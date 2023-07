Auf ein „Bierle in da Sun“: „Oimara“ mit Mundart-Rock und frechen Texten auf der Flussfestival-Bühne

Von: Andrea Weber

Treffen den Zeitgeist: Der „Oimara“ alias Beni Hafner (weißes T-Shirt) mit seiner Formation. © Sabine Hermsdorf-Hiss

FLUSSFESTIVAL „Oimara“ und Band mischen die alte Floßlände auf

Wolfratshausen – Man muss kein Ballermann-Party-Fan sein, um bei gut drei Stunden stampfenden Reggae und galoppierenden Ska ohne Pause auf Höchststimmung zu kommen. Der „Oimara“ alias Beni Hafner mit Band, holte das Publikum am Mittwochabend auf den ausverkauften Rängen schnell runter zur Bühne und das ließ sich reinziehen in einen Strudel höchster Party-Laune am Flussufer. Das Motto an diesem Flussfestivalabend lautete: Tanzen, trinken, schwitzen – und lautstark jubeln.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hat der gelernte Koch, der einige Jahre auf Ibiza und Mallorca lebte und arbeitete, einmal gesagt, dass er ein Selfmade-Musiker sei, sich das Gitarrespielen auf der Hafner-Alm am Tegernsee selbst beibrachte. Die beiden Partyinseln der Deutschen haben ihre Spuren bei dem Bayern hinterlassen. Der durchschlagende Erfolg seines Handyvideos „Bierle in da Sun“ wurde im Netz inzwischen rund zwei Millionen Mal angeklickt.

Der 30-jährige trifft mit seinem Sound den jungen Zeitgeist. Es ist handgemachter Mundart-Rock mit frechen Texten, die leicht konsumierbar daherkommen und eher selten nachdenklich stimmen: „Heit is ma wurscht“ und am „Stammtisch geht da Deifi ab“.

Hoch die Hände! Auf dem Flussfestival-Gelände an der alten Floßlände herrschte am Mittwochabend beste Stimmung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der „Oimara“ besingt die politische Weltlage in der „Lederhose“ und verrät Intimitäten aus seinem heimischen Schlafzimmer bei seinem Song „Schnucki-Putzi meets Lieblingsdepp“. Er hat sich klasse Musiker an die Seite geholt. Ein rhythmusgewaltiger Schlagzeuger namens Xaver, der Posaunist Martin, der den erdigen Touch in die Musik bringt, und ein weiterer Gitarrist sowie der Keyboarder, deren Namen man leider bei der Open-Air-Akustik nicht verstehen konnte.

Das mit dem Sound war zumindest bei den lautstarken Partykonzerten beim Flussfestival heuer eher etwas schwierig. Der Stimmung tat das beim „Oimara“ jedenfalls keinen Abbruch. Im Gegenteil: Beim „Weinschorle-Medley“ – laut Bandleader Hafner für diesen Abend an der alten Floßlände in der Loisachstadt spontan improvisiert – mischten die Jungs Hardcore Metal mit Schlagermusik. Und schließlich kam er dann doch noch, der Ballermann-Titel vom „Zebrastreifenpferd“ zum Mitsingen, mit der ewig ungelösten Frage: „Was war zuerst da?“

Das war ein Partyabend mit Hammerstimmung. Der Hafner-Bub von der Alm am Tegernsee hat die Wolfratshauser ordentlich aufgemischt.

