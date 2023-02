Notarzteinsatz: S7-Strecke zwischen Icking und Wolfratshausen gesperrt

Von: Carl-Christian Eick

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Wolfratshausen und Icking läuft ein Notarzteinsatz. © Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa

Sirenenalarm in Wolfratshausen: Laut Bahn ist die S7-Strecke zwischen Wolfratshausen und Icking aktuell gesperrt.

Wolfratshausen - Vor wenigen Minuten heulten in Wolfratshausen die Sirenen. Die S-Bahn-Strecke zwischen dem Endhaltepunkt in der Loisachstadt und der Isartalgemeinde Icking ist gesperrt. Die Deutsche Bahn teilt mit: „Die Strecke zwischen Icking und Wolfratshausen ist wegen eines Notarzteinsatzes auf der Strecke aktuell gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße enden und beginnen in Icking. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.“

Erfahrungsgemäß, so die Bahn, ist mit einer Störungsdauer von zirka zwei Stunden zu rechnen. „Wir arbeiten an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs, warten aber noch auf die Bestätigung unserer Partner. Bitte rechnen Sie auf der Linie in beide Richtungen mit Verspätungen. Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind kurzfristig möglich.“

