Neues Restaurant im Sportheim: „Gäste können sich wie ein Familienmitglied fühlen“

Serviert mit einem Lächeln: Diana Chetan im neu eröffneten Costa Smeralda in Farchet.

Dolce Vita an der Kräuterstraße

Costa Smeralda heißt das neue Restaurant im Wolfratshauser Sportheim. Seit Mitte Mai bietet Davide Massenti dort italienische Spezialitäten an.

Wolfratshausen – Sie gilt als einer der mondänsten Reiseziele der italienischen Insel Sardinien – und ist zugleich Namensgeber für viele Restaurants. Nun rücken die kulinarischen Reize der Costa Smeralda auch für Wolfratshauser in greifbare Nähe. Am 12. Mai übernahm Davide Massenti die Nachfolge von Javid Khalegi, der zuvor drei Jahre lang im Sportheim des Isar-Loisach-Stadions die Pizzeria Da Gianni geführt hatte.

Costa Smeralda im Sportheim: „Unsere Gästen können sich bei uns wie ein Mitglied der Familie fühlen“

Massentis Start im Costa Smeralda scheint geglückt. Das beweisen die Empfehlungen zahlreicher zufriedener Gäste, die die erlesenen Speisen in sozialen Netzwerken ausdrücklich loben.

„Unsere Gäste können sich bei uns wie ein Mitglied der Familie fühlen“, verspricht Massenti. Der 28-Jährige kommt ursprünglich aus Sardara, einem nördlich der sardischen Hauptstadt Cagliari gelegenen Örtchen. Danach arbeitete der Inhaber des Restaurants Costa Smeralda sechs Jahre lang als Koch in einem Münchner Vier-Sterne Hotel.

+ Pizza und andere Spezialitäten bietet Davide Massenti. © Peter Herrmann

Seine Lebensgefährtin Diana Chetan trug dort unter anderem die Verantwortung für die Bestellung von Lebensmitteln und Getränken. Nun unterstützt die 32-Jährige ihren Partner im neu eröffneten Lokal. Beide sprechen perfekt Deutsch mit leichtem italienischem Akzent.

Neben dem normalen Gaststättenbetrieb können Gäste die Räumlichkeiten für Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder Seminar mieten. „Rechnet man die Sonnenterrasse hinzu, haben wir Platz für bis zu 150 Personen“, erklärt Massenti beim Besuch unserer Zeitung.

Wolfratshausen: Neues Restaurant im Sportheim - Spezialitäten des Hauses sind Pizzen und Pasta

Spezialitäten des Hauses sind zum Einen die Pizzen, die mit einem knusprigen Teig und frischen Zutaten wie beispielsweise Parmaschinken, Spargel, Schinken und Meeresfrüchten überzeugen. Auch die Pasta wird selbstverständlich selbst gemacht. Hochwertige Fleisch- und Fischgerichte ergänzen die Speisekarte. Alle Gerichte können auch zum Mitnehmen bestellt werden. Und wer auf der Terrasse einfach nur einen Fresco Spritz oder ein frischgezapftes Bier vom Fass genießen will, wird natürlich auch freundlich bedient.

Preiswert sind vor allem die dreigängigen Mittagsmenüs, die an Werktagen für 11 bis 13 Euro zu haben sind. So dürften in Zukunft nicht nur die Sportler von den umliegenden Trainingsplätzen, sondern auch Familien und Liebhaber italienischer Küche den Weg ins Costa Smeralda finden. PETER HERRMANN

Info

Die Öffnungszeiten an der Kräuterstraße: dienstags bis freitags von 11.30 bis 14.30 und von 17 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 11.30 Uhr bis 23 Uhr. Am Montag ist Ruhetag.

