Achtstündiger Partymarathon: Das war der ausverkaufte Rosenmontagsball Wolfratshausen

Von: Peter Herrmann

Riesengaudi: In der Loisachhalle ließen es die Faschingsfans am Rosenmontag ordentlich krachen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Kostümiertes Partyvolk feiert den Rosenmontagsball in einer ausverkauften Loisachhalle. Weit über Mitternacht tobte die Festgesellschaft.

Wolfratshausen – Für den sprichwörtlich ersten Paukenschlag sorgte die Stadtkapelle. Kurz nachdem die ersten kostümierten Besucher am Rosenmontag das Foyer der Loisachhalle betreten hatten, schallte ihnen ungewohnte Blasmusik entgegen. Die fetzige Bearbeitung des unverwüstlichen Helene-Fischer-Hits „Atemlos durch die Nacht“ gab das Motto für den folgenden achtstündigen Partymarathon vor.

„Ich wollte schon seit 20 Jahren mal mit der Stadtkapelle beim Rosenmontagsball spielen. Heute hat’s endlich geklappt“, freute sich Vorsitzender Christian Tomsu. Applaus gab’s dafür von Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der im bunten Hippie-Outfit mit Langhaarperücke erschienen und einer der ersten Gäste war.

An der Bar im Foyer mischten derweil die zahlreichen Helfer der Kolpingfamilie im Akkordtempo Cocktails. Lokales Alleinstellungsmerkmal war hier zweifellos der „Wolfratshausen Maulwurf“ – eine hochprozentige Mischung aus Gin, Bourbon Whiskey und Ginger Ale, die in der Happy Hour für fünf Euro über den Tresen wanderte. Viel zu tun hatte ebenfalls das Team des Wirtshauses „Flößerei“, das in der Halle unter anderem Spießbraten- und Bratwurst-Semmeln zubereitete und Getränke ausschenkte.

Im Partnerlook erschienen einige Gäste. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf der Bühne zeigte sich die Deininger Partyband „FlexxiBells“ ausdauernd. Bis weit nach Mitternacht spielten die Musiker ein mitreißendes Potpourri aus rockigen AC/DC-Krachern, Oktoberfest-Hits und Schlager-Evergreens. Wem der Sinn nach lauten Bässen und DJ-Sound stand, der kam im Foyer auf seine Kosten.

Anders als in den Jahren vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzichteten die Veranstalter diesmal auf eine weitere Tanzfläche im Obergeschoss. Dies führte dazu, dass zeitweise ähnliche beengte Platzverhältnisse wie in einer japanischen U-Bahn während des Berufsverkehrs herrschten. Dennoch verschafften sich die Garden der Wolfratshauser Narreninsel und die Beira Maschkara aus Benediktbeuern vor der Bühne den nötigen Freiraum für ihre Choreografien.

Was die Kostüme betrifft, war ebenfalls einiges an Fantasie geboten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Als kurz vor Mitternacht die ersten La-Ola-Begeisterungswellen durch den Saal wogten, war noch lange nicht Schluss. Auch wenn viele Perücken und Narrenkappen zu diesem Zeitpunkt längst verrutscht waren und verlaufene Schminke die Gesichter verschmierte, minderte das nicht die Tanzfreudigkeit der Faschingsfreunde. Sehr erfreulich: Für die Sicherheitskräfte und Sanitäter verlief die lange Rosenmontagsnacht deutlich ruhiger. Sie mussten nur selten eingreifen.

