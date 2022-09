Olympia 1972: Es gab eine Goldmedaille für Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Blühendes Wolfratshausen: Anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München wurde die Loisachstadt kräftig aufgehübscht – und ausgezeichnet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen ist „von Jahr zu Jahr schöner geworden“, schrieb unsere Zeitung 1972. Dafür gab es eine Medaille anlässlich der olympischen Spiele.

Wolfratshausen – Schneller, höher, weiter – und schöner: Während Athleten bei den Olympischen Spielen 1972 um Bronze, Silber und Gold rangen, nahm die Stadt Wolfratshausen an einem anderen Wettbewerb teil. Mit Erfolg: Die Kommune gewann den Blumenschmuck-Wettbewerb der Sommerspiele.

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister! Wir dürfen Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Stadt Wolfratshausen im Wettbewerb ,Blumenschmuck zu den Olympischen Spielen’ von der Kreisbewertungskommission als Bezirkssieger ermittelt wurde.“ Diese Nachricht übermittelte der Bezirksverband Oberbayern der Obst- und Gartenbauvereine vor 50 Jahren dem Bürgermeister der Loisachstadt, Willy Thieme (SPD).

Wolfratshausen gewinnt bei Münchner Olympia eine Auszeichnung - „gerechter Lohn“ für „große Anstrengungen“

Der Rathauschef reiste am 24. September 1972 nach Inzell im Landkreis Traunstein, um die Auszeichnung in Empfang zu nehmen. Begleitet wurde Thieme vom Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins der Stadt, „Herrn Winklmeier“, wie unsere Zeitung seinerzeit berichtete. In einem weiteren Artikel pries der Autor die Blütenpracht über Wolfratshausen den grünen Klee. Die Auszeichnung sei nicht weniger als „ein gerechter Lohn“ für die „großen Anstrengungen, die unternommen wurden, um das Stadtbild durch Anpflanzungen und Blumenschalen, aber auch durch die Neugestaltung des Marienplatzes zu verschönern“. Und weiter: „Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Wolfratshausen von Jahr zu Jahr schöner geworden ist.“ Das sei nicht zuletzt ein Verdienst der Hausbesitzer, „die ihre Fassaden nach altem bayerischen Brauch wieder bemalen ließen“. Ein Problem, das heute noch existiert, identifizierte der Berichterstatter damals auch: „Umso bedauerlicher, dass es Rowdys gibt, die den Blumenschmuck immer wieder mutwillig zerstören.“

Der olympische Blumenschmuck sollte als Antriebsfeder für den Tourismus dienen: „Viele Olympia-Besucher werden – in Erinnerung an eine landschaftlich reizvolle Gegend und an blumengeschmückte Häuser und Gärten – auch in späteren Jahren wieder unsere Heimat besuchen.“