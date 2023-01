„Er war einfach einer von uns“: Nach Tod von Papst Benedikt XVI. - Bürger erinnern sich an Begegnungen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Große Ehre für die Wolfratshauser Gebirgsschützenkompanie: 2006 empfing Papst Benedikt XVI. die Delegation zu einer Privataudienz. © Privat

Nach wie vor sorgt der Tod von Papst Benedikt XVI. bei den Gläubigen für große Trauer. Landkreisbürger erinnern sich nun an ihre Begegnungen mit dem ehemaligen Pontifex aus Bayern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat unter den Gläubigen weltweit große Trauer ausgelöst. Landkreisbürger erinnern sich an Begegnungen mit dem ehemaligen Pontifex.

Zum Tod von Papst Benedikt XVI.: Landkreisbürger erinnern sich an Begegnungen

„So eine Nachricht geht nicht einfach an einem vorbei“, sagt Kreisbrandrat Erich Zengerle, der vom damaligen Kardinal Joseph Ratzinger ein Jahr vor dessen Umzug nach Rom das heilige Sakrament der Firmung in der Eglinger Kirche St. Sebald gespendet bekam. Eine weitere Begegnung folgte 2006. Zengerle, damals Kommandant der Eglinger Feuerwehr, war als Mitglied der Landkreis-Feuerwehren dabei, als Papst Benedikt XVI. bei seinem Deutschland-Besuch eine Messe in München-Riem feierte.

Die Feuerwehrkräfte unterstützten unter der Leitung des damaligen Kreisbrandinspektors Christian Sydoriak Polizei und Sicherheitsdienste. „Papst Benedikt fuhr in etwa zwei Meter Entfernung mit dem Papamobil an uns vorbei“, blickt Zengerle zurück.

Papst Benedikt XVI. tot: „Die Menschen haben ihm wie einem Popstar zugejubelt“

Auch Sydoriak kann sich noch gut an die Begegnung erinnern. „Er war charismatisch“, sagt der Geretsrieder über den Verstorbenen. „Die Menschen haben ihm wie einem Popstar zugejubelt.“ Er selbst hat zwei Andenken aufgehoben: den Akkreditierungsausweis und ein Halstuch in gelb-weiß, „den Farben Benedikts, das wir alle bekommen haben“.

Ein zweites Mal begegnete Sydoriak dem Papst in Rom. Eine Delegation des Bezirksfeuerwehrverbands stand ganz vorne auf dem Petersplatz, als der Heilige Vater vorbeizog. „Als er merkte, dass wir aus Bayern sind, blieb er stehen und sagte ein paar Worte“, so der ehemalige Kreisbrandinspektor.

Damals noch Kardinal: 1978 besuchte Joseph Ratzinger (li.) Wolfratshausen. Das Foto zeigt ihn mit dem damaligen Bürgermeister Erich Brockard. © Archiv

Noch näher kam ihm Ewald Brückl, ehemaliger Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen. Erstmalig reiste Brückl 1987 als Teil einer Delegation unter dem damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß zum 60. Geburtstag Ratzingers nach Rom. „Damals war noch Johannes Paul II. Papst“, erinnert er sich. 15 Jahre später brach der Wolfratshauser erneut nach Italien auf. „Die Gebirgsschützen fuhren nach Rom, um Kardinal Ratzinger zum 75. Geburtstag zu gratulieren.“ Ein unvergessliches Erlebnis, vor allem weil die Tegernseer Gebirgsschützenkompanie (dessen Ehrenmitglied Ratzinger war) Salut geschossen hat. „Dass Deutsche in Rom den Salut schießen, gab es noch nie.“

Erinnerungen an Papst Benedikt XVI.: „Aber natürlich kenne ich Wolfratshausen“

Was Brückl besonders beeindruckte, war, dass der damalige Pontifex jeden Gast mit Handschlag begrüßte und ein paar persönliche Worte sprach. „Ja kennen Sie denn Wolfratshausen?“, fragte Brückl während der Privataudienz nach, als er die Glückwünsche aus der Loisachstadt überbrachte. Benedikt XVI. bejahte. „Aber natürlich kenne ich Wolfratshausen“, sagte er. „Da wohnt doch meine ehemalige Klassenkameradin Annemarie Eichner-Happ. Grüßen Sie sie schön von mir!“ Die langjährige Apothekerin und der spätere deutsche Papst besuchten gemeinsam in den 1940er Jahren das Gymnasium in Traunstein. Der Kontakt riss, auch dank zahlreicher Klassentreffen, nie ab.

Dass Benedikt XVI. noch als Kardinal Ratzinger Wolfratshausen sogar einmal einen Besuch abgestattet hat, beweist ein Bild aus dem Jahr 1978, das ihn gemeinsam mit Altbürgermeister Erich Brockard in dessen Amtszimmer zeigt. „Er lud mich eines Tages zu einer Privataudienz zu sich ein“, erzählt Brockard. Der Grund dafür war, dass Ratzinger alles über den heiligen Nantovinus erfahren wollte, der 1286 in Wolfratshausen den Märtyrertod erlitt. Im Laufe des Gesprächs sprach Brockard eine Einladung nach Wolfratshausen aus.

Papst Benedikt XVI. tot: „Er war einfach einer von uns“

Als Anlass wurden die anstehenden Firmungen – darunter auch die von Brockards Sohn Christian – genannt. „Ich sprach mit unserem damaligen Stadtpfarrer Wimmer, der sich damit einverstanden erklärte, dass Ratzinger das übernehmen würde.“ Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich Brockard und der Geistliche im Rathaus. „Ich nehme beste Erinnerungen mit und würde mich freuen, wenn ich Ihre schöne Stadt wieder einmal besuchen darf“, bedankte sich der Gast. Leider sollte es dazu nie wieder kommen. Brockard: „Aber wir haben uns geschrieben.“

Brückl sah den Heiligen Vater zwei Mal wieder, 2006 und 2017. Bei letzterer Begegnung fuhr eine Delegation der Gebirgsschützen nach Rom, um dem mittlerweile zurückgetretenen Papst zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Der Empfang fand im Klosters Mater Ecclesiae, wo Benedikt XVI. vergangenen Samstag verstarb, statt. „Im Garten war ein Podest aufgebaut“, erinnert sich Brückl. Der emeritierte Papst sei zwar schon etwas gebrechlich gewesen. „Er ist dennoch aufgestanden, um sich per Handschlag für jeden einzelnen Glückwunsch zu bedanken.“ Besonders geschätzt hat der Wolfratshauser an dem Verstorbenen dessen „zurückhaltende altbayerische Art. Er war einfach einer von uns.“

