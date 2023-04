Neues Parkhaus in Wolfratshausen: Dieser Standort rückt wieder in den Fokus

Von: Carl-Christian Eick

Einer von vier Vorschlägen: Das Münchner Büro Drees & Sommer empfiehlt den Bau eines Parkhauses für circa 120 Pkw auf dem Hatzplatz in Wolfratshausen. Visualisiert haben die Experten ausschließlich den Baukörper – die mögliche Gestaltung des Umfelds war nicht Bestandteil des Auftrags. © Visualisierung: Drees & Sommer

Das Münchner Fachbüro Drees & Sommer empfiehlt den Bau eines neuen Parkhauses in der Stadt Wolfratshausen – doch der Standort ist bei den politischen Entscheidungsträgern umstritten.

Wolfratshausen – Acht Monate arbeitete das Münchner Büro Drees & Sommer an der Aktualisierung des Parkraumkonzepts für die Flößerstadt, das aus dem Jahr 2016 stammt. Das detaillierte Ergebnis präsentierten Alexandra Schubring und Michael Stietz dem Stadtrat am Dienstagabend. Das Projektteam empfahl den Entscheidungsträgern den Bau eines Parkhauses für circa 120 Pkw auf dem Hatzplatz – und zeigte dem Gremium einige Vorschläge, wie der Baukörper aussehen könnte.

Einen akuten Mangel an öffentlichen Stellplätzen haben die Analysten in der Loisachstadt nicht ausgemacht. Allerdings gebe es einen „Fleckerlteppich im innerstädtischen Bereich“, so Stietz. Das heißt: Die insgesamt 829 öffentlichen Parkplätze „verteilen sich auf 31 Parkräume“. Das Gros der Menschen, das zeigt die Ist-Analyse, kommt nach wie vor mit dem Pkw in die Stadt – laut Stietz 47 Prozent. Zum Vergleich: 15 Prozent gehen zur Fuß, zwölf Prozent sind mit dem Fahrrad unterwegs.

Die Auslastung der Parkplätze ist im Durchschnitt „recht hoch“, berichtete der Projektmanager, am schlechtesten frequentiert wird nach seinen Worten der Parkplatz vor der Loisachhalle. Das liege unter anderem daran, dass Besucher, die aus Richtung A95 kommen, „einmal quer durch die Stadt fahren müssen“, um zur Loisachhalle zu kommen. Dies sei gleichbedeutend mit einem starken Parkplatz-Suchverkehr.

Architektin rat den Stadträten, einen Mittelweg zu beschreiten

Architektin Schubring riet dem Stadtrat, einen Mittelweg zu beschreiten. Weder der „abrupte Wandel“, die komplette Verbannung der Parkplätze aus der Innenstadt, einhergehend mit dem Bau eines zentralen Parkhauses für 300 Kfz, noch das Motto „Wir belassen alles beim alten“, sei zielführend. Sinnvoll seien Optimierungen, die „zu einer spürbaren Verbesserung führen“. In Schubrings und Stietz Augen ist das ein Parkhaus auf dem Hatzplatz für etwa 120 Pkw. „Ein Mobilitätsstandort, kein Betonklotz“, betonte Stietz.

Zudem gelte es, „attraktive Mobilitätsalternativen“ zum Auto zu schaffen, sprich: Die innerstädtische Fahrradinfrastruktur und die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr optimieren sowie Car-Sharing-Angebote aufbauen.

Den Hatzplatz hatten in der Vergangenheit bereits mehrere Stadträte als Parkhaus-Standort ins Auge gefasst – jüngst die Vertreter der Wolfratshauser Liste (wir berichteten). Der Hintergrund: Im Zuge der beschlossenen Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt sollen Stellflächen entlang der Marktstraße verschwinden, dasselbe gilt für den Fall, dass das westliche Loisachufer (Rathausseite) einmal aufgemöbelt wird. Diese Parkplätze, das ist Tenor, müssen kompensiert werden.

Fritz Schnaller (SPD): „Die größte Attraktivitätssteigerung für unsere Stadt wären mehr Parkplätze.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Die größte Attraktivitätssteigerung für unsere Stadt wären mehr Parkplätze“, stellte Fritz Schnaller (SPD) am Dienstag zum wiederholten Mal fest. Seit 40 Jahren werde diskutiert, „nun müssen wir Entscheidungen treffen – und dazu stehen“. Schon 2012 hatte der Stadtrat beschlossen, auf dem Hatzplatz ein mehrgeschossiges Parkhaus zu bauen. Fünf Jahre später bekam die Parkhaus Wolfratshausen GmbH in Bad Tölz den Auftrag, das Gebäude in Erbpacht zu errichten und zu bewirtschaften. Ein gutes Jahr später löste die Kommune den Erbpachtvertrag aber wieder auf. Dem Gros des Bauausschusses des Stadtrats missfielen die Dimensionen des Gebäudeentwurfs.

