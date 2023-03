Nach Streik am Montag: DGB und Klimaschützer gehen Hand in Hand: „Ohne Streik wird sich nichts ändern“

Von: Carl-Christian Eick

Der DGB-Kreisvorstand in Bad Tölz-Wolfratshausen begrüßt die Unterstützung der Klimaschutzbewegung. Er spürt „breite Solidarität“ in der Bevölkerung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) „steht geschlossen an der Seite der streikenden Kolleginnen und Kollegen“: Das war das Ergebnis der Beratungen im DGB-Kreisvorstand am Tag des bundesweiten Streiks am Montag (wir berichteten). „Die Beschäftigten haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie sich nicht mit ein paar Trostpflastern oder Beifallklatschen abspeisen lassen wollen“, bilanziert DGB-Kreisvorsitzender Raimund Novak in einer Pressemitteilung.

Mit „kämpferischen Aktionen“, so Novak, hätten die Gewerkschaften „mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gebracht, der öffentliche Verkehr stand am Montag auch in Bayern und im Landkreis still“. Die Beschäftigten würden mit ihrem Protest deutlich machen, dass sie nicht damit einverstanden seien, „dass die Kosten der verschiedenen Krisen auf sie abgewälzt werden, während sich Konzernvorstände die Taschen füllen und Rekorddividenden ausgeschüttet werden“. Untersuchungen würden zeigen, dass allein 2022 der Reichtum von Milliardären erneut sprunghaft angestiegen sei – laut dem Gewerkschaftsfunktionär „ gerade durch hohe Profite von Lebensmittel- und Energiekonzernen, die teilweise ihre Gewinne mehr als verdoppelt haben“. Für Millionen Beschäftigte dagegen hätten die vergangenen Jahre drastische Reallohneinbußen mit sich gebracht.

Das Besondere an der aktuellen Streikbewegung sei die Koordination zwischen den Einzelgewerkschaften des DGB „und die breite Solidarität in der Bevölkerung“. Nach Novaks Einschätzung „stehen selbst Menschen, die von Einschränkungen durch die Großstreiks betroffen sind, hinter den Forderungen der Streikenden“. Vielen Personen sei offenkundig klar: „Ohne Streik wird sich nichts verändern.“

Streik legte den ÖPNV lahm - Gewerkschaft spürt „breite Solidarität“

Das Gros der Bürger, so Klaus Barthel, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands und Mitglied im DGB-Kreisvorstand, würde sich eine gut ausgestattete Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, bessere Kinderbetreuung, einen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und ein gutes Gesundheitswesen wünschen. „Auch die großen Herausforderungen des Klimawandels werden wir nur bewältigen, wenn wir Gerechtigkeit schaffen und das Gemeinwesen wieder ausbauen“, stellt der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete aus Kochel fest. Mensch, Klima und Natur müssten Vorrang vor dem Profitstreben einiger Weniger bekommen. „Deshalb sind wir froh, dass so viele junge Menschen, auch aus der Klimaschutzbewegung, sich ausdrücklich mit den Arbeitskämpfen solidarisieren und die Streiks unterstützten.“

