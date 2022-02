Oben Hemd, unten Jogginghose: Hält die Liederlichkeit Einzug in die Mode?

Von: Peter Borchers

Kleidung nach Maß bietet Hans-Jürgen Reuschenbach in seinem Geschäft am Obermarkt an. Doch der Einzelhandelskaufmann muss wie die gesamte Modebranche Einbußen wegen der Pandemie hinnehmen. Umsatz brach im Vorjahr um 50 Prozent ein © Sabine Hermsdorf-Hiss

Pandemie und viel Homeoffice beeinflussen Mode- und Kaufgewohnheiten. Hans-Jürgen Reuschenbach, Spezialist für Maßkonfektion, gibt einen Einblick in seine Branche.

Wolfratshausen – Wäre die Jogginghose wirklich ein Sinnbild für Kontrollverlust, so wie es der mittlerweile verstorbene Karl Lagerfeld vor zehn Jahren in einer Talkshow von Markus Lanz behauptete, wären viele Menschen jetzt zu Pandemiezeiten nicht Herr über ihr Leben: Zehntausende sitzen seit März 2020 mit bequem-weitem, baumwollenen Beinkleid im Homeoffice. Zu Hause herrscht halt keine Kleiderordnung. Das treibe Blüten in der Modebranche, sagt Hans-Jürgen Reuschenbach, Inhaber eines Geschäfts für Maßkonfektion am Obermarkt – und erzählt von einem Hemdenfabrikanten, mit dem er beruflich zu tun hat. Der klage über „Umsatzeinbußen von über 30 Prozent im Jahr 2021. Und auch seine Kundenzahl ist zurückgegangen.“ Andererseits hätten die Käufer, die bei ihm bestellen, ihre Stückzahlen von zwei auf fünf oder sechs Hemden erhöht. Reuschenbachs humoriger Rückschluss: „Die Leute ziehen obenrum ein schickes Hemd an, und unterm Schreibtisch tragen sie Jogginghose.“

Seit 1979 führt der gelernte Einzelhandelskaufmann seinen Betrieb HR-Maßbekleidung in Wolfratshausen. Bei ihm kann frau Kostüme, Hosenanzüge, Blusen und Kurzmäntel auf Maß für Beruf oder Feierlichkeiten bestellen. Herren bekommen bei ihm perfekt sitzende Ein- und Zweireiher, Hosen, Smokings und sogar einen Frack. Bis zu zweieinhalb Stunden – inzwischen meist nach Terminvereinbarung – nimmt sich der Modeexperte für Kunden Zeit. Schuhe und Accessoires runden sein Angebot ab.

Umsatz brach im Vorjahr um 50 Prozent ein

An Reuschenbach ist die Pandemie ebenfalls nicht spurlos vorübergegangen. „Anfangs haben wir wenig gespürt“, sagt der gebürtige Bonner, „die Leute haben noch gekauft, denn kaum jemand hat damit gerechnet, dass das zwei Jahre dauern wird.“ Corona entfachte seine Wirkung zeitverzögert: Im vergangenen Jahr brach der Umsatz des Wahl-Wolfratshausers im Vergleich zu 2020 um knapp 50 Prozent ein. Sein Glück: Er ist bereits im Pensionsalter, muss nicht mehr arbeiten. „Ich arbeite, weil es mir einfach Spaß macht.“ Ein bestehender Vertrag mit einem Geschäftspartner garantiert dem Rheinländer sichere Einkünfte, das Geschäft trägt sich somit. Im Gegensatz zu vielen Kollegen in der Modebranche plagen ihn also keine existenziellen Sorgen.

So viel zu den Tiefen in Reuschenbachs Berufsleben. Die Höhen erlebten er und die Modebranche in den 1980er Jahren. „Das war eine tolle Zeit. Hochwertige Ware wie Handstricksachen für Damen ließen sich sehr gut verkaufen. Viele Menschen haben um einiges mehr verdient, und man legte grundsätzlich mehr Wert auf Mode.“ Dass viele heute „katastrophal herumlaufen“, macht Reuschenbach an einem „ganz guten Beispiel“ fest: „Wir hatten einen Ministerpräsidenten, Edmund Stoiber, der ist immer top gekleidet dahergekommen mit tadellosem Anzug, Hemd und Krawatte.“ Heute habe Bayern einen Markus Söder, der sich vor die Kameras stelle in Freizeitjacke, ohne Krawatte. „Da frage ich: Hallo, ist das der richtige Auftritt eines Ministerpräsidenten?“ Der Trend zum Legeren ziehe sich durch Politik und namhafte Unternehmen. „Die haben heute alle keine Kleidervorschriften mehr. Im Gegenteil: Die Leute werden komisch angeschaut, wenn sie eine Krawatte tragen.“ Rühmliche Ausnahmen seien FDP-Chef Christian Lindner oder eingangs erwähnter Markus Lanz. „Der ist immer top angezogen, was sich von seinen Gästen nicht immer behaupten lässt.“

Kein 0815-Anzug zur eigenen Hochzeit

Doch auch wenn es eine aussterbende Spezies zu sein scheint: Es gibt sie noch, die Männer und Frauen, die Maßkleidung der Stangenware vorziehen und dafür bereit sind, Geld auszugeben. Zu Reuschenbach kommen „Geschäftsleute, leitende Angestellte, aber auch der Arbeiter, der sagt: Ich möchte mir das leisten.“ Und viele Männer wünschten sich zu ihrer Hochzeit keinen 0815-Anzug, sondern etwas Besonderes zum Beispiel mit spezieller Weste und Fliege. „Beides kann der Kunde nach der Hochzeit weglassen, und einen Anzug von sehr guter Qualität weitertragen.“ Modezar Karl Lagerfeld würde es freuen.

peb

