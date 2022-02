Olympia in Peking: Teamarzt Dr. Kirr erlebt Krimi auf dem Skicross-Kurs

Von: Peter Borchers

Kein schlechter Arbeitsplatz: der Olympische Skicross-Kurs in Zhangjiakou. © Rüdiger Kirr

Dr. Rüdiger Kirr begleitet die Skicrosser bei den Olympischen Spielen in Peking. Hier berichtet er vom aufregenden Wettkampf.

Wolfratshausen – In der zweiten Wettkampfwoche der Olympischen Spiele in Peking haben auch die Skicrosser um Edelmetall gekämpft. Der Wolfratshauser Orthopäde, Unfallchirurg und Notarzt Dr. Rüdiger Kirr betreut die deutsche Mannschaft (wir berichteten). Was der Teamarzt des Skiverbands im fernen China erlebt, schreibt er unserer Zeitung via E-Mail.

„Aus alpiner Sicht sind die Spiele anfangs nicht so erfolgreich gelaufen. Keiner der DSV-Athleten hat bisher eine Medaille geholt. Am nächsten dran waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt als jeweils Vierte. Letzte Chance bietet der Teamwettbewerb an diesem Samstag. Umso erleichterter sind wir alle über die Bronzemedaille unserer Daniela Maier – die erste deutsche Skicross-Medaille bei Olympischen Spielen überhaupt.

Natürlich haben wir uns am Freitag auch von unseren eigentlich aussichtsreicheren Männern vordere Plätze oder gar Medaillen erhofft. Aber die Konkurrenz war zu einfach zu stark. Kleinste Fehler wurden sofort bestraft. Letztendlich sprang für unseren Besten, Daniel Bohnacker, nur der 14. Platz heraus.

Am Wettkampftag der Damen herrschten keine einfachen Bedingungen mit Schneefall und schlechter Sicht. Doch schon Johanna Holzmann hat uns überrascht. Sie war erst vor drei Monaten ins Weltcup-Team befördert worden. Mit dem Erreichen des Viertelfinales hat sie unsere Erwartungen voll erfüllt – und auch ihr persönliches Ziel erreicht.

Daniela Maier stand im Finale - „Das war nichts für schwache Nerven“

Danielas Wettkampf entwickelte sich zum Krimi. Nach verhaltenem Start in den Ausscheidungsrennen steigerte sie sich auf der Strecke Meter um Meter, um letztendlich von Position vier auf den zweiten Platz vorzufahren und sich den Startplatz für den nächsten Lauf zu sichern. Schließlich stand sie im Finale. Und das war nichts für schwache Nerven.

Anders als zuvor gelang Daniela ein guter Start, dennoch fand sie sich am Ende nur auf Platz vier wieder. Das ganze Team, angefangen vom Service-Techniker bis Sportdirektor Heli Herdt, konnte es nicht glauben: nach diesem tollen Fight wieder nur eine Holzmedaille!

Ich selbst fuhr fassungslos und enttäuscht auf Skiern in den Zielbereich ab, als dort plötzlich Unruhe aufkam. Als ich auf der Anzeigetafel den Hinweis „Race under Control“ las, war mir klar, warum: Die Jury überprüfte den Rennverlauf auf Videobildern, um mögliche Fouls der Athletinnen zu überprüfen.

Medaillen-Zeremonie in kleinem Rahmen

Offenbar hatte die Schweizerin Fanny Smith Dani regelwidrig behindert. Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchte unsere Läuferin auf dem dritten Platz auf – Bronze. Erst nach und nach begriffen wir Betreuer, was da gerade passiert ist. Dann machten sich Jubel und Erleichterung breit.

Abends haben wir Dani zur offiziellen Medaillen-Zeremonie begleitet, die aufgrund von Corona leider im kleinen Rahmen ausfiel. Für mich bleiben diese Momente und Bilder aber unvergesslich.

Insgesamt habe ich einen unglaublichen Teamgeist und Zusammenhalt gespürt. Für mich persönlich und aus sportlicher Sicht war es ein unvergessliches Event – trotz der Reisestrapazen und den vielen Diskussionen um China als Austragungsort von Winterspielen. Ich hoffe, dass dies nicht meine letzten Spiele gewesen sind.

Auch ein persönliches sportliches Erfolgserlebnis hatte ich: Auf der Piste habe gegen unsere Skifahrer natürlich keine Chance. Aber bei den abendlichen Tischtennismatches habe ich einige Partien gegen sie gewonnen.“ red

