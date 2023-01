Neues Umsatzsteuerrecht: Stadt hofft auf mehr Geld - aber „es sind noch Fragen offen“

Von: Carl-Christian Eick

Vom neuen Umsatzsteuerrecht, das die Stadt Wolfratshausen seit dem 1. Januar anwendet, verspricht sich die Kommune finanzielle Vorteile. © dpa

Die Stadt Wolfratshausen wendet ein neues Umsatzsteuerrecht an – deutlich früher als andere Kommunen. Sie hofft auf finanzielle Vorteile.

Wolfratshausen – An einer ganz schweren Kost zu kauen hatte der Stadtrat in seiner letzten Sitzung im vergangenen Jahr. Stichwort: Umsatzsteuerrecht. Eine so komplexe Materie, dass Dr. Hans Schmidt (Grüne) nach langer Debatte frank und frei zugab: „Wir sind hier überfordert.“ Er hätte „einen Vorschlag der Verwaltung erwartet“, sagte Schmidt.

Neues Umsatzsteuerrecht: Stadt hofft auf finanzielle Vorteile

Vor rund vier Wochen hatte der Bayerische Städtetag die Kommunen im Freistaat informiert, dass sie das bestehende Umsatzsteuerrecht noch bis einschließlich 2024 anwenden können. Das sieht ein Entwurf des Bundesfinanzministeriums vor. Ursprünglich war vorgesehen, dass das neue Umsatzsteuerrecht schon ab 1. Januar 2023 greifen soll – dies ist jetzt eine Kannbestimmung.

Guter Rat war teuer. Stadtkämmerer Peter Schöfmann erwartet sich durch die Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts zwar „Vorteile“. Doch wie hoch ein mögliches Plus in Euro und Cent ausgedrückt ausfallen könnte – „da traue ich mir keine eindeutige Aussage zu“, sagte Schöfmann. In der Beschlussvorlage für den Stadtrat hatte der Kämmerer allerdings darauf hingewiesen, dass die Kommune von der Neuregelung profitieren würde, da unter anderem die bei der Sanierung des Rathauscafés angefallene Vorsteuer „voll“ erstattungsfähig werde. Ähnliches gelte für den Betrieb der städtischen Sporthallen und Parkplätze.

Wolfratshausen: Gibt es mehr Geld für die Stadt? „Es sind noch Fragen offen“

Stutzig machte einige Bürgervertreter, dass die große Mehrheit der vom Bayerischen Städtetag befragten Mitgliederkommunen sich dazu entschieden haben, bis Ende 2024 das alte Umsatzsteuerrecht beizubehalten. Mögliche Gründe, so Peter Schöfmann, seien der hohe organisatorische Aufwand bei der Umstellung sowie noch offene „Anwendungsfragen“. Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) betonte jedoch, dass die Verwaltung vorbereitet sei und zeitnah loslegen könne. Er wolle das Thema „nicht auf die lange Bank schieben“.

„Es sind noch Fragen offen“, räumte Zweiter Bürgermeister Günther Eibl (CSU) ein. Doch die „Grundaussagen“, die er gehört habe, seien positiv. „Irgendwann müssen wir es tun, also tun wir es doch sofort.“

Früher als viele andere Kommunen: Neues Recht gilt in Wolfratshausen

Derselben Meinung war der Sprecher der SPD-/FDP-Fraktion, Fritz Meixner. Da auch die Stadtwerke laut Bürgermeister „vorbereitet“ sind, sah Meixner keinen Grund, mit der Umstellung zu warten. Nicht zuletzt, weil Stadtkämmerer Schöfmann bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für 2023 bereits das neue Umsatzsteuerrecht angewendet habe. „Es müsste dann alles neu aufgesetzt werden.“

Mit 23:0 Stimmen votierte der Stadtrat eindeutig dafür, das alte Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres über Bord zu werfen. Die gegenüber dem Finanzamt in Miesbach abgegebene Optionserklärung, dies erst Ende 2024 tun zu wollen, wird Bürgermeister Heilinglechner widerrufen.