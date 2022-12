Noch kein Weihnachtsgeschenk? Hier gibt‘s in der Region Wolfratshausen noch Angebote

Große Auswahl: Im Geretsrieder Isar-Kaufhaus finden Spätentschlossene auch am kommenden Samstag, an Heiligabend noch das passende Präsent für ihre Lieben. © hans Lippert

Weihnachten kommt immer überraschend - an Heiligabend fehlt oft noch so manches Geschenk. In den örtlichen Läden finden Kunden aber noch viel Auswahl.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Endspurt beim Geschenkekauf: Wegen der langen Adventszeit wird es spät Entschlossenen heuer relativ leicht gemacht, rechtzeitig etwas für ihre Lieben zu besorgen. Manch einer zieht dennoch erst an Heiligabend auf den letzten Drücker los. Was beliebte Last-Minute-Präsente sind und wer in der Regel noch kurz vor Ladenschluss auftaucht, wollten wir von Geschäftsleuten im Landkreis wissen.

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Hier gibt‘s in Wolfratshausen und Geretsried noch Angebote

Christian Wiedemann von der Tölzer Parfümerie Wiedemann muss schmunzeln bei der Frage. „Sie ahnen es wahrscheinlich: Es sind überwiegend Männer, die am Tag der Bescherung bei uns in der Filiale stehen.“ Über Parfüm und Kosmetikartikel freut sich schließlich fast jede (Ehe-)Frau. Wer den Geschmack der zu Beschenkenden nicht so genau kennt, den beraten Wiedemann und seine Verkäuferinnen gerne – auch am Mittag des 24. noch. Mit einem Set aus Duft und Duschgel oder Bodylotion liege man nie verkehrt, sagen die Experten. „Wir verpacken auf Wunsch alles noch festlich“, verspricht Wiedemann jenen, die auch ans Geschenkpapier zu spät gedacht haben.

Feinkost zu Weihnachten verschenken: Im Genussvoll Wolfratshausen ist viel los

Junge Burschen seien es vor allem, die kurz vor knapp im Wolfratshauser Feinkostgeschäft „Genussvoll“, hereinschneiten, erzählt Inhaberin Anna Galletti. Meist suchten sie etwas Passendes für die Mama oder die Oma. „Essig und Öl, besondere Nudeln oder ein feines Pesto sind beliebte Artikel.“ Galletti empfiehlt auch den Bratapfelessig, den Spekulatius- und den Winterpflaumen-Likör. Für Frauen, die dem Gatten, dem Vater oder Schwiegervater eine Freude bereiten wollen, hält sie eine große Auswahl an Rotweinen bereit.

Geschenke an Heiligabend kaufen: Das ist bis 13 Uhr möglich

Im Isar-Kaufhaus Geretsried finden Kunden an Heiligabend bis 13 Uhr so ziemlich alles, was sich unter den Christbaum legen lässt. Spielwaren, Schmuck, Verlegenheitsmitbringsel wie Engelchen oder Kerzenhalter seien beliebte Last-Minute-Geschenke, verrät Inhaber Frederik Holthaus. Frauen würden gerne noch rasch zu Hemden, Pullovern, Schlafanzügen oder – ganz klischeehaft – zu Socken für ihre Männer greifen. „Die Kundschaft an den letzten Tagen und in den letzten Stunden vor dem Fest ist eigentlich bunt gemischt“, meint Holthaus.

Nicht nur Männer kaufen zum Weihnachtsendspurt Geschenke

Zu elft, also in Spitzenbesetzung, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zauner Bürobedarf in Bad Tölz am kommenden Samstag bis 13 Uhr im Geschäft. Erfahrungsgemäß trudelten gegen Mittag noch etliche Verzweifelte ein, berichtet Monika Franzreb mit einem Lachen. Während es in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ruhiger gewesen sei, rechnet sie heuer wieder mit einem größeren Andrang. Künstlerbedarf stehe hoch im Kurs, außerdem Marken-Schreibgeräte, Tassen, Teelichthäuschen und - typisch für den Endspurt: Geschenkpapier und Weihnachtskarten. Bei Zauner werden auch mitgebrachte Präsente gegen Gebühr hübsch verpackt. „Es sind gar nicht unbedingt die Männer, die noch schnell etwas brauchen. Das geht Queerbeet“, nimmt Monika Franzreb die Herren der Schöpfung in Schutz.

Bücher sind beliebtes Weihnachtsgeschenk

Das kann Sarah Ulbrich, Geschäftsführerin der Geretsrieder Osiander-Buchhandlung, bestätigen. Das Gewusel an Heiligabend setze sich aus Männlein, Weiblein, Jung und Alt zusammen. „Es ist eigentlich immer eine ganz nette Atmosphäre. Die wenigsten wirken gehetzt oder verzweifelt“, plaudert sie aus dem Nähkästchen. Manche würden ganz offen gestehen, dass es mit einer Bestellung im Internet nicht mehr rechtzeitig geklappt habe und sie deshalb gekommen seien. Egal aus welchen Gründen die Kunden den Weg zu Osiander finden: Für einen Tipp sind die Mitarbeiter stets zu haben. Ulbrichs persönliche Empfehlungen: Martin Kordics Roman „Jahre mit Martha“ und – thematisch passend – Tommy Jauds „Komm zu nix“.

Geschenke für Kinder: Auch an Heiligabend gibts Ideen für die Jüngsten

Eher selten seien Spontankäufe im Spielwarenbereich, sagt Angela Frey von Spielwaren Tausend in Wolfratshausen. „Wer Kinder beschenkt, möchte nichts falsch machen und nichts riskieren“, weiß sie aus jahrzehntelanger Erfahrung. Der Wunschzettel werde ernst genommen von den Helfern des Christkinds, ob es sich nun um Eltern, Großeltern, Onkel oder Tanten handle. Noch bis zum 24. Dezember, 14 Uhr, stünden alle Mitarbeitenden unter positivem Stress, das heißt, der Trubel und der Bedarf an individueller Beratung machten ihnen sehr viel Freude. Gerne raten sie zu Brettspielen – seit Corona die Renner auf dem Gabentisch –, zur klassischen Carrera-Rennbahn, zu Lego oder Playmobil. Manchem, der spät dran sei, merke man das schlechte Gewissen an, sagt Frey. Doch dafür gebe es überhaupt keinen Grund: „Wir schauen, dass wir auch kurz vor Schluss zusammen noch etwas für jede Familie Passendes finden.“ Die übrigen von unserer Zeitung befragten Händler sehen das exakt genauso. Christian Wiedemann von der gleichnamigen Parfümerie: „Dafür sind wir da. Sonst hätten wir zu an Heiligabend.“