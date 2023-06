Paukenschlag: SPD-Stadtrat legt Amt nieder - er will damit ein Zeichen setzen

Von: Carl-Christian Eick

Fritz Schnaller (78), der aktuell dienstälteste Mandatsträger im Wolfratshauser Stadtrat und von 2014 bis 2020 Zweiter Bürgermeister der Flößerstadt, verlässt das Gremium auf eigenen Wunsch. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Nachricht kommt überraschend: Der dienstälteste Wolfratshauser Stadtrat legt sein Amt nieder. Der Sozialdemokrat will mit dieser Entscheidung nach eigenen Worten ein Zeichen setzen.

Wolfratshausen – Der 20. Juni markiert das Ende einer Ära. Am kommenden Dienstag verlässt Fritz Schnaller auf eigenen Wunsch den Wolfratshauser Stadtrat. Der Sozialdemokrat ist der aktuell dienstälteste Mandatsträger im Gremium, er gehört dem Stadtrat seit 26 Jahren ununterbrochen an. Er rückte am 10. Juni 1997 für Rüdiger Stahl (SPD) nach, von 2014 bis 2020 war Schnaller Zweiter Bürgermeister der Flößerstadt.

Paukenschlag: Wolfratshauser SPD-Stadtrat legt Amt nieder - er will damit ein Zeichen setzen

Seit eineinhalb Jahren trage er sich mit dem Gedanken, sagt der 78-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Er lege das Amt weder aus gesundheitlichen Gründen nieder - „oder weil ich beleidigt bin“, betont Schnaller. „Die Demokratie verleiht Ämter auf Zeit“, gibt er zu bedenken. Und die Demokratie „lebt von einem Wechsel“, ein Volksvertreter dürfe „nicht an seinem Sessel festkleben“. In seiner Zeit als Vize-Bürgermeister habe er unter anderem bei Abschlussfeiern in Schulen an die Absolventen appelliert, sich ehrenamtlich in Vereinen, aber „auch für die Demokratie“, für die Kommunalpolitik, zu engagieren. Um glaubwürdig zu sein, davon ist Schnaller überzeugt, müsse ein Mandatsträger im gesetzten Alter aber auch Platz für die Jugend machen – mit seiner nun getroffenen Entscheidung wolle er ein Zeichen setzen.

„Ich bin mit mir im Reinen“, sagt der 78-Jährige. Er räumt allerdings ein, dass er dem Stadtrat nach mehr als einem Vierteljahrhundert Zugehörigkeit „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ den Rücken kehrt. Wichtig sei es ihm bei seiner ehrenamtlichen Arbeit bis auf den Tag, „diese unsere schöne Stadt Wolfratshausen auf die großen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten“. Dies tat er stets pragmatisch. Er sei nicht „die ideologische Speerspitze seiner Partei“, sagte Schnaller vor vielen Jahren über sich selbst. „Richtig, das ist meine innere Einstellung. Ideologie bedeutet in diesem Kontext nämlich, Politik mit Scheuklappen zu machen.“

Stadtrat Schnaller scheute sich nicht, dicke Bretter zu bohren

Diese Herangehensweise ist dem Sozialdemokraten fremd. Er hat die Sache im Fokus, er weiß, dass ein Stadtrat immer Kompromisse machen und anderen Fraktionen Brücken bauen muss, um ans Ziel zu kommen. Nie scheute er sich zudem, dicke Bretter zu bohren. Als der Bund mit Blick auf die beabsichtigte Umgestaltung der Wolfratshauser Altstadt einschneidende bauliche Veränderungen entlang der Marktstraße/B11 kategorisch ablehnte, ließ der seinerzeit Zweite Bürgermeister nicht locker. Hinter den Kulissen kämpfte Schnaller wie ein Löwe, holte unter anderem die Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU) und Florian Streibl (Freie Wähler) ins Boot. Dem damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) rang er schließlich das Zugeständnis ab: Grundsätzlich seien in der Altstadt feste bauliche Veränderungen möglich – vorausgesetzt, die B11 bleibe eine Bundesstraße.

Fritz Schnaller gelingt es fast immer, eine kontroverse Diskussion am Schluss in wenigen Sätzen zusammenzufassen – und nach besonders hitzigen Debatten glättet er oft die Wogen.

„Fritz Schnaller ist ein Mann, der immer versucht, einen Kompromiss zu finden, um die Stadt voranzubringen“, bestätigt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW). Was er zudem an seinem ehemaligen Stellvertreter schätzt: „Fritz Schnaller gelingt es fast immer, eine kontroverse Diskussion am Schluss in wenigen Sätzen zusammenzufassen – und nach besonders hitzigen Debatten glättet er oft die Wogen.“ Der Sozialdemokrat habe sein Mandat „sehr ernst genommen“, so Heilinglechner. Er lobt, dass Schnaller immer „im regen Austausch“ mit allen Fraktionen und politischen Gruppierungen stehe. Nicht zu vergessen: „Ich schätze ihn als Mensch sehr.“

Schnaller gab 2020 Wahlempfehlung für Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters ab

Die Tatsache, dass Schnaller, ein Mann klarer Worte, bei der jüngsten Kommunalwahl im März 2020 die Wolfratshauser Wähler öffentlich dazu aufrief, bei der Stichwahl nicht für Amtsinhaber Heilinglechner, sondern für dessen Herausforderer Günther Eibl (CSU) zu stimmen, „habe ich ihm längst verziehen“, sagt der Rathauschef. „Das ist Politik – und Schnee von gestern.“

Formal muss der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag (18 Uhr, Rathaus) dem Antrag Schnallers, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen zu dürfen, zustimmen. Noch am selben Abend ist laut Tagesordnung die Vereidigung der Nachrückerin aus den Reihen der Sozialdemokraten vorgesehen. Neue Stadträtin wird die Ehefrau des scheidenden 78-Jährigen – Ingrid Schnaller, die Ortsvorsitzende der SPD Wolfratshausen. (cce)

