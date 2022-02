Olympia in Peking: Teamarzt Dr. Kirr berichtet von den Spielen

Von: Peter Borchers

Der Wolfratshauser Orthopäde, Unfallchirurg und Notarzt Dr. Rüdiger Kirr betreut die deutsche Mannschaft um die Medaillenhoffnungen Daniela Maier, Tobias Müller und Florian Wilmsmann medizinisch. © Privat

Dr. Rüdiger Kirr begleitet die Skicrosser bei den Olympischen Spielen in Peking. Hier berichtet er von seinen Eindrücken kurz nach der Ankunft.

Wolfratshausen – In der zweiten Wettkampfwoche der Olympischen Spiele in Peking kämpfen endlich auch die Skicrosser um Edelmetall. Der Wolfratshauser Orthopäde, Unfallchirurg und Notarzt Dr. Rüdiger Kirr betreut die deutsche Mannschaft um die Medaillenhoffnungen Daniela Maier, Tobias Müller und Florian Wilmsmann medizinisch (wir berichteten). Was der Teamarzt des Skiverbands in China erlebt, schildert er uns in unregelmäßigen Abständen.

Lange Reise nach Peking: Ankunft nach 28 Stunden

„Nach knapp 28 Stunden Reisezeit sind das gesamte Skicross-Team sowie die Athleten aus der Mannschaft Freeski/Slopestyle endlich am Zielort Zhangjiakou angekommen. Die erste Erleichterung: Alle Corona-Tests sind negativ ausgefallen. Den Tag nach der strapaziösen Anreise nutzten wir alle zur Regeneration. Da das Hotel etwas außerhalb liegt, haben die meisten von uns in ihrer freien Zeit das Olympische Dorf besucht.

Die Versorgung im Hotel ist sehr gut. Man hat für uns sogar eine deutsche Ecke eingerichtet, in der gewohntes Essen serviert wird. Zum Frühstück gibt es beispielsweise frisch gebackenes Brot, das man so auch vom heimischen Bäcker um die Ecke kennt und das wir dementsprechend genießen.

Am Samstag stand das erste Skitraining mit einer Riesenslalom-Einheit auf dem Programm. Man spürt die große Motivation im gesamten Team, das lässt uns auf Medaillen hoffen. Zwischen den ganzen Terminen versuchen wir, etwas olympisches Flair mit dem Besuch von Wettbewerben in anderer Sportarten mitzubekommen. Entziehen kann man sich der Faszination nicht: Wir fiebern alle eifrig mit den anderen Athleten mit.“

