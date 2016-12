Der Pappbecher hat ausgedient

32 000 Pappbecher werden in Deutschland jede Stunde weggeworfen.

Immer mehr Mehrweg

Wolfratshausen - So praktisch der Coffee to go auch ist, es gibt einen großen Haken daran: Er macht jede Menge Müll. Der Nordlandkreis setzt auf Mehrweg.

Eigentlich ist Coffee to go ein praktische Erfindung. Es spart Zeit, wenn man den heißen Wachmacher einfach so im Becher mitnehmen kann. Der Haken der Sache: der anfallende Müll. 320 000 Pappbecher werden in Deutschland jede Stunde weggeworfen. Das macht 2,8 Milliarden Stück pro Jahr, wie die Deutsche Umwelthilfe vorrechnet. Das ist zu viel. Finden auch Bäckereien und Cafés im Nordlandkreis.

Ganz aktuell hat das Kaffee-Ratscherl in Wolfratshausen eine Neuerung eingeführt. „Es kommen immer mehr Leute, die entweder ihr Haferl dabei haben, oder zumindest den Plastikdeckel weglassen“, berichtet Hedwig Schmid. „Das Umweltbewusstsein nimmt zu.“ Weil das Café den Müll weiter reduzieren möchte, gibt es dort jetzt Porzellanbecher zu kaufen.

Diese Art von Mehrweg ist auch dem Schmid-Bäck’ in Geretsried bekannt. Schon seit September bietet die Bäckerei Kaffee im Pfandbecher aus Aluminium an. Momentan seien rund 150 Becher im Umlauf, sagt Ludwig Schmid. „Es werden mehr, die Aktion spricht sich natürlich rum“, so der Bäcker. „Jeder Pappbecher weniger ist wichtig.“

„Da müssen viele Geschäfte viele Schritte machen“

Das Café Waldmann in Geretsried unterstützt den Mitbring-Trend ebenfalls. „Vom Kostenfaktor her sind die Pappbecher zwar kein Problem, wenn man den Umweltaspekt betrachtet allerdings schon“, sagt Chefin Jutta Waldmann. Die Zahl der Kunden mit eigenem Haferl werde immer größer. „Das finde ich wirklich gut.“

So ähnlich sieht es auch Maurizio Faganello vom Eiscafé Cristallo in Wolfratshausen. „Alles, was die Umweltbelastung zurückschrauben kann, finde ich gut“, meint der Gastronom aus Wolfratshausen. Seine Meinung: „Da müssen viele Geschäfte viele Schritte machen.“

Mit dabei ist auch die Imbiss-Kette McDonald’s. Der Großkonzern versucht mit einer Rabatt-Aktion, die Massen an Wegwerfbechern einzudämmen. Neuerdings bekommen Gäste mit eigenem Becher zehn Cent Ermäßigung auf ihre Kaffeebestellung im McCafé, erklärt Artur Puzdrovski, der in der Wolfratshauser Filiale arbeitet. „Es werden immer mehr Leute, die das so handhaben.“

Von Magdalena Höcherl