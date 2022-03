Pfarrgemeinderatswahl: Viele machten ihr Kreuzchen am Computer

Die Kandidaten für den Pfarrgemeinderat Wolfratshausen stellten sich auf einem Gruppenbild zusammen. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen. © Michael Baindl, Josef Bruckmüller, Felicitas Hörl und Karin Wandinger. Foto: sh

Die Pfarrgemeinderäte für die nächsten vier Jahre sind gewählt. Die Wahlbeteiligung im Landkreis war den Kirchen zufolge erfreulich hoch. Viele wählten online.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der Pfarrei Peter und Paul in Beuerberg (Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg) und in St. Johann Baptist in Holzhausen (Pfarrverband Münsing) machten die meisten Gläubigen von ihrem Wahlrecht Gebrauch, nämlich jeweils 28 Prozent. Im Pfarrverband Dietramszell waren es zwischen 23 und 25 Prozent, in den Eglinger Ortskirchen zwischen 17 und 25 Prozent und in Heilig Kreuz in Icking 13 Prozent. Die Beteiligung in Wolfratshausen lag mit knapp 9 Prozent etwas höher als in Geretsried (7 Prozent).

Laut dem Erzbistum haben von den insgesamt 163 502 Wählern in der Erzdiözese zwei Drittel ihr Kreuzchen am Computer gemacht. Die bisherigen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden sind mit den Ergebnissen zufrieden. „Vor vier Jahren war die Wahlbeteiligung noch niedriger“, sagt Cornelia Schrills von der Stadtkirche Wolfratshausen. Sie sei froh über die 9 Prozent diesmal, denn „viele Menschen sind im Moment wegen der Missbrauchsskandale und deren Vertuschung enttäuscht von der katholischen Kirche“, wie die langjährige Vorsitzende und wiedergewählte Geltingerin aus Gesprächen weiß. Dabei könne die Basis nichts für die Verfehlungen der Kirchenobersten und die Ehrenamtlichen schon gleich gar nichts.

Pfarrgemeinderatswahl in Geretsried-Wolfratshausen: Hohe Wahlbeteiligung

In Sankt Andreas traten 17 Frauen und Männer für das Ehrenamt an. Zehn wurden gewählt, fünf werden nachberufen. Das Nachbenennen habe den Zweck, dass auch unbekanntere, aber durchaus engagierte Kandidaten eine Chance bekämen, die nächsten vier Jahre mitzugestalten, sagt Schrills. Die Gewählten könnten so Vertreter aus den kleineren Pfarreien wie Dorfen, Senioren oder Jugendliche hinzunehmen, um einen besseren Querschnitt der Bevölkerung im Gremium abzubilden. Dies und die interne Wahl der Vorsitzenden werde in den ersten Sitzungen der neuen Pfarrgemeinderäte (PGR) Anfang April erfolgen.

Keine echte Wahl hatten Münsings Katholiken. In Mariä Himmelfahrt gab es acht Bewerber für acht Posten. Alle wurden gewählt. Wie berichtet hatten dort einige Räte aufgehört, weil der Münsinger Prälat Gerhard Gruber (94) in den 1980er Jahren unter dem damaligen Erzbischof Joseph Ratzinger als Generalvikar mitverantwortlich dafür war, dass ein Pfarrer, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt war, trotzdem weiterhin eingesetzt wurde. Die Wahlbeteiligung lag laut dem bisherigen PGR-Vorsitzenden Ulrich Geigl deutlich unter der vor vier Jahren. Geigl hofft, dass in der kommenden Periode wieder mehr möglich sein werde als in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie, damit wieder mehr Gläubige am Pfarrgemeindeleben teilnehmen würden.

„Wir beiden Pfarreien arbeiten hervorragend zusammen“

Von 21 Kandidaten wurden in der Stadtkirche Geretsried zehn gewählt, fünf in den Rat von Maria Hilf in Geretsried-Mitte, fünf in den der Heiligen Familie in Gartenberg. Jeweils zwei werden nachbenannt. Nach Auskunft der Vorsitzenden von Maria Hilf, Manuela Radosevic, wurde das Angebot, online zu votieren, sehr gut angenommen. 157 Pfarreimitglieder nutzten die bequeme Möglichkeit in der Heiligen Familie, 123 in Maria Hilf – weit mehr als persönlich an der Urne oder per Brief wählten. Trotz der niedrigen Quote von je 7 Prozent Wahlbeteiligung blickt Radosevic optimistisch in die Zukunft: „Wir beiden Pfarreien arbeiten hervorragend zusammen. Mit unserem neuen Pfarrer Andreas Vogelmeier und dem gesamten Seelsorgeteam sind wir rundum zufrieden.“ Auch Radosevic sehnt die Zeit herbei, in der wieder Veranstaltungen mit vielen Besuchern, gemeinsame Ausflüge und Gruppentreffen möglich sind.

Petra Walleitner, Wahlleiterin in Dietramszell, sagt, das Auszählen der Wahlzettel und -briefe sei diesmal wesentlich schneller gegangen, weil auch im Pfarrverband viele online ihre Kreuzchen gemacht hätten und diese Auswertung von der Diözese übernommen wurde. Nur überwiegend ältere Pfarreimitglieder hätten nach dem Gottesdienst an der Urne abgestimmt. Die stellvertretende PGR-Vorsitzende hat sich erneut zur Wahl gestellt, weil in den vergangenen beiden Jahren kaum etwas stattfinden konnte. „So wollte ich das nicht übergeben.“ Im soeben gewählten Gremium säßen viele frische Gesichter, was sie spannend und interessant finde. Im Gegensatz zu den Stadt- und Gemeinderäten ist in den Pfarrgemeinderäten der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch. In Sankt Michael in Degerndorf sowie in St. Valentin in Endlhausen beträgt er der Tabelle des Erzbistums zufolge sogar 100 Prozent.

Info

Alle Zahlen auf der Homepage des Erzbistums München, www.erzbistum-muenchen.de. Die Namen der Gewählten sind bereits auf den meisten Internetseiten der Pfarrverbände veröffentlicht).