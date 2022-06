Wie Wolfratshausen den Weg in die Novelle eines Nobelpreisträgers schaffte

Von: Volker Ufertinger

Volksfeststimmung: Das Landwirtschaftsfest im Jahr 1924 ist das erste seiner Art, das gut dokumentiert ist. Ähnlich dürfte das Bezirksfest abgelaufen sein, das Paul Heyse in seiner Novelle „Hochzeitsreise an den Walchensee“ von 1858 beschreibt. © Stadtarchiv Wolfratshausen

Paul Heyse hat in einer Novelle die Loisachstadt beschrieben. In „Die Hochzeitsreise an den Walchensee“ beschreibt er ein Volksfest in Wolfratshausen.

München/Wolfratshausen – Paul Heyse war der erste deutsche Dichter, der den Literatur-Nobelpreis erhielt. 1910 war das, und die Schwedische Akademie verstand die Auszeichnung als „Huldigungsbeweis für sein vollendetes und von idealer Kunstauffassung geprägtes Künstlertum“. Ja, der Münchner war zu Lebzeiten ein berühmter Mann, und manche vermuteten sogar, dass das ganze Zeitalter nach ihm benannt würde. Eine besonders reizende, kleine Novelle spielt in Wolfratshausen und beschreibt ein Volksfest in der Loisachstadt. Der Name der Novelle: „Die Hochzeitsreise an den Walchensee“.

Dazu muss man wissen, dass Heyse, ursprünglich Berliner, von König Max II. 1854 als Hofdichter nach München berufen wurde. Von der jährlichen Pension von 1000 Gulden ließ sich sorgenfrei leben und dichten. Dafür begleitete er den König auf seine Dienstreisen und durfte der Königin bei Teeabenden vorlesen. Als Berliner gehörte er zur Fraktion der „Nordlichter“, die in München anfangs argwöhnisch beäugt wurden, auch, weil sie nicht dem katholischen Glauben anhingen.

Nobelpreisträger Paul Heyse zog es immer wieder ins Isartal

Die Novelle in Versen stammt aus dem Jahr 1858. Heyse war damals 28 Jahre alt und hatte sich gerade in München eingerichtet – wenn auch noch nicht in der repräsentativen Villa an der Luisenstraße, wo er später Hof hielt. Von der Residenzstadt aus zog es ihn immer wieder ins Isartal, das man auch Mitte des 19. Jahrhunderts, vor dem Bau der Isartalbahn, gut erreichen konnte. Vor allem liebte er Ebenhausen. Wie er in seinem Tagebuch notiert, machte er am 28. August 1858 einen Spaziergang nach Icking, wo ihm die Vorbereitungen zu einem Volksfest auffielen – der Ausgangspunkt für die Novelle.

Paul Heyse, Dichter aus München © Archiv

Im Kern geht es darum, dass ein gewisser Franz, Landwirt aus Westfalen, und Marie, eine gut aussehende Einheimische, ihre Hochzeitsreise von München aus in Richtung Süden antreten, wobei sie sich nicht einig sind, ob es nur bis zum Walchensee oder bis nach Italien gehen soll. In der Mitte des ersten Gesangs kommen sie nach Wolfratshausen, das der Dichter sehr launig einführt. Wörtlich heißt es: „Dies Wolfratshausen, das so weit ich weiß / Noch kein Poet gewürdigt zu besingen / Nährt 1400 Seelen, oder sei’s / Ein hundert drüber, die sich vorwärts bringen / In mancherlei Gewerb. Besondern Fleiß / Bewähren sie mit rühmlichem Gelingen / Im Bierconsum. Auf je 200 Seelen / Konnt ich – beiläufig nur – ein Brauhaus zählen.“

