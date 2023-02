Neues Museum eröffnet mit buntem Programm - Hubert und/ohne Staller-Fans kriegen besonderes Angebot

Von: Dominik Stallein

Bereit für die Eröffnung: Museumsleiterin Annekatrin Schulz und Stadtmanager Dr. Stefan Werner vor dem Eingang des Museum Wolfratshausen am Untermarkt 10 in der Altstadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Museum Wolfratshausen eröffnet mit kostenlosem Eintritt. Für die Besucher wird eine Menge geboten - zum Beispiel ein Hubert-Staller-Fotoshooting.

Wolfratshausen – Modern soll es sein. Und einen Blick in eine jahrhundertelange Geschichte bieten: Am kommenden Wochenende wird das rundum erneuerte Museum Wolfratshausen im Gebäude am Untermarkt 10 eröffnet. Die Stadt feiert das mit einem bunten Veranstaltungsprogramm am kommenden Samstag und Sonntag, 11./12. Februar.

Neues Museum Wolfratshausen öffnet: Hubert und Staller Flößer, Bergwald und eigene Kunstwerke im Mittelpunkt

Bei freiem Eintritt können Interessierte besondere Führungen und Aktionen genießen. Am Samstag um 11 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr gibt es Führungen durch den neuen Ausstellungsraum „Bergwald und Bohème“. Zu sehen sind die pittoresken Bergwaldvillen und die Besucher bekommen einen Einblick in die Vita der teilweise sehr prominenten Bewohner. Der bekannteste ist wohl Rainer Maria Rilke. Der deutsche Lyriker verbrachte den Sommer 1897 im winzigen Lutzhäuschen, das noch heute oberhalb der Stadtkirche steht. Ab 12 Uhr, sowie sonntags ab 14 Uhr basteln die Kräuterpädagoginnen mit Kindern. Sie können außerdem Kräutersalze und Tee-Kreationen selbst mischen.

Dem jahrhundertelang wichtigsten Wirtschaftszweig in der Loisachstadt widmet die Stadt einen eigenen Ausstellungsraum: der Flößerei. Einer der beiden Wolfratshauser Floßmeister besucht das Museum am Samstag und Sonntag: Jeweils ab 14 Uhr können Besucher im Flößerei-Raum mit Josef Seitner plaudern und ihm Fragen zur Historie der Flößerei und der aktuellen Situation stellen.

Hubert und Staller-Fans können ein Foto im ARD-Auto machen

Fans der Wolfratshauser Fernseh-Cops von „Hubert und/ohne Staller“ können am Wochenende ein besonderes Erinnerungsfoto knipsen: Hinter dem Gebäude am Untermarkt 10 steht der originale Streifenwagen aus der ARD-Serie um Christian Tramitz. Der „Wagen 3“ parkt um 14 Uhr hinterm Museum. Bis 16 Uhr können die Fans der Blödelcops auf den Autositze von Hubert, Staller und Girwidz Probe sitzen.

Am Samstag bietet die Leiterin der Klecks-Schule der Phantasie ein Künstleratelier für Schüler im Museum an. Das Erste startet um 14 Uhr, das zweite um 15 Uhr.

Neues Museum Wolfratshausen am Untermarkt 10: Die Einrichtung ist moderner geworden

An beiden Tagen werden Bilder des Wolfratshauser Landschaftsmalers Felix Bockhorni (1801-1878) ausgestellt. Der Künstler war unter anderem königlich-bayerischer Hofmaler, viele seiner Aquarelle und Ölgemälde zeigen Abbildungen des historischen Wolfratshausens.

Nicht nur die Ausstellungsstücke im Museum sind von historischem Wert, auch das Gebäude selbst hat eine lange Geschichte: Das Baudenkmal am Untermarkt 10 war vermutlich Mitte des 18. Jahrhunderts als sogenanntes Pflegeschloss der Sitz des Wolfratshauser Landgerichts. Nach einem Brand wurde das zerstörte Gebäude im Jahr 1806 neu errichtet. Bis 1962 war das Eckhaus mit dem charakteristischen Türmchen Sitz des Amtsgerichts. Zwischen 1968 und 1975 war es eine Schule, seit 1977 ist es die Heimat des Museums – das künftig nicht mehr „Heimatmuseum“, sondern „Museum Wolfratshausen“ heißt.

Ab dem Jahr 2020 wurde das Gebäude generalsaniert. Im Erdgeschoss befinden sich nun die Tourist-Info und eine Kaffeerösterei. Gemeinsam mit einer Museumskustodin hat die Stadt in den vergangenen Jahren ein modernes Ausstellungskonzept entwickelt.

Das Museum wird offiziell am Freitagabend mit geladenen Gästen bei einem Festakt eröffnet. Für die Bürger ist es am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 16 sowie am folgenden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an diesem Wochenende für alle kostenlos.