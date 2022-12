Noch immer Test- und Maskenpflicht im Altersheim: Ist das noch zeitgemäß? Caritas fordert Änderung

Von: Dominik Stallein

Selbst der Nikolaus trägt Maske: Der adventliche Gast überreicht einer Seniorin im AWO-Demenzzentrum in Wolfratshausen Schokolade. Auch die Pfleger und Mitarbeiter müssen Maske tragen – und sich testen lassen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es regt sich Kritik an Corona-Schutzmaßnahmen in Seniorenheimen. Vor allem für die Angehörigen wird ein Besuch dadurch verkompliziert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Fast überall durften die Masken inzwischen fallen. In Senioren- und Pflegeheimen gilt aber weiterhin die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zudem müssen sich Besucher auf das Coronavirus testen, bevor sie ihre Angehörigen sehen dürfen. Die Caritas München findet das ungerecht. Sie fordert ein Ende der Testpflicht.

Jörg Kahl kann das gut verstehen. Der Einrichtungsleiter der evangelischen Pflegeheime in Kochel und Schlehdorf sagt: „Man muss sich die Frage stellen, ob die Maßnahmen heute noch angemessen sind.“ Er selbst hat eine klare Antwort darauf gefunden: nein. Und zwar aus mehreren Gründen. Es sei für die potenziellen Gäste des Hauses immer schwieriger geworden, einen Corona-Test zu machen, weil der Großteil der Teststationen längst geschlossen ist. Die Maske im Gesicht der Pfleger oder Angehörigen macht die Kommunikation für die Senioren schwierig – „viele sind da sowieso eingeschränkt“. Ohne die Mimik des Gegenübers zu erkennen, würden sich viele schwertun. Außerdem sei die FFP2-Maske vor Nase und Mund der Pfleger für die Mitarbeiter eine zunehmende Belastung. „Sie tragen sie acht Stunden am Tag und haben zwischendurch nur kurze Pausen.“

Senioren und Corona: Schutz der Heim-Bewohner hat oberste Priorität

Den Gedanken hinter den Regeln kann Kahl verstehen: Der Schutz der Bewohner sei oberste Aufgabe eines Pflegeheims, und „die Gefahr einer Ansteckung ist immer noch gegeben“. Aber: „Die Bewohner, die sich angesteckt haben, waren in der jüngeren Vergangenheit nicht ernsthaft erkrankt.“ Selbst Patienten mit einer Vorbelastung hätten eine Infektion zuletzt „gut weggesteckt“.

Die Caritas der Erzdiözese München und Freising argumentiert ähnlich. Die Verläufe bei Infektionen seien derzeit mild – die Ansteckungszahlen insgesamt rückläufig. Deshalb sei die Testpflicht für Besucher nicht mehr angemessen. Außerdem, so Caritas-Vorstandsmitglied Gabriele Stark-Angermeier, würde die Testpflicht dazu führen, dass die Senioren weniger Besuch erhielten.

Geretsried: In Seniorenheim werden Abstriche genommen: „Angebot zum Wohl der Bewohner“

In Geretsried ist das Haus Elisabeth deshalb schon seit Anfang der Pandemie vorbereitet: Vor Ort können sich Besucher testen lassen. „Wir haben dieses Angebot zum Wohl der Bewohner“, sagt Pflegedienstleiterin Svetlana Eigenseer. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr – am Wochenende erst ab 12 Uhr – stünde ein Mitarbeiter bereit, um Tests durchzuführen. „Wir sind dafür geschult“, sagt Eigenseer. Damit möchte das Seniorendomizil an der Johann-Sebastian-Bach-Straße vermeiden, dass Angehörige ihre Verwandten nicht mehr besuchen, weil sie keine Teststation in der Nähe finden. „Wir tun das freiwillig, weil wir unseren Bewohnern die Möglichkeit geben wollen, Besucher zu empfangen.“

Besuch im Altersheim: Trotz Test und Maske kommen Angehörige nach Wolfratshausen

Die Senioren im AWO-Demenzzentrum in Wolfratshausen bekommen regelmäßig Besuch. „Bisher bemerken wir keinen Besucherrückgang“, sagt Einrichtungsleiter Frank Hörmann. Das liege daran, dass die „für uns entscheidenden Teststationen“ noch offen sind. Eine Herausforderung drohe erst, wenn diese schließen würden. „Für Testungen vor Ort fehlen uns die personellen Ressourcen.“

An die Vorgaben, die in den Einrichtungen gelten, hätten sich die meisten gewöhnt. Dennoch herrscht Unzufriedenheit: „Natürlich passt es dem einen oder der anderen nicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.“ Außerdem hätte die zwei Jahre andauernde Maskenpflicht viel Engagement verlangt. „Die Angestellten würden sich Erleichterungen erhoffen“, sagt Hörmann. Die Abwägung falle nicht leicht: „Das Virus hat nach wie vor seine Gefährlichkeit nicht verloren.“