Die Kompromissfindung wird sich mutmaßlich schwierig gestalten

Nun also steht eine erneute Debatte an, die Kompromissfindung wird sich mutmaßlich schwierig gestalten. Auf der einen Seite gibt’s Räte, die sich bereits auf den Hatzplatz festgelegt haben, andere denken an eine Aufstockung des Parkplatzes hinter der Sparkasse – und Grünen-Vertreter Dr. Hans Schmidt hegt nach wie vor grundsätzliche Zweifel, ob der Bau eines Parkhauses angesichts einer Verkehrswende überhaupt notwendig ist. Schmidt wies am Dienstag auf das geplante Parkdeck am Paradiesweg (dem steht bis heute die Klage eines Anwohners im Weg) sowie die neuen Parkplätze hinter dem ehemaligen Isar-Kaufhaus am Untermarkt hin. Diese Stellflächen könnten die Situation kurz- bis mittelfristig entspannen. Deswegen plädierte der Umweltreferent des Stadtrats dafür, „noch mal genauer hinzuschauen“, bevor man ein Neubauprojekt in Angriff nehme.

Sein Parteifreund Rudi Seibt kam mit Blick auf die Ergebnisse der Parkraumanalyse von Drees & Sommer zu dem Schluss: „Wir brauchen nicht mehr Parkplätze, wir müssen sie nur besser organisieren.“ Auch Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) meldete Bedenken an. Der Hatzplatz sei „ein Filetstück an der Loisach“, eine Versiegelung von „sehr viel Verkehrsfläche“ sehe sie kritisch.

Rudi Seibt (Grüne): „Wir brauchen nicht mehr Parkplätze, wir müssen sie nur besser organisieren.“ © Peter Knoblich

Laut Schnaller steckt die Kommune in einer Zwickmühle. Er sehe sehr wohl die Notwendigkeit, eine zentrale Parkmöglichkeit zu schaffen, doch ein Parkhaus auf dem Hatzplatz führe unweigerlich zu einer „städtebaulichen Abwertung“ dieses Bereichs zwischen Fluss und Altstadt. Schnaller regte daher an, die Option, den Parkplatz hinter der Sparkasse aufzustocken, nicht vorschnell zu verwerfen. Ähnlich äußerte sich der Fraktionschef der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW), Josef Praller. Wenngleich die Zahl der existierenden Parkplätze ausreiche, wäre „ein Puffer sinnvoll“. Für Praller ist nicht ausgeschlossen, den Parkplatz vor der Loisachhalle „aufzuweiten“.

SPD/FDP-Sprecher Fritz Meixner: „Der Ball liegt jetzt in unserem Spielfeld“

Ein Parkhaus in der Innenstadt, „das unsichtbar ist“, komme der Quadratur des Kreises gleich, meinte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW). Er hielt fest, „dass damals zu schnell ein Fehler gemacht worden ist“. Statt den Hatzplatz-Entwurf der PaWo in die Schublade zu legen „und das Projekt zu beenden“, hätte der Bauausschuss darauf drängen sollen, dass der potenzielle Bauherr „kleiner und gefälliger“ plant. Einer erneuten Diskussion stehe er offen gegenüber, „aber bitte nicht Parkplatz Hatzplatz die 365.“, so der Rathauschef.

Dr. Ulrike Krischke (BVW) begrüßte den Vorschlag der Experten, das Parkhaus modular zu planen. Dies sei „fantastisch“, so Krischke, denn eine solche Vorgehensweise schließe einen möglichen Rückbau nicht aus, „wenn der Bedarf nicht mehr vorhaben ist“.

Vor einem eventuellen Rückbau beschäftigte den Sprecher der SPD/FDP-Fraktion, Fritz Meixner, die Frage: „Wie machen wir jetzt weiter?“ Die Antwort gab er selbst: „Wir müssen jetzt die Planungsvorgaben definieren, der Ball liegt jetzt in unserem Spielfeld.“ Meixner regte an, die Arbeitsgemeinschaft Parkraum wiederzubeleben. Schmidt plädierte dafür, „einen größeren Wurf zu machen“, das heißt, den Bebauungsplan für den Bereich Hatzplatz zu ändern. So könnte ein größerer Umgriff überplant werden. „Davor warne ich“, sagte Bürgermeister Heilinglechner. „An dem Bebauungsplan hängt die ganze Marktstraße dran. Dann sind wir in fünf Jahren noch nicht weiter.“

Fachbüro befasste sich ausschließlich mit der möglichen Gestaltung des Baukörpers

Entscheidend seien die Vorgaben des Stadtrats, betonte Architektin Schubring. Das Prinzip sei simpel: Je mehr Stellflächen in einem Parkhaus untergebracht werden sollen, „desto massiver wird das Gebäude.“ Sie betonte, dass Drees & Sommer nur Entwurfsvorschläge erarbeitet habe, der ausschließlich den Baukörper betreffe. „Wir zeigen ihnen Varianten auf, was möglich wäre.“ Es sei zunächst nur der Impuls, „unsere Gedanken wieder auf den Hatzplatz zu lenken“, ergänzte Heilinglechner. (cce)

