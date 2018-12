Ochs und Esel an der Krippe: Gedanken zu Massentierhaltung und Fleischkonsum

Ochse und Esel sind als festes Inventar der weihnachtlichen Krippenlandschaft nicht mehr wegzudenken. In der heutigen Zeit der Massentierhaltung hätten die beiden jedoch vermutlich ein paar hundert Gefährten mehr im Stall. - Gedanken zur Massentierhaltung und unserem Fleischkonsum.

In vielen Stuben sind sie jetzt wieder bei uns zu finden, und schon seit Jahrhunderten gehören Ochs und Esel zum festen Inventar der Weihnachtskrippen. Sie finden sich auch auf frühmittelalterlichen Fresken ebenso wie in Glasfenstern von Kirchen – und natürlich als geschnitzte Krippenfiguren.

Aber warum stehen da eigentlich immer nur jeweils ein Ochs und ein Esel herum? Für die heutige Zeit wäre das ein Unding. Heutzutage würden im Stall bei Maria und Josef mindestens ein paar Hundert Ochsen beziehungsweise Kühe stehen und zugegebenermaßen wahrscheinlich auch nicht unbedingt Esel in Bayern, aber dafür zumindest an die 30 Kaltblüter oder Hunderte von Hennen und Hühnern.

38 Millionen Legehennen sowie über vier Millionen Milchkühe werden in Deutschland in der Ei- und Milchindustrie jährlich ausgebeutet. Zusätzlich werden zirka 60 Millionen Schweine in der Massentierhaltung für die Fleischproduktion geschlachtet. Der Begriff Massentierhaltung wurde in den 1970er Jahren vom Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek für die Käfighaltung von Hühnern geprägt und gilt seitdem als Synonym für miserable Tierhaltung. In dieser werden den Tieren ihre natürlichen Bedürfnisse vorenthalten. In der Regel stehen ihnen nur wenige Quadratmeter zur Verfügung, sodass sie ihren Bewegungsdrang nicht ausleben können. Schweine verbringen in freier Natur acht Stunden am Tag mit der Nahrungssuche und laufen dabei eine Strecke von etwa 30 Kilometern. In Mastanlagen der sogenannten modernen Tierhaltung mit 1000 bis 5000 Schweinen ist dies nicht möglich und auch nicht erwünscht, da sie ja schnell an Gewicht zulegen sollen.

Und in Deutschland zählt der Gänsebraten zu den klassischen Weihnachtsgerichten. Doch das Leben einer Gans – in der Massentierhaltung – ist wenig festlich. Die intelligenten und sozialen Tiere führen nur ein kurzes Leben, in dem sie ihren natürlichen Bedürfnissen nicht nachgehen können.

Dreimal am Tag, bei jeder Mahlzeit, treffen wir Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Unser Essen ist untrennbar verknüpft mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Landwirtschaft, Gesundheit und Umwelt. Daher sollen unsere Lebensmittel gut, sauber und fair sein: Gut meint dabei wohlschmeckend, nahrhaft, frisch, gesundheitlich einwandfrei, die Sinne anregend und befriedigend. Sauber hergestellt sollen Lebensmittel die Ressourcen, die Ökosysteme oder die Umwelt nicht belasten und keinen Schaden an Mensch, Natur oder Tier verursachen. Und fair sollen sie die soziale Gerechtigkeit achten, mit angemessener Bezahlung und fairen Bedingungen für alle – von der Herstellung über den Handel bis hin zum Verzehr. Für Biofleisch sind hohe Tierschutzstandards Pflicht. Auf Ökobetrieben und in den meisten Hofläden unserer Gegend bekommen die Tiere zudem Biofutter von Flächen, die nicht mit Kunstdünger und Pestiziden behandelt wurden.

Wenn also jeder von uns etwas bewusster sein Fleisch konsumiert – gerade eben auch in der Weihnachtszeit – dann ergeben nur ein Ochs und nur ein Esel vielleicht auch wieder mehr Sinn an der Weihnachtskrippe.

VON SILKE REUSCH

Katholische Jugendstelle Bad Tölz-Wolfratshausen