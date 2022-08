Wolfratshauser Olympia-Teilnehmer wurde zum „Olympia-Oberst“: Er setzte Soldaten auf dem Bau ein

Von: Volker Ufertinger

Alles noch im Werden: Auch das nachmals weltberühmte Olympiastadion war einmal eine Baustelle. Ein Bild davon hängt im Büro von Christian von Stülpnagel © Sabine Hermsdorf-Hiss

OLYMPIA 1972 Friedrich von Stülpnagel setzte bei den Spielen Soldaten ein. Er selbst gewann 1936 Olympia-Bronze - und wusste, worauf es ankommt.

Wolfratshausen – Im Büro von Christian von Stülpnagel (69) an der Bürgermeister-Seidl-Straße hängt ein wahrhaft atemberaubendes Foto. Zu sehen ist eine Luftaufnahme des im Bau befindlichen Olympiastadions, vermutlich Anfang der 1970er Jahre aus dem Hubschrauber aufgenommen. Im Vordergrund der Olympiaturm, darunter Kräne, Bagger und jede Menge Erdbewegung. Die Stätten der Spiele, auf die Deutschland, ja die ganze Welt hinfieberte, nehmen hier Formen an. „Eine Rarität“ findet der Vorsitzende der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW). Und ein Stück Familiengeschichte obendrein.

Wolfratshauser Olympia-Teilnehmer wurde zum „Olympia-Oberst“ - er setzte Soldaten auf dem Bau ein

Selbst Olympiateilnehmer: Friedrich von Stülpnagel (re.) holte 1936 Bronze in der 4 x 100-Meter-Staffel. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Denn: Für den Bau der Anlagen und das Gelingen der Spiele war Friedrich von Stülpnagel mit verantwortlich, der Vater von Christian von Stülpnagel. Seine Aufgabe war es, Bundeswehrsoldaten möglichst effektiv einzusetzen. „Olympia-Oberst Stülps“, so sein Spitzname unter den Kameraden, hatte das Kommando über 10 000 Bundeswehrhelfer. „Er konnte wirklich gut organisieren“, erinnert sich sein Sohn, der als junger Mann ebenfalls im neuen Olympiazentrum arbeitete – nämlich im Auftrag von Siemens beim Aufbau des Rechenzentrums. Für seine Verdienste erhielt Friedrich von Stülpnagel im Mai 1972 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.

Friedrich von Stülpnagel: Wolfratshauser Olympia-Teilnehmer und Bundeswehr-Offizier

Die Stülpnagels sind eine alte Adelsfamilie aus der Uckermark. Die allermeisten taten als Offiziere Dienst im preußischen Militär. So auch der 1916 in Berlin geborene Friedrich Gottlob von Stülpnagel. Er hatte von Jugend auf ein Faible für den Sport und ging bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin bei der 4 x 100 Meter-Staffel für Deutschland an den Start, zusammen mit Helmut Hamann, Harry Voigt und Rudolf Harbig. Sie holten die Bronzemedaille. Im Krieg wurde der Preuße an die Westfront kommandiert. Der von ihm bewunderte Onkel Karl-Heinrich von Stülpnagel, Militärbefehlshaber in Frankreich mit Sitz in Paris, war davon überzeugt, dass Hitler Deutschland in den Untergang führt und beteiligte sich am Attentat vom 20. Juli 1944. Er wurde in Plötzensee hingerichtet. Friedrich, der als junger Mann im Büro seines Onkels ein- und ausging, entging der Verhaftung durch die Nazis nur mit sehr viel Glück.

Christian von Stülpnagel ist einer von drei Söhnen Friedrich von Stülpnagels. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Olympia 1972 in München: Wolfratshauser Ex-Olympionike wurde zum Leiter des Verbindungsstabs

Nach dem Krieg arbeitete der Vater von drei Söhnen zunächst für den Bundesgrenzschutz, bevor er die Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr einschlug. In dieser Eigenschaft kam er viel herum: Ende der 1950er Jahre München, später Paris, dann Belgien und schließlich wieder München. Mit Blick auf seinen Lebensabend erwarb er 1967 das Alte Forstamt an der Königsdorfer Straße, gegenüber der heutigen Esso-Tankstelle. 1968 wurde er für eine ganz besondere Mission auserkoren: Man ernannte Friedrich von Stülpnagel zum Leiter des Verbindungsstabs der Bundeswehr für die Olympischen Spiele in München. Als ehemaliger Olympiateilnehmer wusste er natürlich, worauf es ankommt.

Friedrich von Stülpnagel 1951 auf dem Titelbild des Magazins „Spiegel“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bundesverdienstkreuz für Wolfratshauser: Friedrich von Stülpnagel erhielt große Ehre

Zur Vorbereitung besuchte der Wahl-Wolfratshauser auf Geheiß des Verteidigungsministeriums die Olympischen Spiele in Mexiko. Seine Schlussfolgerungen zog er in einem 67-seitigen Bericht, den er in Bonn, der damaligen Hauptstadt der Republik, abgab. In dieser Zeit freundete er sich auch mit Robert Lemke an, der nicht nur die berühmte Sendung „Was bin ich?“ moderierte, sondern auch als Geschäftsführer des Deutschen Olympiazentrums fungierte. „Uns hat er aus Mexiko ein wunderschönes Schachspiel mit Porzellanfiguren mitgebracht“, erzählt sein Sohn, in Wolfratshausen auch bekannt als Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft. Es ist heute noch in Familienbesitz.

Nach den Spielen setze sich der begnadete Organisator zur Ruhe. Er widmete sich vor allem seinen Hobbys, darunter der Jagd, dem Schreiben von Büchern und seinem Garten. Weil es in Wolfratshausen kein Waffengeschäft gab, gründet er an der Sauerlacher Straße das Geschäft „Waffen Oberland“, das inzwischen nicht mehr existiert.

„In Wolfratshausen erkannte man ihn daran, dass er immer in Lederhosen unterwegs war und zwei Labradorhunde bei sich hatte“, erzählt sein Sohn. 1996 starb Friedrich von Stülpnagel im Alter von 82 Jahren. Seine Offizierslaufbahn mit einer solchen Aufgabe bei den Olympischen Spielen zu beenden: Das hat ihn glücklich gemacht.