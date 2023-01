Neues Parkhaus in Wolfratshausen? Umweltschützer sind dagegen - Händler wollen neue Stellflächen

Von: Dominik Stallein

Standort Sparkassenparkplatz: In Altstadtnähe soll ein Parkhaus entstehen – im Rennen ist auch die Fläche am Hammerschmiedweg. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Bürgermeister möchte erneut über ein Altstadt-Parkhaus diskutieren. Die Meinungen darüber gehen auseinander. „Über 100 Parkplätze“ fordert Ernst Gröbmair.

Wolfratshausen – Jährlich grüßt das Murmeltier: Der Stadtrat soll sich erneut über ein Parkhaus in Altstadtnähe Gedanken machen. Das kündigte Rathauschef Klaus Heilinglechner kürzlich im Interview mit unserer Zeitung an. Das Thema ist ein Dauerbrenner – die Meinungen darüber, ob ein solcher Bau überhaupt nötig ist, gehen auseinander.

Für den Chef der Einzelhändlervereinigung Werbekreis Wolfratshausen steht fest: „Wir stecken in einer Parkklemme, darüber müssen wir nicht mehr reden.“ Hans-Joachim Kunstmann hält das Thema in Wolfratshausen nach wie vor für schwierig. Darunter leide der Ruf der Stadt: „Wenn potenzielle Kunden dauernd hören, dass es keine Parkplätze gibt, dann werden sie erst gar nicht kommen.“ Das Problem werde sich in den kommenden Jahren sogar verschärfen: Im Zuge der geplanten Aufwertung der Altstadt sollen einige Stellflächen aus Ober- und Untermarkt verschwinden. „Wir können nicht bloß streichen, ohne einen Ersatz zu schaffen“, findet Kunstmann. Dass der stehende Verkehr mehr und mehr aus der Marktstraße verschwinden soll, hält der Werbekreischef für eine sehr sinnvolle Maßnahme: „Wir wollen schließlich die Aufenthaltsqualität steigern.“

Lebendige Altstadt Wolfratshausen legt sich fest: „Über 100 Parkplätze müssen her“

Genau dieses Ziel verfolgt der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen seit seiner Gründung im Jahr 2005. Wenig überraschend ist der Vorsitzende Ernst Gröbmair deshalb äußerst angetan von den Überlegungen, parkende Autos weitestgehend aus dem Markt zu verbannen. Nicht nur dort, denn auch bei der Umgestaltung des westlichen Loisachufers sollen einige Stellflächen gestrichen werden. Die Pläne für diese Maßnahme liegen seit Jahren in der Schublade, der LAW drängt darauf, dass sie umgesetzt werden.

„Wir haben vor, in der Stadt viel für Fußgänger und Radfahrer zu tun“, sagt Gröbmair. Die Stadt dürfe dabei aber den motorisierten Verkehr nicht vergessen. Heißt im Klartext: „Wir müssen ganz, ganz dringend Ersatzparkplätze schaffen.“ Das Thema sei „echt wichtig“, um die Attraktivität der Altstadt tatsächlich zu steigern. Gröbmair legt sich fest: „Über 100 Parkplätze müssen her.“

Händler wollen mehr Parkplätze in der Altstadt - Parkhaus am Hatzplatz scheiterte beim jüngsten Anlauf

In den vergangenen Jahren wurde im Stadtrat zwar häutig über dieses Thema diskutiert, neue Stellflächen wurden jedoch nicht geschaffen. Für ein Parkhaus am Hatzplatz hatte die Stadt zwar einen Investor gefunden. Weil es während der Bauplanung Unstimmigkeiten zwischen Stadtrat und Bauherrn gab, wurde der Vertrag jedoch aufgelöst. Ein Parkdeck am Paradiesweg wollte der Stadtrat ebenfalls bauen. Wegen einer Rechtsstreitigkeit mit einem Anwohner geht in dieser Sache aber seit Jahren nichts vorwärts. „Es ist an der Zeit, dass der Stadtrat das Thema erneut angeht und ernsthaft verfolgt“, sagt Gröbmair. Passiert das nicht, fürchtet der LAW-Chef, dass sich unter den Händlern in der Innenstadt Unmut breitmacht.

Dr. Sigrid Bender, Chefin des Bund Naturschutz Wolfratshausen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bund Naturschutz spricht sich gegen Parkhaus in Wolfratshausen aus - und fordert Bus- und Radverbesserungen

Dr. Sigrid Bender schließt sich der Forderung nach einem neuen Parkhaus nicht an. „Wir haben andere Wünsche als mehr Stellplätze“, sagt die Vorsitzende des Bund Naturschutz in Wolfratshausen. Die Entscheidung, mehr Flächen für Autos zu schaffen, würde automatisch mehr Fahrzeuge in die Stadt spülen – und damit mehr Feinstaub, mehr Lärm und weniger Fahrräder. „Wir setzen uns lieber für öffentliche Lösungen ein“, zum Beispiel Bus-Verbindungen, sagt Bender. Da habe es zwar vor einigen Jahren durch eine neue Stadtbus-Route eine leichte Verbesserung gegeben, „aber ich glaube, dass die Taktung für viele Menschen nicht sonderlich attraktiv ist“. Das zeige nicht zuletzt ein Blick durch die Fenster eines vorbeifahrenden Busses: Zu oft seien die Reihen relativ leer. Vielleicht liege das daran, dass die Menschen im überschaubaren Stadtgebiet Wolfratshausens schnell mit dem Fahrrad von A nach B kommen.

Zentrales Parkhaus in Wolfratshausen: Hatzplatz und Hammerschmiedweg kommen in Frage

In einem Interview mit unserer Zeitung kurz vor dem Jahreswechsel kündigte der Bürgermeister an, dass das Thema Parkhaus erneut auf die Tagesordnung des Stadtrats komme. Auf die Standortfrage – Hatzplatz oder am Hammerschmiedweg, hinter dem Sparkassen-Gebäude – antwortete er ausweichend: „Wir reden über ein zentrales Parkhaus in Altstadtnähe.“ Für Hans-Joachim Kunstmann ist das Vorgehen des Rathauschefs das richtige Zeichen: „Er hat damit recht: In der Sache muss man sich beeilen.“ Wo das Parkhaus entsteht, ist für ihn nicht entscheidend: „Ich könnte mit beiden Standorten leben.“ Müsste er sich festlegen, würde er für das Areal am Hammerschmiedweg plädieren: „Da würde es wegen des Sparkassen-Turms nicht so auffallen.“ Die Frage, ob und wo die Stadt ein Parkhaus baut, wird der Stadtrat voraussichtlich im Februar diskutieren.