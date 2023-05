Neuer Werbeslogan für Wolfratshausen: Bürgermeister ist mächtig zufrieden

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Mächtig zufrieden sind Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.) und Stadtmanager Dr. Stefan Werner mit dem neuen Dachmarkenkonzept der Stadt Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

36.000 Euro hat die Stadt Wolfratshausen in ein sogenanntes Dachmarkenkonzept investiert. Jetzt liegt es vor - zentraler Bestandteil ist ein neuer Werbeslogan für die Loisachstadt.

Wolfratshausen – Vier Jahre dauerte der Prozess, 36 000 Euro hat die Kommune investiert, nun gibt’s ein Dachmarkenkonzept. Zentraler Bestandteil ist der sogenannte Claim, die Werbebotschaft, die da lautet: „Wolfratshausen – mächtig im Fluss.“ Bürgermeister Klaus Heilinglechner gefällt das bedeutungsschwere Adjektiv. „Bei uns ist eben nicht nur ein bisschen im Fluss“, stellt der Rathauschef im Gespräch mit unserer Zeitung fest.

Dem Dachmarkenkonzept gingen seit Juni 2019 zahlreiche Arbeitsschritte voraus. Dazu gehörten unter anderem eine Imageanalyse sowie öffentliche und nicht öffentliche Workshops mit Bürgerbeteiligung. Rund 50 Wolfratshauser wirkten unterm Strich mit, bilanziert Stadtmanager Dr. Stefan Werner. Das letzte Wort hatte im November der Stadtrat, der Konzept und Claim durchwinkte.

Neuer Werbeslogan für Wolfratshausen: Bürgermeister ist mächtig zufrieden

Ziel war es, die Besonderheiten der Loisachstadt in markanter Weise auf den Punkt zu bringen, einen Slogan zu entwickeln, mit dem sich die Bürger identifizieren können. Zugleich will Wolfratshausen im Wettbewerb mit anderen Kommunen punkten. Und nicht zuletzt hegt der Bürgermeister die Hoffnung, dass mittel- oder langfristig sogar der Nordfriese prompt an die idyllische Flößerstadt im Alpenvorland denkt, wenn seine Augen irgendwo den Halbsatz „mächtig im Fluss“ lesen.

Der Claim ist eine Art Versprechen.

Das Markenkonzept, erklärt Werner, bildet zahlreiche Themenfelder ab. Die Lebensqualität in der Stadt, die Tradition (Stichwort Flößerei), die topografische Lage und die über 1000-jährige Historie. Alle Details finden sich in einem 25 Seiten dicken Markenhandbuch, das auf der Homepage der Stadt zu lesen ist. „Mächtig im Fluss“, das assoziiert der Stadtmanager mit Begriffen wie „Dynamik, Innovation und positiver Veränderung“. Der Claim „ist eine Art Versprechen“, ergänzt Bürgermeister Heilinglechner, „er unterstreicht, dass Wolfratshausen sich ständig weiterentwickelt“.

Slogan prangt auf Plakaten für Johannifloß-Prozession in Wolfratshausen

Ins Auge gefallen ist die Botschaft den Besuchern der Iloga Ende April. Seither betreibt die Kommune Eigenwerbung mit dem wuchtigen Slogan. Auch die Plakate, die auf die Johannifloß-Prozession am 20. Mai hinweisen, verweisen mit großen Lettern auf den Veranstalter: „Wolfratshausen – mächtig im Fluss.“ Zur „externen Markenkommunikation“ gehört laut Werner, dass der kreierte Claim sukzessive auf der Homepage der Stadt sowie in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram präsent wird.

36 000 Euro hat das Markenkonzept gekostet, den Prozess begleitet hat das Institut für Stadt- und Regionalmanagement (isr) in München. Das Ergebnis „ist sehr, sehr gut“, sagt Werner. Heilinglechner ist derselben Meinung – und auch der Stadtrat (das Votum fiel in nicht öffentlicher Sitzung) stehe geschlossen hinter dem Konzept. Jetzt, so der Stadtmanager, „muss es gelebt werden“.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Für Heilinglechner ist das Dachmarkenkonzept „eine Richtschnur“. Der neue Claim, so steht’s im Handbuch, „ist das Markenversprechen und die Positionierung der Stadt Wolfratshausen“. Die versteht sich übrigens als „das dynamische Zentrum im Oberland“, das zwei Welten vereint: „Die Qualitäten der Urbanität auf der einen Seite und das Oberland, die einmalige landschaftlichen Schönheit und Souveränität (des Bayerischen) auf der anderen Seite. Die Stadt selbst verbindet dabei dynamisches, städtisches Leben und die Gelassenheit und Schönheit und Beständigkeit der Voralpen.“ Zitat Handbuch Ende.

Stadtmanager: Der Claim soll „Lust auf Kommunikation machen“

Heilinglechner betont, dass die Entwicklung des Konzepts kein Schnellschuss war. Viele Wolfratshauser nahmen Einfluss, ganz bewusst habe man „vertieft diskutiert“, blickt Stadtmanager Werner zurück. Der Claim sei letztlich nicht auf den Geistesblitz eines Einzelnen zurückzuführen, sondern sei eine Gemeinschaftsleistung. Damit keine Missverständnisse entstehen, betont Werner, dass „mächtig ein Adjektiv ist, das kleingeschrieben wird“. Überheblichkeit drücke der Slogan ganz und gar nichts aus. Mächtig – „das verwenden wir im besten bayerischen Sinne als stark“. Dass in den kommenden Tagen in der Flößerstadt mutmaßlich fleißig und emotional über den Claim debattiert wird, ist Werner klar. „Er soll ja Lust auf Kommunikation machen.“

Das Markenkonzept ist für den Rathauschef eine weitere Etappe auf dem Weg, das Image der Loisachstadt aufzupolieren. Einmal mehr betont Heilinglechner, dass „wir raus aus dem Jammermodus müssen“. Schließlich habe Wolfratshausen „mächtig was zu bieten“. (cce)