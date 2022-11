Neun Spritzen als Vorbereitung: Der Weg eines Stammzellenspenders

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

An den Maschinen: Sebastian Höpfer bei der Stammzellenentnahme in München. Kürzlich stellte er sich als Spender zur Verfügung. Den Empfänger kennt der Wolfratshauser nicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sebastian Höpfer stellte sich als Stammzellenspender zur Verfügung. Überraschend kam er für einen Empfänger in Frage - und rettet damit ein Leben.

Wolfratshausen – Anderen zu helfen ist für Sebastian Höpfer fast schon Alltag. Als Mitglied und Dritter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen ist er dazu jederzeit bereit. Doch kürzlich hatte der 38-Jährige auf eine ganz andere Art Gelegenheit, vielleicht einem Menschen das Leben zu retten: Er stellte sich einem Unbekannten als Stammzellenspender zur Verfügung.

Neun Spritzen als Vorbereitung: Der Weg eines Stammzellenspenders

„Mir war gar nicht mehr bewusst, wann ich mich als Spender habe typisieren lassen“, erinnert sich der Wolfratshauser heute. Daher glaubte er auch erst einmal an ein Versehen, als er im Juni eine E-Mail mit dem Absender „Aktion Knochenmarkspende Bayern“ erhielt. Er solle sich bitte dringend melden, schrieb die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Gauting darin. Höpfer rief umgehend an. „Es hieß, dass ich und noch eine weitere Person als etwaige Stammzellen-Spender in Frage kommen.“ Das Rätsel, wann sich Höpfer hatte registrieren lassen, wurde gelöst: Bei einer Aktion seines Arbeitgebers, der Firma EagleBurgmann im Jahre 2016.

Stammzellenspende: Rückzieher kam nicht in Frage

Für den Wolfratshauser war es nach dem Telefonat keine Frage, seine Zustimmung für weitere Untersuchungen zu geben. Er hätte sie zwar jederzeit wieder zurücknehmen können, der Gedanke kam ihm aber nie: „Ich habe mich bei der Typisierung doch im Prinzip schon dafür entschieden. Da gab es für mich nichts anderes.“ Auch Höpfers Familie stand hinter ihm.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Viele Aufklärungsgespräche später war der Wille immer noch da

Nicht einmal zwei Wochen nach der Untersuchung kam die Antwort. Er käme weiterhin in Betracht. „Es folgten viele Aufklärungsgespräche, vom Ablauf bis hin zu den Nebenwirkungen. Und wenn ich später noch einmal eine Frage hatte, ein Anruf genügte.“ Im September wurde Höpfer nach Gauting gebeten. „Ich bin noch nie so genau von Kopf bis Fuß untersucht worden“, berichtet er.

Keine Information über den Empfänger der Stammzellenspende

Mit seiner erneuten Einverständniserklärung wurde auch der Höpfer unbekannte Empfänger – „Ich weiß nur, dass er oder sie nicht aus Deutschland kommt“ – mit einer Chemotherapie auf den Tag X vorbereitet. „Jetzt abzubrechen, also einen Rückzieher zu machen, kann für den Patienten lebensbedrohlich sein.“ Denn mit der Behandlung werden nicht nur Krebszellen, sondern auch die gesunden Blutstammzellen des Knochenmarks geschädigt. Um wieder eine funktionierende körpereigene Abwehr aufzubauen, werden die „fremden“ Stammzellen entweder mit einer peripheren Blutstammzellentransplantation (PBSZT) oder einer Knochenmarktransplantation (KMT) übertragen und übernehmen diese Aufgabe.

Neun Spritzen - und das nur als Vorbereitung

Bei ersterem wird durch Medikamente die vermehrte Produktion von Stammzellen angeregt. „Über vier Tage hinweg waren das neun Spritzen“, berichtet Höpfer. Begleiterscheinungen dieser Behandlung sind Müdigkeit, Gelenk- und besonders Knochenschmerzen im Beckenbereich, ähnlich wie bei einer starken Grippe. „Kein Wunder, hier werden die meisten Stammzellen produziert.“ Am fünften Tag machte sich der 38-Jährige auf den Weg ins Institut für Transplantationsmedizin München. „Über vier Stunden hinweg wurde mir aus der einen Armvene Blut entnommen, dann in einem Zellseperator die Stammzellen sozusagen herausgewaschen und das Blut über den zweiten Arm zurück geführt.“ Ein Kreislauf. „Danach war ich aber richtig fertig.“ Wenn sich herausgestellt hätte, dass zu wenig Zellen im Blut produziert worden wären, bliebe immer noch als zweite Möglichkeit eine Entnahme aus dem Knochenmark unter Vollnarkose. „Auch da hatte ich im Vorfeld zugestimmt.“

13 000 neue Leukämie-Kranke pro Jahr

In Deutschland erkranken pro Jahr laut Robert-Koch-Institut über 13 000 Menschen an Leukämie. Helfen kann nur eine Stammzellenspende. „Zwar hätten sich weltweit rund 40 Millionen Menschen in ein Spendenregister aufnehmen lassen“, so schreibt das Institut, „dennoch gibt es für jeden zehnten Patienten noch keinen passenden Spender.“

„Ich hoffe, dass wir uns einmal sehen“, sagt der Wolfratshauser Spender

Höpfer hofft, dass seine Stammzellen einem Unbekannten ein neues Leben ermöglichen. Frühestens in zwei Jahren kann der Wolfratshauser mit dem Empfänger – sollte es dieser wollen – Kontakt aufnehmen. „Ich hoffe, dass wir uns einmal sehen oder sprechen.“ Für ihn steht trotz der aufwendigen Behandlung fest: „Ich würde sofort wieder spenden. Im umgedrehten Fall würde ich mir ja auch wünschen, dass jemand für mich da ist.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.