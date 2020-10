Neues Schulzentrum: Vorstoß von CSU und Liste Wolfratshausen

In Wolfratshausen soll ein neues Schulzentrum entstehen. Stadtrat Alfred Fraas (CSU) hat ungefragt einen eigenen Entwurf entwickelt - der soll jetzt geprüft werden.

Wolfratshausen – Die Diskussion über die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg, die 2016 begann, geht in die nächste Runde: In einem gemeinsamen Antrag an den Stadtrat fordern die Fraktionen von CSU und Wolfratshauser Liste, das von Kulturreferent Alfred Fraas (CSU) in Eigenregie erarbeitete Konzept für ein neues Schulzentrum von Experten prüfen zu lassen. CSU-Fraktionschef Peter Plößl reichte den Antrag am Dienstag im Rathaus ein.

CSU und Liste WOR pochen auf Prüfung des Fraas-Vorschlags

Fraas hatte wie berichtet einen eigenen Vorschlag öffentlich gemacht, weil die bereits existierende Planung des Schulzentrums durch das Büro „karlundp“ mit 60 Millionen Euro in den Augen des Stadtrats finanziell nicht darstellbar ist. Inzwischen hat „karlundp“ auf Wunsch des Gremiums das Einsparpotenzial ausgelotet: 22 Millionen Euro in Summe.

Bürgermeister und Schulreferent sind skeptisch

Fraas präsentierte parallel dazu eine Planung, die zusätzliche Klassenzimmer, eine neue Dreifachturnhalle samt Tiefgarage und eine Glaspyramide auf dem Schulgelände am Hammerschmiedweg vorsieht. Kosten laut seiner Berechnung: etwa 24 Millionen Euro. Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) und Schulreferent Fritz Meixner (SPD) betonen, dass Fraas von gänzlich anderen Grundlagen ausgegangen sei; unter anderem würden mehrere Klassenräume fehlen.

Die CSU und die Wolfratshauser Liste pochen nun auf eine Prüfung des Fraas-Plans: „Der Stadtrat möge beschließen, das schon lange vorliegende zweite Konzept (…) von Experten so prüfen zu lassen, dass eine Abwägung der beiden Konzepte zur Entscheidungsfindung objektiv möglich ist“, heißt es in dem Antrag, den die Fraktionssprecher Peter Plößl und Helmut Forster (Liste WOR) unterschrieben haben.

„Im Interesse unserer Stadt, unserer Schule, unserer Kinder und unserer Lehrerschaft“ müsse der Stadtrat die Prüfung veranlassen, heißt es zur Begründung. Vor allem aus finanziellen Gesichtspunkten: „Bei einem Kostenunterschied in zweistelliger Millionenhöhe wäre es geradezu fahrlässig, dieses Konzept ungeprüft zu lassen und einfach abzulehnen.“ Auch wenn mit einer Untersuchung eine zeitliche Verzögerung des Mammutprojekts einhergehe, „vergeben wir uns nichts, wenn wir das zweite Konzept prüfen lassen“. Die Antragsteller sehen die „große Chance“, zu einem geringeren Preis „all das zu bekommen, was wir wollen“.

CSU und Liste WOR haben im Rat keine Mehrheit

Schulreferent Meixner ist anderer Meinung: Der Vorschlag seines Stadtratskollegen Fraas „ist kein Alternativentwurf“, stellte er am Montag in einem Pressegespräch fest (wir berichteten). Der Kulturreferent „geht von anderen Grundlagen aus“. Plößl und Ex-Bürgermeister Forster halten dagegen, dass sie sich „nicht irgendwann vorwerfen lassen wollen, voreilig und ohne das Ausloten möglicher Chancen gehandelt zu haben“. Nicht zuletzt, da es sich bei der Sanierung und Erweiterung der Hammerschmiedschule um ein Projekt handle, „dessen finanzielle Dimension weit über das hinausgeht, was wir bisher in Wolfratshausen zu stemmen hatten“.

Über den Antrag wird der Stadtrat voraussichtlich im November befinden. Damit das Fraas-Konzept geprüft wird, müssen Mandatsträger aus anderen Fraktionen zustimmen. CSU (fünf) und Liste Wolfratshausen (drei) stellen zusammen nur acht von 25 Stadtratsmitgliedern. (dst)

