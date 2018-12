Pachtvertrag für die Loisachhalle läuft aus: Wie geht‘s nun weiter?

Der Pachtvertrag für die Loisachhalle und das Wirtshaus Flößerei in Wolfratshausen läuft aus. Hinter den Kulissen wird eifrig verhandelt - eine Entscheidung steht offenbar kurz bevor.

Wolfratshausen/Traunstein – Maximilian Sailer, Geschäftsführender Gesellschafter des Traunsteiner Hofbräuhauses, schwärmt: Mit der Entwicklung, die die Loisachhalle und insbesondere das Wirtshaus Flößerei genommen haben, „bin ich sehr, sehr zufrieden, es läuft super.“ Eine Vertragsverlängerung mit Pächter Josef „Beppi“ Bachmaier und seinem Mann vor Ort, Dominik Tabak, sei so gut wie unter Dach und Fach, berichtet Sailer. „Wir bauen auf Bachmaier und Tabak.“

Rückblende: Vor gut zehn Jahren war guter Rat teuer. Für die Loisachhalle, an der der Zahn der Zeit kräftig genagt hatte, wurde ein Investor gesucht. Das rief das Hofbräuhaus Traunstein auf den Plan. Das Ergebnis monatelanger Verhandlungen, begleitet von bayernweit beachtetem Streit: Die Traunsteiner bekamen rund 4,5 Millionen Euro aus dem Stadtsäckel, modernisierten den maroden Musentempel und sie durften am malerischen Flussufer ein schmuckes neues Gasthaus bauen.

Zu diesem Zweck gründete das Hofbräuhaus die Loisachauen GmbH, die mit der Stadt im Januar 2007 einen Erbpachtvertrag geschlossen hat. Laufzeit 35 Jahre, das heißt, ein Sonderkündigungsrecht steht beiden Parteien frühestens 2042 zu. Parallel hat die Loisachauen GmbH einen Pachtvertrag mit Josef Bachmaier unterschrieben. Der Wirt der beliebten Gaststätte Fraunhofer im Münchner Glockenbachviertel wiederum beschäftigt Dominik Tabak: Er führt in der Flößerstadt die Geschäfte.

Maximilian Sailer, einer von zwei Geschäftsführern der Loisachauen GmbH, macht kein Hehl aus der Tatsache, dass die ersten Jahre nach der Wiedereröffnung der Loisachhalle und der Einweihung der Flößerei 2009 nicht reibungslos verliefen. Mittlerweile „ist die Zusammenarbeit so gut wie nie“. Das Gasthaus am Loisachufer genieße „einen hervorragenden Ruf“. Tabak, der 2013 den glücklosen Philipp Paradiso in der Flößerei ablöste, sei „ein echter Glücksgriff“ gewesen. Sailers Wunsch: Bachmaier verlängert den am 1. April 2019 auslaufenden Pachtvertrag mit der GmbH in Traunstein. „Wir verhandeln ausschließlich mit Beppi Bachmaier und Dominik Tabak, es gibt keinen Plan B“, beteuert Sailer im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Es schaut gut aus“, lässt sich Bachmaier auf Nachfrage entlocken. Es müssten noch „einige Details“ verhandelt werden, dann setze er seine Unterschrift unter den Pachtvertrag. Der hätte eine Laufzeit bis 2024 – plus die Option auf weitere fünf Jahre. Bachmaier, Jahrgang 1947, möchte allerdings, dass Tabak mit im Boot bleibt. „Auf seinen Schultern lastet die Hauptarbeit“, gibt er unumwunden zu, Ihm, Bachmaier, nehme das Fraunhofer, das er seit 1974 betreibt, sowie das „Herzkasperl“-Zelt auf der oidn Wiesn zeitlich sehr in Anspruch. Bachmaier will seinen „Angestellten“ Tabak künftig noch enger an die Loisachhalle und das Wirtshaus Flößerei binden: Er soll als gleichberechtigter Partner ins Geschäft einsteigen.

„Wir sind dabei, alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen“, berichtet Tabak. Er sei bereit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen: „Ja, ich will das.“ Ein Modell sei die Gründung einer GmbH mit zwei ebenbürtigen Gesellschaftern (Bachmaier/Tabak). Diese GmbH würde Pächter von Loisachhalle und Wirtshaus werden. Noch aber gebe es Gesprächsbedarf, denn in die Loisachhalle müsse zeitnah investiert werden. Technik und Beleuchtung seien veraltet. „Wir werden investieren“, verspricht Loisachauen-Geschäftsführer Maximilian Sailer. Man sei in diesem Kontext zu „Zugeständnissen“ gegenüber dem Pächter bereit.

„Mir sagt mein Gefühl, dass ich hier richtig bin“, sagt Tabak. Er sei ein Menschen, der Herausforderungen brauche – deswegen sei er bereit, sich weiter in Wolfratshausen zu engagieren. Doch „über das eine oder andere“ müsse man sich mit der Loisachauen GmbH noch verständigen. „Ich bin niemand, der jammert“, betont Tabak, doch was viele Gäste nicht sehen: Er beschäftigt rund 30 Mitarbeiter, die Flößerei hat nur einen Ruhetag im Jahr (Heiligabend), Heiz- und Stromkosten für Loisachhalle und Wirtshaus seien kein Pappenstiel. „Leider werden auch nicht alle Veranstaltungen in der Loisachhalle gut angenommen.“ Daran will Tabak weiter tatkräftig arbeiten – aber die nötige Ertüchtigung der Technik ist in seinen Augen die Aufgabe der GmbH mit Sitz in der Großen Kreisstadt Traunstein.

„Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Maximilian und Dietrich Sailer“, den zwei Geschäftsführern der Loisachauen GmbH, stellt Tabak fest. Die Würfel „werden in den nächsten Tagen fallen“. Mit welchem Ergebnis rechnet er? „Ich habe mich darauf eingestellt, dass es für mich hier in Wolfratshausen weitergeht“, antwortet der 45-Jährige. cce