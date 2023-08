„Nutte“ und „Schlampe“: Streit unter Nachbarn in Geretsried eskaliert - Polizei muss eingreifen

Von: Carl-Christian Eick

Reichlich zu tun hatten am Wochenende Polizei und Rettungsdienst. © Carsten Rehder/dpa

Reichlich zu tun hatten am Wochenende Polizei und Rettungsdienst. Ihre Hilfe war nach zahlreichen Unfällen gefragt – in Geretsried musste die Polizei einen Streit unter Nachbarn schlichten, der eskaliert war.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viel zu tun gab‘s am Wochenende für Polizei und Rettungsdienst - in Geretsried musste eine Streife einen heftigen Streit unter Nachbarn schlichten. Die Details:

Ein bis dato unbekannter Radfahrer hat am Freitagnachmittag an der Bushaltestelle „Am Stern“ eine Fußgängerin verletzt – und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Geretsrieder Polizei steig gegen 14.15 Uhr eine Geretsriederin (53) an der Haltestelle an der Sudetenstraße aus dem Bus aus. Auf dem Gehweg fuhr in diesem Moment ein Mann mit seinem Fahrrad vorbei. Er touchierte die 53-Jährige, die in der Folge zu Boden stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte die Frau nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer flüchtete in nordwestliche Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0 81 71/9 35 10 bei der Polizei zu melden.

Eine Streife der Geretsrieder Polizei musste am Freitag gegen 16 Uhr zur Johann-Sebastian-Bach-Straße ausrücken, nachdem ein Nachbarschaftsstreit eskaliert war. Eine der Streitparteien hatte einen Fußabdruck an ihrer Wohnungstür festgestellt, „augenscheinlich hatte jemand dagegen getreten“, berichtet die Polizei. Der Rahmen der Tür wurde dadurch verzogen, es entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Geschädigten konfrontierten ihre Nachbarn mit dem Vorfall, die reagierten mit heftigen Beleidigungen: Es fielen Worte wie „Nutte“ und „Schlampe“. Erst nach einem Machtwort der Streife kehrte Ruhe ein.

Penzbergerin missachtet Vorfahrt: Motorradfahrer aus Geretsried verletzt

Ein Motorradfahrer aus Geretsried ist am Freitag bei einem Unfall in Sindelsdorf (Landkreis Weilheim-Schongau) leicht verletzt worden. Laut Pressebericht der Polizeiinspektion Weilheim fuhr der 62-Jährige gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B472 von Bad Tölz in Richtung Peißenberg. Eine Penzbergerin (62) bog mit ihrem Audi – von Penzberg kommend – nach links in Richtung Bad Tölz auf die B472 ein. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Geretsrieder – es kam zur Kollision.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, die Reparatur des Audi wird rund 3000 Euro kosten. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die B472 musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, die Feuerwehr Sindelsdorf war mit zwei Fahrzeugen und gut einem Dutzend Kräften im Einsatz.

A95: Tölzer nimmt Fahranfänger die Vorfahrt - rund 3.000 Euro Sachschaden

3000 Euro Sachschaden: Das ist laut Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmittag auf der A95 ereignet hat. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Bad Tölz mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Wolfratshausen auf die Autobahn – missachtete laut Polizei dabei jedoch die Vorfahrt eines auf der rechten Spur fahrenden 17-Jährigen aus der Kreisstadt Dingolfing in Niederbayern. Der junge Mann, der im Rahmen des „begleitenden Fahrens“ hinterm Steuer saß, musste bremsen, zog dabei nach links und touchierte den Pkw eines 23-Jährigen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der auf der linken Spur auf gleicher Höhe fuhr. Den Gesamtsachschaden schätzt die VPI auf rund 3000 Euro, alle Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. (cce)

