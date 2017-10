Ordnungshüter außer Rand und Band

„Dümmer als die Polizei erlaubt“ heißt das neue Stück der Loisachtaler Bauernbühne. Unsere Zeitung durfte schon vor der Premiere bei den Proben dabei sein.

Wolfratshausen/Geretsried – Genüsslich ziehen Polizeiobermeister Fendt (Andreas Wastian) und Polizeimeisterin Schneider (Christine Brauner) an einem Joint, um dessen Marihuana-Gehalt zu testen. Die Beweisaufnahme endet chaotisch. Fendt nimmt seine Kollegin erst Huckepack und galoppiert dann um den Schreibtisch. „Ich fühl’ mich auf einmal so lebendig. Ich bin ein Pony“, entfährt es ihm.

Die skurrile Szene stammt aus dem von Markus Scheble und Sebastian Kolb verfassten Lustspiel „Dümmer als die Polizei erlaubt“, das die Loisachtaler Bauernbühne (LBB) im Oktober und November insgesamt elf Mal aufführen wird. „Wir haben das Stück schon vor zwei bis drei Jahren ins Auge gefasst“, verrät Regisseurin Mel Tobian. Die 41-jährige übernahm Ende Mai das Amt des langjährigen LBB-Vorsitzenden Wiggerl Gollwitzer (wir berichteten). Schon im Juni – noch vor den umjubelten Aufführungen des „Brandner Kaspars“ auf der Wolfratshauser Flussfestivalbühne – begannen die Proben.

Um dem Publikum nicht die Spannung zu nehmen, sei von der Handlung nur so viel verraten: Oberkommissar Posch (Jörg Schwenger) wurde in das trostlose Kaff Odlbaching versetzt und muss sich dort nicht nur mit mäßig motivierten Kollegen, sondern auch mit Teilzeitsekretärin Gabi (Melissa Demmel), der Dorfratschn (Margareta Schwarz), dem Putzmann Ali (Tom Janoschi) und einem Schweinezüchter (neu dabei: Michael Hanak) auseinandersetzen. Als sich Polizeipräsident Hrdliczka (Hermann Paetzmann) persönlich zur Inspektion anmeldet, heckt Posch einen raffinierten Plan aus.

Den Verdacht, dass die Loisachtaler Bauernbühne hier im Strom der erfolgreichen ARD-Vorabendserie „Hubert und Staller“ mitschwimmen will, weist Tobian weit von sich: „Wir springen auf keinen Zug auf, wir sind selbst der Zug.“ Ihr Dank gilt der Polizei Wolfratshausen, die die Uniformen zur Verfügung stellte. Dass sich die seit 37 Jahren bestehende Loisachtaler Bauernbühne über mangelnde Publikumsresonanz wahrlich nicht beklagen kann, beweist der gut angelaufene Vorverkauf. „Für die zehn Geretsrieder Vorstellungen sind schon die Hälfte der Karten weg“, berichtete Franz Foitzik.

Info

Die Loisachtaler Bauernbühne führt ihr Stück „Dümmer als die Polizei erlaubt“ am 20., 21., 27., 28. Oktober sowie am 10., 11., 12., 17., 18. und 19. November im Geretsrieder Ratsstubensaal auf. Die letzte Vorstellung findet am 25. November in der Loisachhalle statt. Die Aufführungen beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Zur Generalprobe am 19. Oktober, 19.30 Uhr, sind alle Senioren in den Ratsstubensaal eingeladen. Karten sind unter der LBB-Hotline 0 81 71/92 60 31, per E-Mail an info@loisachtaler-bb.de oder im Gummibärchenladen, Marienplatz 3, in Wolfratshausen erhältlich.