feuerwehr eine wichtige Rolle spielte und nach dem die Straße benannt ist, die an der Kreisklinik vorbeiführt. Hin und wieder war die junge Frau zu Gast an der Loisach, ja es heißt, dass sie hier sogar Deutsch gelernt hat. Mit ihrer eleganten Erscheinung soll sie allgemeine Aufmerksamkeit erregt haben.

Späte Heirat mit Raymond Poincaré - der zukünftige Staatspräsident Frankreichs

Raymond Poincaré kennen gelernt hat die Moosbauer-Nichte wohl im Jahr 1892. Sie war einmal geschieden, einmal verwitwet und mit 34 Jahren nach damaligen Maßstäben nicht mehr ganz jung, als sie den jungen, aufstrebenden Anwalt Poincaré in Paris kennenlernte. 1904 heiratete das Paar standesamtlich, 1913 auch kirchlich. Kinder konnte sie aus unbekannten Gründen nicht zur Welt bringen.

Wolfratshauserin Henriette wegen dem Ersten Weltkrieg tief verzweifelt

1913 wurde Poincaré zum Staatspräsidenten gewählt. Seine Frau brachte Ordnung in sein Leben, koordinierte seine Termine, führte seine Korrespondenzen und organisierte glänzende Empfänge. Der Erste Weltkrieg scheint sie in tiefe Verzweiflung gestürzt zu haben – so schreibt es jedenfalls ihr Mann ins Tagebuch, das er ein Leben lang führte. Als der Krieg zu Ende war, nahm sie am großen „Te Deum“ teil, das in Notre Dame angestimmt wurde.

Tod im besetzten Paris: Henriette starb unter Besatzung von Hitler-Deutschland

Raymond Poincaré starb 1934 nach einem Schlaganfall. Seine Frau folgte ihm 1943, sie starb im von Hitler-Deutschland besetzten Paris. Ob sie Wolfratshausen je wieder gesehen hat oder wiedersehen wollte, ist nicht überliefert.

