Pfarrer Florian Gruber mit einem Lob des Unvollkommenen

Etwas muss nicht perfekt sein, um schön zu sein. Das schreibt Pfarrer Florian Gruber in seinem Gastbeitrag über die Zierkirsche vor einem Fenster.

+ Florian GruberEvangelischer Pfarrer in Wolfratshausen Wolfratshausen - „Bei einer Schönheitskonkurrenz hätte sie keine Chance. Krumm gewachsen, von Alter und mancherlei Stürmen verunstaltet steht sie da: Die Zierkirsche vor unserem Gemeindehaus. Neben den anderen Bäumen wirkt sie unscheinbar, und immer wieder schlägt jemand vor, diesen Baum doch endlich zu fällen. Noch dazu hat man vor vielen Jahren versäumt, einen Ast zu entfernen, der unterhalb der Veredelungsstelle aus dem Stamm gewachsen ist. Aber gerade das macht unseren Kirschbaum zu etwas ganz Besonderem: Denn im Frühling zeigt unser alter Baum, was in ihm steckt, und präsentiert uns seine Blüten.

In dieser Woche war es wieder soweit: Erst kommen die weißen Kirschblüten, die aus den Zweigen an dem unveredelten Ast sprießen, und etwas später erstrahlen die größeren hellroten Blüten der Zierkirsche. Und – meist nur für ein bis zwei Tage – leuchtet unser Kirschbaum dann zweifarbig. Für mich ist dieses Naturschauspiel ein Gleichnis. Unser ästhetisches Empfinden richtet sich meist auf das Makellose. Perfekte Schönheit zählt nicht nur im Design von Möbeln und Schmuck, sondern prägt auch unsere Wahrnehmung von Landschaft („Keine Windräder im Voralpenland!“). Und weil schöne Menschen schnell alle Blicke auf sich ziehen und mehr Aufmerksamkeit erhalten als andere, dreht sich ein großer Teil unseres Zusammenlebens um das ideale Aussehen: von den Internet-Schminktipps für Teenager über die Kosmetikindustrie bis zur medizinischen Optimierung von Körperpartien, deren Erscheinungsbild nicht den eigenen Vorstellungen entspricht.

Doch unser Kirschbaum ist ein sinnfälliges Zeichen, wie der äußere Eindruck täuschen kann. Auch wir Menschen zeigen unsere wahren Stärken meist erst, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Dann wird jemand zum „leuchtenden Vorbild“ und gibt anderen Mut und Kraft – etwa in einer Krise, wie wir sie gerade erleben! Oder es entpuppt sich ein bunter Schmetterling und zeigt seine innere Schönheit. In den Augen Gottes hat jeder von uns solche verborgenen Facetten. Also: Schauen wir nicht auf Perfektion, sondern trauen wir einander zu, uns weiter zu entwickeln!“

VON FLORIAN GRUBER

Evangelischer Pfarrer in Wolfratshausen

Lesen Sie auch: Geburtstag ohne Gäste: Kirche Maria Magdalena wird 500 Jahre alt