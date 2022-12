Neues Loisachquartier in Wolfratshausen: „Wo sind die Sozialwohnungen?“

Von: Carl-Christian Eick

117 neue Wohnungen sind auf dem ehemaligen Kraft-Areal, jetzt Loisachquartier, östlich des S-Bahnhofs in Wolfratshausen entstanden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Östlich des S-Bahnhofs in Wolfratshausen ist das Loisachquartier entstanden. Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt vermisst jedoch die versprochenen „Sozialwohnungen“.

Wolfratshausen – Auf dem ehemaligen Grundstück des Baustoffhandels Kraft im Osten des S-Bahnhofs ist das Loisachquartier entstanden. Zur Erschließung sollte wie berichtet ab September eine neue Abbiegespur von der Sauerlacher Straße auf das Areal angelegt werden. Warum die Arbeiten nun erst im Februar oder März beginnen, erläuterte Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) im Bauausschuss am Mittwochabend.

Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt interessierte jedoch viel mehr die Antwort auf die Frage, „wo die Sozialwohnungen geblieben sind“, die der Investor aus Grünwald versprochen habe. Er, Schmidt, wisse nur von „hochpreisigen Wohnungen“, die im Loisachquartier vermietet würden.

Frage eins – warum gibt’s noch keine Linksabbiegespur? Weil es Lieferengpässe beim benötigten Material gebe, erklärte der Bürgermeister. Vor allem für den Ausbau der Gehwege würde das Material voraussichtlich erst Ende November in der Flößerstadt eintreffen. Heilinglechner: „Dies hätte bedeutet, dass wir über den Winter aufgrund der zu erwartenden Wetterlage ein Provisorium hätten vorhalten müssen, was sich auf einer stark befahrenen Hauptverkehrsstraße sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für den Winterdienst sowie den vorgesehenen Bauzeitenablauf als problematisch dargestellt hätte.“ Laut Rathauschef soll die Linksabbiegespur, die inklusive neuer Ampeln wie berichtet gut 760 000 Euro kosten wird, ab Ende Februar/Anfang März gebaut werden. Knapp 645 000 Euro von der Investitionssumme schultert die Stadt, den Rest die Scherbaum-Unternehmensgruppe, Bauherr des Loisachquartiers.

Für 4-Zimmer-Wohnung: 5.296 Euro Netto-Einkommen muss nachgewiesen werden

Ein Edeka-Markt sowie 117 Wohnungen sind auf dem etwa 11.000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden. Wohnungen, die allesamt vermietet werden. „Hochpreisig“ sei das Angebot, urteilte Stadtrat Schmidt. Sein Amtskollege Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) sah’s genau so, er sprach von 19 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Zudem werde von den Interessenten für das „glanzvolle Wohnen in Wolfratshausen“ (so die Bewerbung durch den Immobilienmakler) ein Einkommensnachweis verlangt, so Kugler am Mittwoch. Ein Beispiel: Wer im Loisachquartier eine Vier-Zimmer-Wohnung mit rund 115 Quadratmetern mieten möchte, muss laut Exposé ein „Mindesthaushaltseinkommen“ von monatlich 5.296 Euro netto nachweisen.

Es laufen bereits Gespräche und interne Abstimmungen.

„Wir als Stadt können keine Mietpreise festlegen“, betonte Rathauschef Heilinglechner. Das sei allein die Sache des Bauherrn. Zur sogenannten einkommensorientierten Förderung von Wohnungen, deren Mieter abhängig von ihrem Einkommen einen staatlichen Zuschuss erhalten, erklärte der Bürgermeister: „Es gibt einen städtebaulichen Vertrag.“ 29 solcher Wohnungen seien in der Vereinbarung zwischen der Kommune und dem Investor festgeschrieben. „Es laufen bereits Gespräche und interne Abstimmungen“, antwortete Heilinglechner auf Nachfragen von Schmidt und Kugler. Mehr zu dem Thema wolle er im anschließenden nicht öffentlichen Sitzungsteil bekannt geben.

Vermietung erfolgt durch Bauherrn „in Abstimmung mit der Stadt“

Frank Maiberger, Geschäftsführer der Scherbaum Unternehmensgruppe, wundern die Nachfragen aus Stadtratskreisen. Alle Vereinbarungen seien in den Protokollen der Stadtratssitzungen nachzulesen. Er schickt im Gespräch mit unserer Zeitung voraus, dass die besagten 29 Wohnungen („die es natürlich gibt“) aus „nachvollziehbaren Gründen nicht im Internet angeboten werden“. Es sei zudem „von Anfang an klar gewesen“, dass der Investor „keinen bauherrnseitigen Zuschuss“ zur Errichtung der einkommensabhängig geförderten Wohnungen bekomme. „Der Bauherr baut die Wohnungen, und die Vermietung – gedeckelt auf den Mietzins – erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt“, erklärt er das Vorgehen. Das heiße: Die Stadt spreche ein gewichtiges Wort mit, „welcher Personenkreis“ bei der Vergabe der günstigen Mietwohnungen „in Frage kommt“. (cce)