Würmsee war der damals gebräuchliche Name für den Starnberger See

Drei Tage dauert das dort beschriebene Fest, und das Paar kommt gerade recht zum Höhepunkt, dem Umzug. Oben am „Calvarienberg“ (dem Bergwald) wird geböllert, der „Senat“ (wohl der Marktmagistrat) schreitet feierlich voraus. Dann folgen 18 Wagen, und die Besucher stellen sich auf die Zehen, um ja alles bis ins Detail zu sehen. Besondere Erwähnung findet ein Wagen der Gemeinden vom Würmsee (so der damals gebräuchliche Name für den Starnberger See). In den Nachen, die dort aufgebaut sind, schwenken „Schiffermädchen“ blau-weiße Wimpel, und Fisch für alle scheint es auch gegeben zu haben. „Ein Räucherofen dampft am Steuer dort / Und leckre Fische fliegen über Bord.“

Für Spektakel scheint auch der Eurasburger Wagen gesorgt zu haben. Dort war ein gewaltiges Fass nachgebaut, in das man hineinsteigen konnte, um zu essen und zu trinken. „Denn drinnen winken gastlich Tisch und Bänke / Zum kühlen Keller wird die Tonnenschänke.“ Welches Bier genau dort ausgeschenkt wurde, verschweigt Heyse leider. Es dürfte aber reichlich geflossen sein.

Akten aus dem 19. Jahrhundert sind nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgetaucht

Stellt sich die Frage: Hat es ein solches Fest 1858 wirklich gegeben? Oder ist das alles nur der Fantasie des Dichters entsprungen? Eindeutig klären lässt sich das nicht, im Wolfratshauser Archiv existieren keine Unterlagen darüber. „Die Akten aus dem 19. Jahrhunderts sind am Ende des Zweiten Weltkriegs evakuiert worden und nicht wieder aufgetaucht“, erklärt Archivar Simon Kalleder. Angesichts der vielen realistischen Details vermutet er aber einen historischen Hintergrund. Dargestellt hat Heyse wahrscheinlich ein Landwirtschaftsfest, wie es im Bezirk Wolfratshausen regelmäßig ausgerichtet wurde. Angelehnt war das Treiben unverkennbar an die Münchner Wiesn. Themenwagen gehörten unbedingt dazu. Man weiß, dass 1909 und 1912 solche Feste stattgefunden haben. Gut belegt ist das Landwirtschaftsfest von 1924, von dem es sogar Fotos gibt.

Der Dichter selbst war sicher, bei seinen königlichen Gönnern mit der Novelle Erfolg zu haben. Doch da täuschte er sich. In seinen „Erinnerungen“ berichtet er von einer Lesung der „Hochzeitsreise“, „von der ich mir versprochen hatte, dass sie meine Qualifikation zum Hofpoeten besonders schlagend beweisen würde.“ Doch Max und Marie wollten lieber etwas Exotisches hören, nämlich die „Braut von Zypern“. Das fanden sie dann doch interessanter als das Isartal.

Die Novelle

findet man im Internet unter www.projekt-guttenberg.org. Das Buch von Walter Hettche „Der Isar wilde Wasser brausen keck“ aus dem Alliterat-Verlag ist nur noch antiquarisch erhältlich.

Paul Heyse Paul Heyse (1830 - 1914) hat mit 177 Novellen, 60 Dramen, acht Romanen und zehntausenden von Briefen ein riesiges Lebenswerk hinterlassen. Viele sahen in ihm den legitimen Nachfolger Goethes. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Novelle „L’Arrabiata“ (1853) und der Roman „Kinder der Welt“ (1873). Viele Novellen siedelte Heyse in Italien an. Die Stadt München, die sich zu seinen Lebzeiten von einem Dorf zu einer Großstadt wandelt, kommt kaum in seinem Werk vor, ebenso das Umland. Heute ist Heyse fast vergessen, viele denken bei seinem Namen an die übel riechende Unterführung in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Heyse und sein Werk stehen im Zentrum des Romans „Am Götterbaum“ von Hans Plenschinski (Verlag C.H.Beck).

