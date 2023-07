Parkhaus am Hatzplatz „keine Pflichtaufgabe“: CSU bittet um mehr Geduld

Von: Peter Herrmann

Teilen

Einer von vier Vorschlägen: Das Münchner Büro Drees & Sommer empfiehlt den Bau eines Parkhauses für circa 120 Pkw auf dem Hatzplatz in Wolfratshausen. © Visualisierung: Drees & Sommer

Noch immer stimmte der Stadtrat nicht über den Parkhaus-Antrag der Wolfratshauser Liste ab. Zweiter Bürgermeister Günther Eibl kontert Kritik.

Wolfratshausen – Im April reichte die Fraktion der Wolfratshauser Liste im Stadtrat einen Antrag für den Bau eines Parkhauses am Hatzplatz ein (wir berichteten). Dass darüber auch in der Juni-Sitzung nicht abgestimmt wurde, kann der ehemalige CSU-Stadtrat Paul Brauner nicht nachvollziehen. In der Diskussionsveranstaltung „Red mit“ im Gasthof zum Löwenbräu stellte er Vize-Bürgermeister Günther Eibl zur Rede. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Parkhaus-Antrag zurückgenommen wurde und nicht mal ein Ansatz mit Budget im Haushaltsplan auftaucht“, kritisierte Brauner.

Parkhaus am Hatzplatz „keine Pflichtaufgabe“: CSU bittet um mehr Geduld

Eibl verwies darauf, dass allen Fraktionen die Planungen des Münchner Fachbüros Drees & Sommer seit längerer Zeit vorliegen und nun „peu à peu“ abgearbeitet werden. Der Antrag der Wolfratshauser Liste sei daher „eigentlich überflüssig“. Brauner forderte dennoch schon jetzt die Aufstellung eines Finanzplans. „Damit wäre für die Bevölkerung klar erkennbar, dass ein Wille zum Bauen besteht“, erklärte der ehemalige Stadtrat.

Für Eibl hat jedoch die wahrscheinlich 50 bis 60 Millionen Euro teure Sanierung der Mittelschule Priorität: „Das ist eine Pflichtaufgabe.“ Am bereits gefassten Stadtratsbeschluss zum Bau eines Parkhauses lasse sich aber nicht rütteln. „Hier handelt es sich aber um eine freiwillige Aufgabe“, gab der Zweite Bürgermeister zu bedenken.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Der Wolfratshauser Heinz Wensauer befürchtet nach wie vor, dass sich infolge der regen Bautätigkeiten in der Nachbarstadt Geretsried auch in Wolfratshausen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen bemerkbar machen wird. „Wir müssen sofort etwas gegen den Klimanotstand tun“, forderte er. Eibl gab ihm recht und nannte die städtische Förderung des Radverkehrs als eine von vielen eingeleiteten Maßnahmen. Damit die Anliegen von Wolfratshausen und Geretsried auch im Landkreis noch mehr Gehör finden, seien die Bestrebungen zur Gründung eines Oberzentrums hilfreich. Nach der Willenserklärung des Wolfratshauser Stadtrats in der Juni-Sitzung gelte es nun, die interkommunale Zusammenarbeit zu intensivieren.

Paul Brauner forderte die CSU auf, schon jetzt um Kandidaten für die in drei Jahren anstehenden Stadtratswahlen zu werben. „Wir müssen uns breiter aufstellen und präsenter werden“, forderte er. Es könne nicht sein, dass in der Gesprächsrunde „Red mit“ nur zwei CSU-Stadträte und acht Besucher vertreten sind. „Da war früher deutlich mehr los“, erinnerte sich Brauner.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)