Von: Dominik Stallein

Musik und Sitzkörbe: Der Münsinger Liedermacher Jan Wannemacher spielte am Mittwoch bei der Eröffnung des Stadtstrands am westlichen Loisachufer. Rund 40 Gäste waren gekommen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Stadtstrand an der Loisach wurde eröffnet. Viele Jugendliche halfen bei dem Projekt mit. „Der Sommer wird super in Wolfratshausen“, glaubt die Initiatorin.

Wolfratshausen – Zur Musik von Jack Johnson kann man ganz hervorragend in der Sonne vor sich hin wippen. Neuerdings – das bewies der Auftritt des Münsinger Liedermachers Jan Wannemacher zwischen Japanischem Garten und Pkw- Garagen – geht das recht stimmungsvoll: am Stadtstrand von Wolfratshausen. Grünen-Stadträtin und Jugendreferentin Jennifer Layton hatte das Projekt angestoßen. Mit einfachen Mitteln – vier Strandkörbe, ein paar Pflänzchen und Hochbeete – entstand am Bächlein ein Treffpunkt in der Altstadt. Die zuvor ungenutzte Kiesfläche wurde am Mittwochnachmittag von über 40 Gästen besucht – „man sieht, wie viel hier möglich ist“, sagte Jennifer Layton bei der Eröffnung.

Neuer Treffpunkt in der Sonne: Stadtstrand in Wolfratshausen eröffnet

Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) freut sich über die neue Nutzung des Areals. Durch den Abriss einiger Garagen auf dem Grundstück, „war hier auf einmal Platz“, erinnerte er in seiner kurzen Rede. „Jennifer Layton hat sich mit Jugendlichen Gedanken gemacht und die Idee gehabt, hier etwas zu schaffen.“ Große bauliche Maßnahmen sind auf dem Grundstück nicht möglich, weil Leitungen unter dem Boden verlaufen.

Deshalb wurden es mobile Möbel, die im Erdreich verankert sind. Die blau-weißen Strandkörbe schufen einige Jugendliche mit: In der Schreinerei Praller und Werner in Wolfratshausen „haben sie gehobelt, grundiert und gestrichen“, lobte die Jugendreferentin ihre freiwilligen Helfer.

Jugendliche packen mit an: Strandkörbe am Loisachufer

Die 16-jährige Louise ist eine der Laienhandwerker, die unter Aufsicht von Josef Praller mitarbeiteten. „Am Anfang wurden wir ein bisschen überredet – aber als wir gesehen haben, wie viele Leute dabei waren, sind wir richtig gerne gekommen.“ Einige Stunden hätte sie mit ihren Freunden in das Projekt investiert – ein Eis gab’s für die laut Layton 30 Handwerker zur Belohnung. Neun Jahre alt war der jüngste, 17 Jahre der älteste Helfer.

Das Ergebnis ist ein Beitrag zur „idyllischen Gegend“, die Eibl im Bereich des Loisachufers ausgemacht hat. Layton hat noch weitere Ideen für das Areal. Vielleicht kommen mehr Pflanzen und Beete dazu, möglicherweise sorgt ein Bücherschrank dafür, dass die Erholungssuchenden in den hölzernen Strandkörben Lesestoff haben. „Der Sommer wird super in Wolfratshausen“, glaubt Layton. Der zwölfjährige Fabio freut sich schon drauf. „Es ist cool geworden“, sagt er und blickt auf die Körbe. „Ich glaube, dass ich und meine Freunde hier öfter vorbeikommen.“