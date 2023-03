Null Spielraum für neue Wünsche: So steht‘s um die Finanzen in der Stadt Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Ein Brennpunkt: Die Stadt muss heuer ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen am Hatzplatz investieren. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

57,3 Millionen Euro Gesamtvolumen: Der Wolfratshauser Stadtrat hat mit 24:1 Stimmen den Haushalt für 2023 verabschiedet. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos.

Wolfratshausen – Als Stadtkämmerer Peter Schöfmann sich das erste Mal an den Entwurf für den Haushalt 2023 setzte, waren die Rahmenbedingungen besorgniserregend. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine sowie explodierte Energiepreise ließen Schlimmes befürchten. Nun, beim Erlass der Haushaltssatzung in der Sitzung des Stadtrats, bilanzierte Bürgermeister Klaus Heilinglechner: Die „düsteren Prognosen“ hätten sich nicht bewahrheitet. Doch aufgrund des andauernden Kriegs „und der nach wie vor hohen Inflation und der damit verbundenen Kostensteigerungen“ sei mit Blick auf den Stadtsäckel „große Vorsicht angebracht“. Laut Heilinglechner erscheinen angestoßene Projekte jedoch „aus heutiger Sicht als machbar, allerdings werden die Reserven aufgebraucht, und Spielräume für neue Wünsche sind derzeit nicht erkennbar.“

Den Etat (Gesamtvolumen rund 57,3 Millionen Euro) verabschiedete der Stadtrat mit 24:1 Stimmen, dagegen votierte Gerlinde Berchtold (SPD). Das Zahlenwerk wird nun der Rechtsaufsicht am Landratsamt zu Prüfung und Genehmigung vorgelegt.

„Der Verwaltungshaushalt, das heißt, die Gegenüberstellung aller laufenden Einnahmen und Ausgaben, erwirtschaftet 2023 einen geplanten Überschuss von 675 100 Euro, der dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung des Ausgabebedarfs zugeführt wird“, erläuterte der Bürgermeister. Haupteinnahmequellen sind auch heuer zum einen der Anteil an der Einkommensteuer, die der Kommune gebührt, Kämmerer Schöfmann rechnet mit 15,65 Millionen Euro. Dazu kommen die Gewerbesteuer (erwartet werden 11,55 Millionen Euro) sowie Einnahmen in Höhe von knapp 5,2 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer geht der Bürgermeister „von einem weiteren Erholungseffekt aus, der auf den coronabedingten Einbruch folgt“. Darüber hinaus erhält Wolfratshausen vom Freistaat heuer eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1,14 Millionen Euro, die Steuerausfälle kompensiert.

Personalkosten der Stadt Wolfratshausen steigen auf 10,26 Millionen Euro

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt bleibt die Kreisumlage nach Worten des Rathauschefs mit 13,63 Millionen Euro der größte Ausgabeposten. Die Umlage, die an den Landkreis überwiesen werden muss, steigt aufgrund des laut Beschluss des Kreistags erhöhten Hebesatzes im Vergleich zum Jahr 2022 um 612 300 Euro. „Wesentliche Kostenfaktoren auf Landkreisebene“, so Heilinglechner, der dem Kreistag angehört, seien höheren Personalausgaben, ein Anstieg der Bezirksumlage sowie der Defizitausgleich für die Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH inklusive Geburtshilfe.

Stimmen zum Haushalt der Stadt Wolfratshausen „Die Aussichten für 2023 waren nicht rosig“, sagte Claudia Drexl-Weile, Fraktionschefin der CSU, rückblickend. In ihren Augen ist der Haushalt „austangiert“. Dass die Grünen-Fraktion sich angesichts „der Überlastung im Rathaus“ gegen eine Stellenmehrung „gesperrt“ habe, könne sich nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite hätten sich die Grünen für die Bezuschussung „eines Kulturvereins stark gemacht, der bis heute keine Belege vorweisen kann“, für was er einen 10 000-Euro-Zuschuss der Stadt verwendet hat.

Helmut Forster, Sprecher der dreiköpfigen Wolfratshauser Liste im Stadtrat, nannte das Zahlenwerk „zufriedenstellend“. Der Wirtschaftsreferent des Gremiums stellte fest, dass die Kommune trotz aller finanziellen Widrigkeiten „handlungsfähig bleibt“. Mit Blick auf die Millionen-Investitionen, die die Flößerstadt in den Jahren 2024 bis 2026 schultern muss – Stichwort Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg –, „bleiben aber noch viele Fragen offen“.

