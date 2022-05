Osteuropahilfe: Unermüdlicher Einsatz für die Ukraine

Vorsitzende Maria Reitinger berichtete beim Vereinstreffen der Osteuropahilfe über die aktuelle Situation. © Hans Lippert

Seit Kriegsbeginn organisiert die Osteuropahilfe Hilfstransporte in die Ukraine. Am Freitag startet ein weiterer Lkw mit dringend benötigten Spenden.

Wolfratshausen – Drei große Lastwagen mit Hilfsgütern haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Osteuropahilfe (OEH) in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und München im Mai bereits in die Ukraine gefahren. Am kommenden Freitag startet ein weiterer Lkw. Der ebenfalls ehrenamtlich tätige Kooperationspartner in Wolfratshausens Partnerstadt Brody, Andrij Gromjak, verteilt die Spenden vor Ort direkt an die bedürftige Bevölkerung.

„Es fehlt an Lebensmittel-Konserven, Babynahrung, Windeln, Verbandsmaterial, Medikamenten, Inkontinenzeinlagen für Erwachsene, aber auch an Schlafsäcken und Isomatten sowie Militärkleidung und Helmen für die Männer, die ihr Land verteidigen“, sagt Maria Reitinger. Die Vorsitzende der Osteuropahilfe macht zusammen mit ihrem Vorstand seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar fast nichts anderes, als die Transporte zu organisieren. Darüber hinaus kümmert sich die Schäftlarnerin um die Unterbringung von Flüchtlingen in ihrer Gemeinde.

Privatmann stellt Lager für Spenden zur Verfügung

Beim jüngsten Vereinstreffen im Wolfratshauser Löwenbräu berichtete Reitinger über die aktuelle Situation. Nachdem sich die Spenden anfangs in ihrer Garage und Hofeinfahrt gestapelt hatten und zwischenzeitlich die örtliche Feuerwehr einen Raum zur Verfügung gestellt hatte, wurde der OEH jetzt von einem Privatmann ein großes Lager in Ebenhausen an der Wolfratshauser Straße 52 zur Verfügung gestellt. Dorthin können Hilfsgüter gebracht werden. Was aktuell am dringendsten gebraucht wird, steht auf der Vereinshomepage unter www.osteuropa-hilfe.de.

In den vergangenen Wochen seien drei Paletten mit 2000 Erste-Hilfe-Päckchen sowie medizinische Geräte aus einer Praxisauflösung eingetroffen, so Reitinger. Sie berichtete auch von einer Geldspende in Höhe von 1500 Euro aus Wolfratshausens weiterer Partnerstadt Iruma in Japan. Die Kinderhilfsaktion „Sternstunden“ habe dem Verein 10.000 Euro übergeben. Davon seien bereits teilweise Babynahrung und Windeln gekauft worden. Maria Reitinger: „Die Spendenbereitschaft ist überwältigend.“

Tierärztin organisiert Operation für angefahrene Hunde in Lemberg

Auch an die vielen Tiere in der Westukraine, die durch den russischen Angriffskrieg verletzt wurden, ihr Zuhause oder ihre Halter verloren haben, kümmert sich die Osteuropahilfe. Tierärztin Melanie Dopfer war mit ihrem Vater, Vereinsschatzmeister Frank Dopfer, bereits im April nach Brody gereist. 15 Stunden waren die beiden unterwegs, die lange Wartezeit an der polnisch-ukrainischen Grenze nicht eingerechnet. Sie übergaben von deutschen Firmen teilweise gespendetes Hunde- und Katzenfutter an ein Tierheim in Brody. Melanie Dopfer organisierte eine Operation für drei von Autos angefahrene Hunde in Lemberg und versorgte einige Katzen im Tierheim selber.

Im April war Lemberg noch nicht Kriegsgebiet. „Wir sind noch durch eine belebte Stadt gelaufen. Tags darauf las ich, dass die Russen Lemberg beschossen haben und es zivile Opfer gab“, berichtete Dopfer. Auch die Menschen in Brody seien in ständiger Angst. Das Leben dort müsse zwar weitergehen („Die Menschen müssen ja arbeiten und Geld verdienen“), doch fast täglich würden die Sirenen heulen, und die Bewohner müssten sich schnell in die Luftschutzbunker flüchten.

Vorstandsmitglied Viktoria Sidorowa, die sich gerade in Brody und in Schäftlarns Freundschaftsgemeinde Pidkamin befindet, ließ ihre Vereinskollegen per E-Mail wissen: „Die Bilder in den Medien zeigen nur einen Bruchteil der Zerstörung.“

Ehrenamtliche klagen über Wust an Bürokratie

Die zehn zur Versammlung erschienenen Ehrenamtlichen tauschten sich im Anschluss über die Betreuung der von ihnen aufgenommenen Flüchtlinge aus. Sie beklagten den Wust an Bürokratie für Wohnungsgeber und Helfer. Insbesondere die Antragstellung für Hartz-IV-Mittel, die ab 1. Juni von den Jobcentern ausgezahlt werden sollen, sei mit vielen Hindernissen verbunden. Die Mitarbeiter in den zuständigen Ämtern seien hoffnungslos überlastet.

tal

