Von Dominik Stallein

Die Wolfratshauser Liste will ein Parkhaus am Hatzplatz. Laut Bürgermeister „finden Gespräche statt“ - abgestimmt wurde aber noch nicht.

Wolfratshausen – Es ist kein neues Thema, sondern zählt zu den Dauerbrennern im Stadtrat: Ein Parkhaus auf dem Hatzplatz. Die Wolfratshauser Liste um ihren Fraktionssprecher Helmut Forster möchte dieses Projekt voranschieben. Vor rund zwei Monaten reichte die Gruppierung einen Antrag ein.

Parkhaus in Wolfratshausen? „Es finden Gespräche statt“

Das Ziel: Der Stadtrat soll den Bürgermeister und die Verwaltung damit beauftragen, die Planung für einen solchen Bau an ein geeignetes Büro zu vergeben. Gezeichnet wurde der Antrag im April – im Stadtrat allerdings noch nicht behandelt. Das änderte sich auch am vergangenen Dienstag nicht. Auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung fehlte der Liste-Antrag. „Ich kann mir nicht erklären, warum das so ist“, sagt Fraktionssprecher Forster. Ihm sei zugesagt worden, dass das Thema zeitnah besprochen werde. Er hielte das für sinnvoll, weil das Projekt dann auch zeitnah weitergehen könnte.

+ Helmut Forster Fraktionssprecher der Wolfratshauser Liste © Archiv

Auf Nachfrage erklärt Rathauschef Klaus Heilinglechner, dass der Antrag nicht vergessen wurde, sondern bewusst noch nicht behandelt wird. „Es finden innerhalb der Fraktionen und in der Verwaltung auch Gespräche zu diesem Thema statt.“ Das Thema werde sicherlich in Zukunft behandelt, noch brauche es aber etwas Geduld.

Neues Parkhaus: Eine Abstimmung hat es noch nicht gegeben

Forster hält einen Beschluss pro Parkhaus weiterhin für sinnvoll. „Wenn im Zuge der Altstadtsanierung alle Parkplätze aus der Marktstraße eliminiert werden und auch am Loisachufer welche gestrichen werden, braucht es einen Ersatz.“ Es sei zu kurz gedacht, Ober- und Untermarkt aufzuhübschen, ohne für ausreichende Parkmöglichkeiten zu sorgen. „Die Marktstraße wird nicht nur von Wolfratshausern besucht, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen.“

Gerade Kunden aus den Nachbargemeinden, so der Wirtschaftsreferent des Stadtrats, seien angewiesen auf ausreichend viele Stellplätze im Altstadtbereich. In ihrem Antrag fordern die drei Fraktionsmitglieder – neben Forster Richard Kugler und Dr. Manfred Fleischer – Vorschläge für ein landschaftlich angepasstes, für die Anwohner verträgliches und ökologisch konzipiertes Parkhaus.