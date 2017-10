Nichts tun, still sein: Nutzlos und doch sinnvoll?

In der Serie „Gott und die Welt“ macht sich diesmal Gerhard Beham Gedanken über das Kontrastprogramm zur Kirchweih: die stille Anbetung.

Wolfratshausen – Der Tag steht in keinem Festkalender und wird doch alljährlich zwischen Erntedank und Kirchweih begangen: Am 7. Oktober ist in Wolfratshausen „Tag der ewigen Anbetung“. „Was ist denn das?“, werden viele fragen, und manche von Ihnen wollen vielleicht jetzt schon aufhören weiterzulesen.

Während am Samstag in der Marktstraße der um eine Woche verfrühte Kirchweihmarkt zum Besuch einlädt, findet nebenan in der Pfarrkirche St. Andreas den ganzen Tag über ein stilles, kaum hörbares Kontrastprogramm statt: Einzelne Christen beziehungsweise kleine Gruppen an Gemeindemitgliedern versammeln sich jeweils eine halbe oder ganze Stunde zum stillen Gebet, unterbrochen von gemeinsamem Singen und Beten – und das im Blick auf die Hostie, die sie sonst bei der Kommunion empfangen. Wie bei der Fronleichnamsprozession wird die Hostie, das in der Heiligen Messe in den Leib Christi gewandelte Brot, in einem kostbaren Zeigegefäß, der Monstranz, ansichtig gemacht und steht auf dem Altar zur Verehrung.

Vermehrt Jugendliche entdecken die Gebetsform wieder

In den vergangenen Jahren sind es vermehrt Jugendliche, die diese Gebetsform wiederentdecken: Nichts tun müssen; einfach da sein dürfen, in die Stille hinein hören und spüren: Jesus ist in der Hostie da und schaut mich liebevoll an. Es ist, wie wenn ER mir sagen würde: Ich bin da für dich! Bleib doch auch eine Zeit lang bei mir, so wie du dich gerade fühlst! Es findet also kein Tauschgeschäft statt, wie etwa draußen auf dem Markt, Ware gegen Geld. Nein, es ist eine „nutzlose Zeit", die ich da in der Kirche verbringen will. Ich frage nicht: „Jesus, was krieg' ich dafür?" – weil Gott eben kein Automat ist, in den man ein Gebet einschmeißt, und unten wird die Erfüllung ausgespuckt. Der Mystiker Meister Eckhart sagt es so: Gott ist keine Kuh, die man einfach melken kann.

Doch die Erfahrungen in einer solchen Gebetsstunde, die man nur schwer in Worte fassen kann, zeigen: Ich kann mich und meine Probleme eine Zeitlang „vergessen“ oder bei Jesus ablegen. Die Hostie in der Monstranz ist auch wie ein Fenster, durch das ich unsere Welt in einem neuen, besseren Licht sehen kann. Und auch die runde Form der Hostie, auf die der Betrachtende schaut, kann eine heilend-therapeutische Wirkung haben. Ich werde mit neuer Hoffnung erfüllt, dass mein eigenes Leben mit seinen schmerzhaften Ecken und Kanten durch Gott rund und ganz werden kann!

Vielleicht empfinden Sie diese Gedanken als weit weg von Ihrer eigenen Lebenswelt. Doch die Tür dazu öffnet sich nur einige Schritte entfernt vom Alltagsgeschäft und dem Markt der vielen Möglichkeiten. Es ist eine alternative Möglichkeit, scheinbar nutzlose Zeit als sinnvoll und von Gott erfüllt zu erfahren. Herzliche Einladung dazu – ganz zwanglos!