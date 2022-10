Personalmangel: Unternehmer unter Druck - „Habe absolut keine Kraft mehr, das auszuhalten“

Von: Jannis Gogolin

Tatkräftige Hilfe unter Leidensgenossen: Die Firma Protec bekommt Unterstützung von ihrem Nachbarn. Mitarbeiter der Firma Lantenhammer heben einen Ladekran zur Montage auf einen Lkw. © Hans Lippert

Unbesetzte Stellen bringen Unternehmer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen an den Rand der Verzweiflung. Fachkräfte sind aktuell rares Gut, das bestätigt auch die Agentur für Arbeit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Georgios Tokmakidis baut in seiner Firma Protec Abschleppsysteme für Autos. Rund 30 Mitarbeiter beschäftigt er in seinem Werk in Gelting – normalerweise. Aktuell sei ein Drittel der Stellen unbesetzt, berichtet der Geschäftsführer. Dazu Corona und weitere Personalausfälle: Vorvergangene Woche seien sie nur noch zu zweit im Betrieb gewesen, vergangene Woche zu viert. Die Produktion gerät ins Stocken. „Ich habe absolut keine Kraft mehr, das auszuhalten“, klagt Tokmakidis. „Ich bin wirklich sauer.“

Kein Personal: Unternehmer unter Druck - „Bin wirklich sauer“

Mit dem Problem ist der Geltinger nicht alleine. Branchen mit „einer hohen körperlichen Belastung“, etwa die Metall-, Maschinen-, Elektro- und Bauindustrie, leiden und suchen „händeringend nach neuen Mitarbeitern“, berichtet Michael Schankweiler. Er hat den Vorsitz der Geschäftsführung bei der für den Landkreis zuständigen Agentur für Arbeit in Rosenheim inne.

840 Stellenausschreibungen für Fachkräfte sind dort aktuell registriert – bei nur 440 infrage kommenden Bewerbern. Wenn Arbeitgeber sich auf der Suche nach qualifiziertem Personal an ihn wenden, rät er, „Talente mit einer hohen Weiterbildungsbereitschaft“ in den eigenen Reihen zu fördern. Die Menge an fehlenden Beschäftigten kann das allerdings nicht ausgleichen.

Personalmangel im Baugewerbe: „All unsere Baustellen laufen, das ist das Wichtigste“

Immerhin gibt es Ausnahmen. In der Münsinger Firma Holzer – tätig im Tiefbau – ist nach den Worten von Nadine Haiduck die aktuelle Personallage „nicht perfekt, aber okay. All unsere Baustellen laufen, das ist das Wichtigste“. Aktuell sind in fünf Gebieten Stellen ausgeschrieben. Bei ungefähr 100 Mitarbeitern fallen die unbesetzten Posten jedoch nicht allzu schwer ins Gewicht, sagt die Personalerin. „Wir suchen eigentlich immer, das war in der Vergangenheit auch so.“ Zur Anwerbung von neuen Arbeitskräften ist Mundpropaganda ihr Mittel der Wahl. „Das funktioniert bei uns am besten“, so Haiduck.

Georgios Tokmakidis, Chef der Protec Abschleppsysteme GmbH © Hans Lippert

Auf die gleiche Strategie setzt das Entsorgungsunternehmen Ehgartner mit Sitz in Geretsried und einer Niederlassung in Forstinning. Der effektivste Weg sei bisher, wenn die Mitarbeiter Ausschreibungen weitersagen, berichtet Geschäftsführer Markus Janka. „Wir suchen zwar gerade neue Arbeitskräfte, wirklich akut ist der Personalmangel bei uns aber nicht.“

Personalmangel in Bayern: Firma setzt auf Mundpropaganda

Ehgartner hat insgesamt 140 Beschäftigte, die sich um die Müllentsorgung zwischen Grünwald und Bad Tölz kümmern. Die meisten der Angestellten sind Müllwerker oder Berufskraftfahrer. An diesem Fachpersonal fehlt es deutschlandweit. „Nur für den Führerschein und die Berufserlaubnis muss man 7000 bis 10 000 Euro aufbringen, das kann schon abschrecken“, sagt Janka. Um trotzdem gute Leute zu finden, bezuschusse sein Entsorgungsunternehmen Fortbildungen.

Sämtliche Bemühungen von Georgios Tokmakidis, neues Personal zu finden, schlugen bisher fehl. In seiner Not bekommt er zumindest nachbarschaftliche Unterstützung, um seine Kunden nicht enttäuschen zu müssen. Jüngst halfen Mitarbeiter der angrenzenden Montagefirma Lantenhammer, einen Ladekran zur Montage auf einen Lkw zu heben. Sonst wäre es nicht weitergegangen im Werk.

„Unsere Lage ist absolut prekär“, berichtet ein Geschäftsführer in Personalnot

Geschäftsführer Klaus Lantenhammer versteht die Verzweiflung seines Nachbarn nur zu gut. „Wir haben eine sehr ähnliche Situation. Ich gehe in die Halle, zähle die Leute und stelle fest – Herrgott, das sind einfach nicht genug Leute.“ Er habe deswegen schon Aufträge für seine aktuell 38 Angestellten ablehnen müssen. „Ablehnen, das ist das schlimmste Wort für einen Unternehmer“, klagt Lantenhammer. „Unsere Lage ist absolut prekär.“

