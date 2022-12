Olena Pashchenko ist angekommen in ihrer Wahlheimat – Kitaplatz gesucht

Von: Doris Schmid

Endlich wieder vereint: Den vierten Geburtstag von Töchterchen Emilia konnte die Familie gemeinsam feiern. Wir sind Deutschland und den Menschen, die uns helfen, sehr dankbar. Das ist von unschätzbarem Wert. Olena Pashchenko © privat

Am 24. Februar brach der Krieg in der Ukraine aus. Aus Angst um ihr Leben verließen Tausende Menschen ihr Heimatland. Zuflucht fanden sie auch im Landkreis. Unsere Zeitung bat vier Frauen, ihre Erlebnisse und Erfahrungen aufzuschreiben. Heute: Olena Pashchenko.

Wolfratshausen - Ich bin Olena Pashchenko, 25 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer vierjährigen Tochter. Vor dem Krieg haben wir in der Nähe von Cherson ein Haus gekauft. Wir renovierten es, und unser Leben verbesserte sich zusehends. Ich arbeitete in meinem Lieblingsberuf als Bankangestellte, und wir hatten viele Pläne.

Am 24. Februar um 5 Uhr wurden wir vom Anruf meiner Schwiegermutter geweckt. Sie sagte, dass der Krieg ausgebrochen ist. Ängstlich packen wir einen kleinen Koffer. Wir wussten nicht, was wir als nächstes tun sollen. Wir entschieden uns, zu Freunden aufs Land zu fahren. Als wir dort ankamen, bemerkten wir, dass wir in die Hölle gefahren waren. Ganz in der Nähe hörten wir eine erste Explosion und Schüsse, sahen viele russisches Militärfahrzeuge. Wir hatten Angst.

Am nächsten Morgen entschieden wir uns, nach Hause zu fahren. Auf dem Weg sahen wir zerschossene Autos, die ebenfalls versuchten, diese Hölle zu verlassen. Mein Mann Vitaliy fuhr wahnsinnig schnell – wir sollten die Toten, und das russische Militär, das seine Waffen auf uns richtete, nicht sehen. Als wir wieder zuhause waren, saß ich einfach da. Ständig heulten die Sirenen. Es gab keinen Keller, in den wir flüchten konnten. Wir schliefen im Bad, ein fensterloser Raum. Dort war es sicher. Unserer Tochter erklärten wir, dass das ein Spiel sei.

Wir sind Deutschland und den Menschen, die uns helfen, sehr dankbar. Das ist von unschätzbarem Wert.

Nach ein paar Tagen überredete ich meinen Mann, zu meinen Eltern und den drei Geschwistern (4, 14, 19) zu ziehen. Sie hatten einen Keller, den wir uns als Unterschlupf einrichteten. Tagsüber waren wir im Haus, kochten und spielten mit den Kindern. Mit meiner Tochter ging ich nur auf den Hof raus und nicht weiter. Nachts hielten wir uns im Keller auf.

Insgesamt einen Monat wohnten wir bei meinen Eltern. Diese Zeit war für mich sehr nervenaufreibend. Wir verfolgten die Nachrichten im Internet, in der Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende. Aber nach zwei, drei Wochen wurde mir klar, dass der Krieg noch lange dauern wird. Ich stand vor einer sehr schweren Entscheidung: Mein Kind, das nach jedem Klopfen in den Keller rannte und vor Angst zitterte, in Sicherheit zu bringen oder bei meinen Eltern und meinem Ehemann zu bleiben. Ich war verzweifelt. Was sollte ich tun? Schweren Herzens stimmte ich zu, die Ukraine für zwei, drei Monate zu verlassen. Jeden Tag erinnere ich mich daran, wie meine Mutter beim Abschied weinte. Egal, wie sehr ich versuchte, sie zu überreden mitzukommen, sie wollte nicht. Sie sagte, ihr Haus sei hier, und sie würde die zwei Großmütter nicht verlassen können.

Schließlich verließ ich Cherson zusammen mit meiner Tochter und meiner Schwiegermutter. Etwa acht Mal wurden wir vom russischen Militär kontrolliert. An jedem Punkt verhörten Soldaten mit Waffen die Leute und durchsuchten alles. Mein Mann brauchte uns nach Lemberg. Der Abschied von ihm fiel mir sehr schwer, wir waren noch nie lange voneinander getrennt gewesen. Mit dem Bus fuhren wir nach München. Dann machten wir uns auf den Weg nach Wolfratshausen. Dort lebt der Bruder meines Mannes.

Bei ihm konnten wir aber nicht lange bleiben – er hat nur eine kleine Einzimmerwohnung. Die ersten Tage lebten wir in Bad Tölz in einer Flüchtlingsunterkunft. Eine Woche später nahm uns eine Familie auf. Wir waren sehr besorgt, da wir uns nicht vorstellen konnten, wie alles sein würde. Wie man sich verständigt, ohne die Sprache zu kennen, wie man sich benimmt. Aber wir haben uns umsonst Sorgen gemacht. Diese Familie ist wunderbar. Sie hat alles dafür getan, dass wir uns wie zu Hause fühlten. Wir erhielten Unterstützung und Hilfe. Nach drei Monaten fand die Familie eine Wohnung für uns und half uns beim Umzug und Ausfüllen aller Dokumente.

Vom Tag meiner Ankunft in Deutschland habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Anfang Juli habe ich einen Job gefunden und meine Schwiegermutter passte auf meine Tochter auf. Ende Juli kam mein Mann zu uns, und auch meine Schwiegermutter fand Arbeit. Aber sie will in die Ukraine zurückkehren, weil ihre Mutter krank ist und Pflege benötigt. Was uns fehlt, ist ein Kindergartenplatz. Unsere Tochter möchte unbedingt mit anderen Kindern spielen. Dann könnte mein Mann auch Vollzeit arbeiten.

