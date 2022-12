Pfarrer der Babyboomer-Generation läuten Ruhestand ein: Das hat Folgen

Von: Carl-Christian Eick

Um fast die Hälfte geht die Zahl der evangelischen Pfarrer und Pfarrerinnen in den nächsten acht Jahren in Bayern zurück, weiß der Wolfratshauser Seelsorger und stellvertretende Dekan im Landkreis, Florian Gruber. © Archiv

In acht Jahren wird sich die Zahl der evangelischen Pfarrer in Bayern voraussichtlich halbiert haben. Das hat weitreichende Folgen.

Wolfratshausen/Geretsried/Ebenhausen – Über lange Zeit sei die Kirche „der Fels in der Brandung gesellschaftlicher Umbrüche“ gewesen. Das stellt Pfarrer Florian Gruber im aktuellen Gemeindebrief der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michael Wolfratshausen fest. Doch „einschneidende Veränderungen“ würden die Entscheidungsträger nun zum Handeln zwingen. Laut Gruber planen die evangelischen Kirchengemeinden in Wolfratshausen, Geretsried sowie Ebenhausen die Zusammenlegung der Pfarramts- und Kindergartenverwaltung.

Pfarrer der Babyboomer-Generation läuten Ruhestand ein: Das hat in der Region Wolfratshausen Folgen

„Es geht nicht darum, eine der drei Kirchengemeinden aufzulösen“, betont der Wolfratshauser Pfarrer nachdrücklich. Das Ziel der Neustrukturierung sei, zu gewährleisten, dass „das Engagement der Menschen, die Seelsorge, auch künftig im Mittelpunkt steht“. Das heiße: Die Pfarrer sollen nach Möglichkeit von Verwaltungsarbeit entlastet werden, damit weiterhin Zeit für „das persönliche Gespräch“, für Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Beerdigungen, für Konfirmanden- und Jugendarbeit, die Seelsorge und die diakonische Unterstützung von Notleidenden bleibt.

Wir wollen jetzt agieren, statt später nur reagieren zu können.

Die evangelische Landeskirche habe angekündigt, dass in den kommenden acht Jahren zahlreiche Pfarrstellen nicht mehr nachbesetzt werden könnten, erklärt Gruber zum Hintergrund. Weil viele Seelsorger aus der sogenannten Babyboomer-Generation – die geburtenstarken Jahrgänge von 1946 bis 1964 – zeitnah ihren Ruhestand antreten und es wesentlich weniger potenzielle Nachrücker gibt, „geht die Zahl der Pfarrer und Pfarrerinnen in den nächsten acht Jahren um fast die Hälfte zurück“.

Einnahmen aus Kirchensteuer sinken bis 2030 um bis zu 30 Prozent

„Natürlich geht es auch ums Geld“, räumt Gruber ein. Die Einnahmen durch die Kirchensteuer sinken. Zum einen wegen der vielen Kirchenaustritte, „auf der anderen Seite aufgrund des Generationenwechsels“. Die evangelische Kirche in Bayern rechnet bis 2030 mit einem Einnahmeverlust von bis zu 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019. Das prognostizierte der Vorsitzende des Finanzausschusses der bayerischen Landessynode, Joachim Pietzcker, Ende vergangenen Jahres. 2019 verzeichnete Pietzcker rund 900 Millionen Euro Einnahmen, mehr als 750 Millionen Euro davon waren Kirchensteuereinnahmen.

Angesichts der zu erwartenden Ruhestandswelle schließt Gruber nicht aus, dass es mittelfristig „nur einen Pfarrer oder eine Pfarrerin“ in Wolfratshausen geben werde. Für den wäre der Spagat zwischen Seelsorge und Verwaltung nicht mehr zu bewältigen. Gruber und seine Amtskollegen beziehungsweise -kolleginnen in Geretsried und Ebenhausen wollen nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. „Wir wollen jetzt agieren, statt später nur reagieren zu können“, erklärt er die Strategie. Erarbeitet werden müsse „eine sinnvolle Arbeitsteilung“, eine „andere Verwaltung“ – unter dem Damoklesschwert Personalrückgang.

Wolfratshausen: Auch für Pfarrer Gruber ist der Ruhestand nicht mehr fern

Fest stehe: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde im hiesigen Raum werde kleiner, die „Konzentration“ der administrativen Aufgaben von Pfarramts- und Kindergartenverwaltungen an einem Standort daher unvermeidlich. „Wir wollen uns rechtzeitig auf den Weg machen“, sagt Gruber. Auch für ihn selbst ist der Abschied aus dem Berufsleben („Es ist der schönste Beruf der Welt!“) nicht mehr fern, doch sollte es seine Gesundheit zulassen, will er den Tag X in Abstimmung mit den Personalchefs der Landeskirche etwas hinausschieben. Denn: „Ich möchte den anstehenden Umbruch gerne noch mitgestalten.“ Das falle ihm wie anderen, die bestens vernetzt sind, das Vertrauen der Menschen genießen und die Region kennen, leichter als einem Neuling.

Mitglieder der drei Kirchenvorstände trafen sich bereits

Ein erster Schritt auf dem Weg: Die Mitglieder der drei Kirchenvorstände haben sich kürzlich getroffen und ein laut Gruber sehr konstruktives Gespräch auf Augenhöhe geführt. „Nun müssen die Kirchenvorstände jeweils konkrete Beschlüsse fassen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen wollen.“ In der Folge „wird’s dann intensiver“, erläutert der Pfarrer und stellvertretende Dekan im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ihm ist wichtig, „dass alle Hauptamtlichen im Boot sind“. Und: Die Neustrukturierung laufe im Idealfall hinter den Kulissen so geräuscharm ab, „dass die Menschen draußen davon gar nichts mitbekommen“.

Pfarrer Gruber: Stellenabbau ist nicht das Ziel der Neustruktuierung

Schon heute seien die Gemeinden St. Michael in Wolfratshausen und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in der Nachbarstadt Geretsried sehr eng miteinander verwoben. Diakonin Michaela Kleemann arbeitet „zur Hälfte hier und zur Hälfte dort“, dasselbe gelte für Pfarrer Christian Moosauer.

Florian Gruber ist zuversichtlich, dass die drei Kirchengemeinden die Herausforderung meistern werden. „Es ist nicht das Ziel, Stellen abzubauen“, so der Wolfratshauser Pfarrer. Doch die Rahmenbedingungen seien vorgegeben. Es wäre fatal, die Augen vor der Entwicklung zu verschließen. (cce)