Grünen-Fraktionssprecher Peter Lobenstein nannte es ein „Dilemma“, dass viele Wünsche seiner Fraktion aufgrund eines leeren Stadtsäckels unerfüllt bleiben: Mehr Geld für den Klimaschutz, für „dringliche Sanierungen städtischer Immobilien“ und die Modernisierungen von Spielplätzen. Lobensteins Bilanz: „Was bleibt, ist die Gratwanderung zwischen dem Mittragen des – für unseren Geschmack – sehr langsamen Fortschritts und das zu fordern, was es unserer Einschätzung nach dringend und zeitnah braucht, um die Stadt angemessen weiterzuentwickeln.“ Kritisch beäugte der Grünen-Sprecher den Stellenplan: „Das ist, zumindest nach unserer Erinnerung, noch nie dagewesen: 9,3 neue Stellen. Und das, obwohl gerade finanziell zum Konsolidieren, zum Sparen aufgerufen wird.“

Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) betonte, dass der Stellenplan „sehr lange bekannt war“. Er sprach von 5,25 zuästzlichen Stellen, alles andere seien „Stundenmehrungen“. Heilinglechner zeigte sich verwundert, dass die Grünen ausgerechnet die Einstellung eines Umweltschutzmanagers abgelehnt hätten.

„Das Ergebnis ist überschaubar“, bilanzierte der Sprecher der SPD/FDP-Fraktion, Fritz Meixner, mit Hinweis auf die Anstrengungen der Stadträte, den Haushalt zu konsolidieren. Wie berichtet hatte die Rechtsaufsicht am Landratsamt Anfang 2022 den Zeigefinger gehoben und vor einer „verdeckten Überschuldung“ der Loisachstadt gewarnt. Meixner bedauerte, dass das Gebot der Sparsamkeit in der zweiten Konsolidierungsrunde aufgehoben worden sei. Stattdessen hätten die Räte „den Geldbeutel wieder ganz schön aufgemacht.“ Seine Parteifreundin Gerlinde Berchtold lehnte den Etatentwurf ab: „Von Haushaltsdisziplin ist nichts mehr zu sehen“, zudem trage sie „das Abschmelzen“ der Förderung von Vereinen, vor allem im Jugendbereich, nicht mit.

Von der Stellenmehrung im Rathaus verspricht sich Dr. Ulrike Krischke, Vize-Sprecherin der BVW, „eine Erweiterung der Leistungen der Stadt“. Angesichts der Tatsache, dass der Schuldenstand in den kommenden rund drei Jahren auf „ein historisches Hoch“ anwachsen werde, bleibe „ein waches Auge“ bei geplanten Ausgaben „unerlässlich“. Die Einsparungen, die örtliche Vereine betreffen, dürfen laut Krischke nur „temporär“ gelten.

Einig waren sich die Vertreter aller Parteien und politischen Gruppierungen bei der Bewertung der Arbeit von Stadtkämmerer Peter Schöfmann und seinem Team. Stellvertretend ein Zitat von Ex-Rathauschef Helmut Forster: „Größtes Lob!“ (cce)

Auch im Wolfratshauser Rathaus steigen die Personalkosten heuer erneut. Gegenüber dem Vorjahr um fast elf Prozent (gut eine Million Euro) auf insgesamt rund 10,26 Millionen Euro. Der Bürgermeister begründete dies in der jüngsten Stadtratssitzung mit „Stundenerhöhungen und Stellenmehrungen“ sowie „beamten- oder tarifrechtlich bedingten Gehaltserhöhungen beziehungsweise Beförderungen sowie Stufensteigerungen“.

Der Schwerpunkt im Vermögenshaushalt 2023 liegt in der Überplanung und Umsetzung der Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg. Für dieses Mammutprojekt, eine Pflichtaufgabe, muss die Stadt in den nächsten Jahren summa summarum Stand heute rund 50 Millionen Euro aufwenden. Investiert werden soll darüber hinaus ins Gerätehaus der Feuerwehr Wolfratshausen in der Innenstadt, in die Sanierung beziehungsweise Modernisierung von Kinderspielplätzen, die Erweiterung der Urnenwand des Friedhofs in Nantwein und die Sanierung des Klein-Anwesens. Das prominente Gebäude nebst Grundstück an der Bahnhofstraße hat Antonia Klein, die 2012 verstarb, wie berichtet zu jeweils gleichen Teilen der Kommune und der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas vererbt.

Geplant ist eine Verringerung des Schuldenstands auf rund vier Millionen Euro

„Trotz aller vorgesehenen Investitionen ist für 2023 nochmals eine weitere Verringerung des Schuldenstands auf vier Millionen Euro vorgesehen“, freute sich der Rathauschef. Die Kehrseite der Medaille: Zur Finanzierung der Investitionen reichen nach seinen Worten die Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 675 000 Euro sowie Zuschüsse des Landes nicht. Gut 7,9 Millionen Euro müssen vom Sparbuch geholt werden.

Darlehensaufnahmen sind heuer nicht geplant. Allerdings werden in den Jahren 2024 bis 2026 neue Kreditverträge über fast 30 Millionen Euro unterschrieben. Geld, das in erster Linie für die vor wenigen Tagen begonnene Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg gebraucht wird.

Fazit des Bürgermeisters: Die finanzielle Lage der Flößerstadt ist derzeit ernst, aber nicht hoffnungslos. Sein dringender Ratschlag an die Stadträte: „Es ist große Vorsicht angebracht.“ (cce)

