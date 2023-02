Pachtvertrag endet: Zukunft von beliebter Musikbar in Wolfratshausen steht in den Sternen

Von: Carl-Christian Eick

Sucht ein neues Pachtobjekt: Michel Amato, Betreiber der Musikbar D’Amato im Schützenhaus an der Geltinger Straße in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit zehn Jahren betreibt Michel Amato die Musikbar D‘Amato im Schützenhaus in Wolfratshausen. Doch nun muss er sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe machen.

Wolfratshausen – Michel Amato ist ein Überzeugungstäter. Der 54-Jährige ist Konzertveranstalter, Gastwirt, Caterer und Festival-Organisator in Personalunion. Ins Bockshorn jagen ließ er sich weder von der Corona-Pandemie noch vom latenten Abgesang auf die heimeligen Musikbars und feinen Kleinkunstbühnen im Speckgürtel einer Millionenmetropole wie München. Nun ist Amato erneut gezwungen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Und doch soll alles beim alten bleiben. Kurzum: Er sucht eine neue Lokalität.

Pachtvertrag endet: Zukunft von beliebter Musikbar in Wolfratshausen steht in den Sternen

Vier Jahre, von 2008 bis 2012, schmückte sein Familienname eine Bar in der Wolfratshauser Altstadt, konkret in der Loisachpassage. Zunächst als Geheimtipp gehandelt, nahm die Zahl der Konzerte und Partys rasch zu – beinahe könnte man sagen, dass Amato ein Opfer des eigenen Erfolgs wurde. Anwohner zeigten schlussendlich kaum noch Verständnis für die Geräuschkulisse, die die Nachtschwärmer produzierten. Um des lieben Friedens willen schloss der Gastwirt „schweren Herzens“ seine Bar in der Passage.

Im September 2013 ging er, unterstützt vom Münsinger Plattenproduzenten Christoph Bühring-Uhle, an anderer Stelle wieder an den Start: Bis auf den Tag ist das D’Amato im Schützenhaus an der Geltinger Straße beliebte Adresse für Musikformationen und Einzelinterpreten aus nah und fern. Zudem hat sich der Pächter einen Namen gemacht, wenn’s um die passende Örtlichkeit, Neudeutsch „Location“, für eine private Party geht. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kam Amato zugute, dass er Konzert-Veranstalter und Wirt im Nebenerwerb ist. Der gelernte Datenverarbeitungskaufmann vertreibt hauptberuflich Kommunikationstechnik. Mit eben jener rüstete er auch das D’Amato aus – und schuf so die Möglichkeit, die Räume als Ausgangspunkt weitverzweigter Videokonferenzen zu mieten.

Re-Start nach Corona-Zwangspause mit „Painted Desert“

Die kulturelle Dürre, unter der alle Kulturschaffenden in Folge des Corona-Ausbruchs (Stichwort Lockdown) litten, endete in der Musikbar in Wolfratshausen nach zweieinhalb Jahren, im Mai 2022, mit einem Konzert von „Painted Desert“. Die Besucher kamen in Scharen, „das Publikum, aber auch die Bands sind hungrig“, stellt der 54-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung fest. „Ein Livestream ist eben kein Livekonzert“, gibt er zu bedenken.

Mein tolles Team und ich haben so viel Spaß. Auch die Bands haben richtig Bock, bei uns zu spielen. Ich möchte Bewährtes fortsetzen.

Kaum hat Amato die jüngsten Herausforderungen gemeistert, steht er vor einer neuen: Der Pachtvertrag mit der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft läuft nach zehn Jahren im August aus. Derzeit glaubt der 54-Jährige nicht an eine Verlängerung. Zwar stehe noch ein Gespräch mit dem Vereinsvorstand an, „doch die Vorstellungen gehen derzeit weit auseinander“. Für die Feuerschützen habe der Schießbetrieb Priorität, doch Gäste, die auf der Terrasse der Musikbar einen Kaffee genießen wollen, könnten dem Krachen der Gewehre wenig abgewinnen, erklärt Amato die Zwickmühle. Ergo sucht er im Raum Wolfratshausen/Geretsried ein neues Domizil. „Am besten in einem Gewerbe- oder Industriegebiet, 150 bis 200 Quadratmeter groß.“ Es müsse kein Gastronomiebetrieb sein, eine Halle oder leer stehende Werkstatt „wäre okay – wir rüsten sie mit Küche und Sanitärräumen aus“. Amato erklärt: „Es geht um vier bis fünf Events pro Monat“, in erster Linie am Donnerstagabend sowie am Wochenende.

Warum zieht er nicht den Schlussstrich? Der 54-Jährige lacht. „Mein tolles Team und ich haben so viel Spaß. Auch die Bands haben richtig Bock, bei uns zu spielen. Ich möchte Bewährtes fortsetzen.“ (cce)

Kontakt: Michel Amato ist per E-Mail (info@bar-damato.de) und telefonisch unter der Rufnummer 0 81 71/34 63 47 erreichbar.

