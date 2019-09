Der neue Trainer der VSG ist ein alter Bekannter

Mit einem Turniersieg in Weißenhorn sind die Herren der VSG Isar-Loisach gestartet. Gecoacht wird der Bezirksligist ab sofort vom ehemaligen Frauen-Coach Habil Habboubi. Außerdem kommt mit Mirko Walter ein Außenangreifer aus der Bayernliga.

Wolfratshausen/Geretsried – Noch eine ganze Zeit lang hatten die Volleyballer der VSG Isar-Loisach daran zu knabbern, dass sie im April zum zweiten Mal in der Aufstiegsrelegation zur Landesliga gescheitert waren. Doch über den Sommer beim sonnigen Volleyball im Sand kehrte die Freude am Sport zurück. Zumal es für die kommende Saison in der Bezirksliga Ost einige positive Nachrichten gibt. So wird der bisherige Spielertrainer Korbinian Hölzl zwar beruflich bedingt ein halbes Jahr in Dresden und Hammelburg weilen. „Aber er steht uns für die Punktspiele zur Verfügung“, berichtet VSG-Sprecher Bernhard Wilhelm.

Weil der Mittelangreifer jedoch unter der Woche in der Fremde weilt, musste sich die Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried nach einem neuen Coach umsehen. Und der ist ein alter Bekannter: Nabil Habboubi, einst erfolgreich mit den Frauen des SV Fellbach und der TSG Backnang in der württembergischen Oberliga, trainierte in der Saison 2016/17 bereits einmal die Volleyballerinnen der VSG. „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, hat Wilhelm in den ersten Wochen unter dem neuen Übungsleiter beobachtet.

Dritte positive Nachricht: Es gibt eine Verstärkung im Außenangriff, und zwar in Person von Mirko Walter. Der 27-jährige 1,97 Meter-Mann spielte viele Jahre für den Nord-Bayernligisten TSV Abensberg/Niederbayern. „Er ist nach Abschluss seines Studiums jetzt bei einem großen Unternehmen in Penzberg tätig und war auf der Suche nach einer höherklassigen Volleyballmannschaft hier im Oberland“, berichtet der Teammanager.

Erfreulich verlief auch der offizielle Start in die neue Hallensaison für die Volleyballer: Sie gewannen am Wochenende ein mit zwei Landesligisten und sechs Bezirksliga-Klubs besetztes Turnier beim TSV Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm. In der Vorrunde unterlag man zwar den Gastgebern in zwei knappen Sätzen, wurde aber aufgrund des besseren Punktverhältnisses Gruppenerster. Im Viertelfinale setzte sich die VSG gegen den TV Spaichingen durch und feierte im Halbfinale eine gelungene 2:0-Revanche (25:16, 25:18) gegen Weißenhorn. Gegen den mittelfränkischen Bezirksligisten TSV Dürrwangen behielten die Oberbayern im Finale mit 25:22 und 25:23 die Oberhand. „Ein extrem gelungenes Turnier“, freut sich Wilhelm. Wichtiger als der sportliche Erfolg sei jedoch die Erkenntnis gewesen, dass man künftig auf der Zuspielposition flexibler als früher sei. „Wir haben entweder mit Thorsten Busch oder Dominik Hölzl gespielt, und beides hat sehr gut funktioniert“, meint der Team-Sprecher, der zudem Außenangreifer Tobias Adamek ein Sonderlob zollte („in der Form seines Lebens“).

Eigentlich hätten die Volleyballer am vergangenen Wochenende beim Länderpokal-Turnier A ihren Vorjahrestitel verteidigen sollen. „Aber die Veranstaltung fiel mangels Teilnehmern aus. Deshalb haben wir ja in Weißenhorn gespielt“, sagt Wilhelm. Somit sind die VSG-Herren automatisch für das Länderpokal-Turnier B qualifiziert, das am kommenden Wochenende stattfinden soll. Doch die Teilnahme ist aufgrund von urlaubs- und berufsbedingten Ausfällen fraglich. „Momentan haben wir nur fünf Leute“, bedauert der Teammanager. Bis zum Bezirksliga-Start am 12. Oktober (14 Uhr in Geretsried gegen TuS Holzkirchen und FC Kirchweidach) möchte er deshalb noch einige Vorbereitungsspiele organisieren.