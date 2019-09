Neuwahl: Stuhl des Wolfratshauser Grünen-Sprechers wackelt

Herausforderer Peter Lobenstein unterlag bei der Neuwahl nur knapp: Dr. Hans Schmidt bleibt Sprecher der Wolfratshauser Grünen.

Wolfratshausen – Vor einigen Monaten wurde Peter Lobenstein (57) als möglicher Bürgermeisterkandidat der Grünen gehandelt. Der Ortsverband entschied sich dann aber doch für die amtierende Stadträtin Annette Heinloth (wir berichteten). Nun kandidierte Lobenstein, bekannt als Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“, für das Sprecheramt der Grünen – und unterlag denkbar knapp mit 4:5 Stimmen dem bisherigen Amtsinhaber Dr. Hans Schmidt. Lobenstein gehört dennoch künftig dem Ortsvorstand an. Er übernimmt den einzigen Beisitzerposten.

In der Versammlung am Montag im Wirtshaus Flößerei bestätigten die anwesenden neun stimmberechtigen Mitglieder zudem Justyna Czajka, die vor zwei Jahren zur Ortssprecherin gewählt worden war, in ihrem Amt. Zur neuen Schriftführerin wurde Marianne Mayr bestimmt. Sie löst Rudi Seibt ab.

Vor den von Kreisverbandssprecher Alexander Müllejans geleiteten Wahlen blickte Schmidt auf die umfangreichen Aktivitäten des Ortsverbands in den vergangenen zwei Jahren zurück. In Erinnerung blieben vor allem das erfolgreiche Engagement für das Artenschutz-Volksbegehren („Rettet die Bienen“), Demonstrationen zur schnelleren Umsetzung der Energiewende sowie der Protest gegen eine zu einseitige Bebauung des Kraft-Areals am S-Bahnhof. Wie berichtet wird es dort nun deutlich weniger Gewerbeflächen und mehr Wohnraum geben. „Das war auch unser Verdienst“, sagte Schmidt. Sein Fraktionskollege Seibt wies zudem auf die von ihm initiierte Filmreihe „Grünes Kino“ hin. Einmal im Monat werden im grünen Salon des Wirtshauses Flößerei Dokumentarfilme gezeigt, die globale Probleme wie zum Beispiel den Klimaschutz oder die Verkehrsüberlastung thematisieren. „Danach ergeben sich häufig Diskussionen mit sehr kontroversen Meinungen“, berichtete Seibt.

Grüne wollen Kampf gegen Wohnungsnot fortsetzen

Gegen Ende der Versammlung meldete sich Bürgermeisterkandidatin Heinloth zu Wort. Sie kritisierte, dass es in vielen Bereichen der Stadt Wolfratshausen keine Bebauungspläne gibt. „Das möchten wir ändern, auch um den Baumschutz durchzusetzen“, erklärte die Stadträtin. Fraktionssprecher Schmidt sprach zudem das Problem des stetig wachsenden Autoverkehrs und die Wohnungsnot an. „Mir geht’s darum, dass sich auch alte und arme Menschen das Leben in Wolfratshausen noch leisten können“, betonte Schmidt. ph