Neues Leben im alten Zeppelin: Lukas Johann eröffnet Bar im 80er-Look

Noch karg, bald bunt: Lukas Johann möchte die ehemalige Zeppelin-Bar in Wolfratshausen umgestalten und im August eröffnen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für Nachtschwärmer gibt es künftig eine neue, alte Location zum Feiern: Lukas Johann eröffnet „LJs Bar“ im Gewerbegebiet - genauer: Im ehemaligen Zeppelin

Wolfratshausen – Wer in der Loisachstadt lange feiern möchte, der muss auf gutes Wetter hoffen. „Im Nachtleben ist nicht wirklich viel geboten “, sagt Lukas Johann. Die Alternative bei Schlechtwetter sei, jedes Wochenende in der gleichen WG zusammenzusitzen – „das wird auf Dauer aber ziemlich langweilig“. Davon hat Johann genug. Der 25-Jährige will im Gewerbegebiet eine neue Nachtgastronomie eröffnen, und zwar in der ehemaligen Zeppelin-Bar.

Neues Leben im alten Zeppelin: Lukas Johann eröffnet Bar

Wie berichtet hat Betreiber Sepp Schwarzenbach die beliebte Location vor rund einem Jahr für immer abgesperrt. Lange war unklar, wie es mit der Kneipe im Turm-Komplex weitergeht. Lukas Johann lüftet das Geheimnis nun. Er möchte seine eigenen Ideen umsetzen. Alles, was an das Zeppelin-Motto erinnert, ist schon raus aus dem zweistöckigen Gastraum: Die Luftaufnahmen an der Wand, die historischen Zeppelin-Fotos, die Schilder, die den Gastraum zur „1. Klasse“ deklarierten. Noch sind dort karge Wände. Das wird sich bald ändern. „Ich will ein 80er-Jahre-Motto umsetzen“, sagt der Eurasburger. Kurz umrissen: „Viel neon, viel bunt, viel Leuchten – alles kriegt einen neuen Anstrich.“

80er-Look und Motto-Partys in Wolfratshausen - „Wir sind keine Cocktailbar“

Öffnen möchte er die Bar und den kleinen Biergarten donnerstags für entspannte Stunden nach der Arbeit und am Wochenende bis in die Nacht – „wenn was los ist, dann mit Open End“, sagt der Jungunternehmer. Regelmäßig – mindestens zwei Mal im Monat – möchte Lukas Johann, den seine Freunde „LJ“ nennen, aus der Bar-Routine ausbrechen. Dann soll es Motto-Partys geben. Ideen hat er schon einige: „Karaoke wäre cool, oder eine 80er-Party, natürlich was Besonderes zu Halloween oder eine Superbowl-Nacht mit Chicken Wings und Burgern.“ An diesen Abenden könnte auch das Getränkesortiment variieren und zum jeweiligen Abendmotto passen. Ansonsten plant der angehende Gastronom eine Standard-Getränkekarte, auf der jeder etwas findet. „Wir sind keine Cocktailbar“, stellt der Eurasburger klar.

„LJs Bar“ im Gewerbegebiet: Neue Nachtgastro in Wolfratshausen geplant

„LJs Bar“ – so soll der Laden heißen – ist der erste eigene Gastronomie-Betrieb für den jungen Mann. Er hat aber schon Erfahrung gesammelt: Seine Eltern sind Teil der Führung des Herzblut-Stüberls in Ascholding. „Ich habe immer mal wieder mitgearbeitet“, sagt der 25-Jährige. Als er vom ehemaligen Zeppelin-Wirt, Sepp Schwarzenbach, hörte, dass es noch keinen Nachfolger für die Kneipe am Hans-Urmiller-Ring gibt, habe er spaßeshalber angeboten, den Betrieb zu übernehmen. „Wolfratshausen braucht so was ja“, findet er. Aus dem Spaß wurde Ernst. Johann fing an, Pläne zu schmieden.

„Ich glaube, das wird cool“: Junger Gastronom startet ins Nachtleben

„Ich weiß, was ich mir als Gast wünschen würde – und das will ich den Gästen anbieten.“ Der 25-Jährige wird selbst gerade am Anfang sehr regelmäßig vor Ort sein, „eigentlich immer“, sagt er. Viel Zeit hinterm Tresen möchte er aber nicht verbringen – „lieber bin ich Gastgeber, der mit den Leuten redet und sich zu den Gästen setzt“. Möglich ist das, weil Johann 25 Leute zusammengetrommelt hat, „die richtig Bock haben“, in der Bar zu arbeiten.

Johann will die Bar neben seinem Hauptberuf als unabhängiger Finanzdienstleister betreiben. „Aus meiner 40-Stunden-Woche werden wahrscheinlich 70“, glaubt er. Aktuell wohl noch mehr, weil so viel zu organisieren ist, bevor das Lokal am Samstag, 12. August, öffnen soll. Man merkt dem 25-Jährigen nicht an, wie viel Arbeit schon hinter ihm liegt. „Ich glaube, das wird cool“, freut sich der angehende Gastronom. Er klingt entspannt dabei.