In unserer Serie „Traumjob gefunden“ stellen Azubis ihren Lehrberuf vor. Heute: Elina Aruqi und Jana Petrovski, Pflegefachfrauen der Kreisklinik Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Als sich Elina Aruqi für ihre Ausbildung entschieden hatte, hörte sie von vielen dieselbe Reaktion: „Willst Du wirklich anderen Leuten den Hintern abwischen?“ Aruqi ließ sich von dem Vorurteil nicht beirren. Sie ist froh, in der Kreisklinik Wolfratshausen eine Lehrstelle zur Pflegefachfrau angetreten zu haben. Zusammen mit ihrer Kollegin Jana Petrovski gibt sie einen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Mit Stereotypen räumen die beiden auf.

Pflege-Ausbildung: Zwei junge Frauen haben ihren Traumjob gefunden: „Dankbarkeit ist unbezahlbar“

Der Beruf bietet den 17-Jährigen aus Geretsried nämlich viel mehr, als die anfänglichen Reaktionen ihrer Freunde vermuten ließen. „Wir lernen eine Menge über Anatomie und den menschlichen Körper“, erklärt Petrovski. Auch über den eigenen, über die Pflege und darüber, wie der Organismus Mensch eigentlich funktioniert. „Mich hat das immer interessiert“, sagt Petrovski. Es ist Wissen, das sie im Alltag abrufen müssen, denn Pflegefachkräfte legen Infusionen, Katheter und Magensonden, sie behandeln Wunden und kümmern sich intensiv um Patienten. „Wir übernehmen auch medizinische Aufgaben“, erklärt Anleitung Lena Pfeil Sie blickt den Azubis nicht nur über die Schulter, sondern erklärt jeden Schritt, zum Beispiel beim Legen einer Infusion, was Aruqi demonstriert. „Wir verbringen die meiste Zeit mit den Menschen“, weiß Pfeil.

Pflegekräfte in der Klinik bauen enge Beziehung zum Patienten auf: „Für manche sind wir die letzten mit denen sie reden“

Es ist keine Seltenheit, dass dabei eine Beziehung zwischen Patient und Pfleger entsteht. Petrovski: „Viele wollen sich mit uns unterhalten. Die Zeit nehmen wir uns auch, wenn es geht.“ Dann erzählen ältere Patienten aus ihrem Leben, „manchmal sind es Geschichten, die sie ihrer Familie schon hundert Mal erzählt haben, aber unbedingt noch einmal mit jemandem teilen möchten“. Denn – und das macht die Arbeit auch emotional belastend – „für manche Patienten sind wir die letzten Menschen, mit denen sie reden.“

Das ist die vielleicht schwierigste Lektion, die ein Azubi in der Pflege lernen muss. „Es ist wichtig, dass man eine gewisse Distanz wahren kann – und trotzdem menschlich ist“, fasst es Petrovski zusammen. Gleich in ihrer ersten Arbeitswoche starb ein Patient, mit dem sie kurz zuvor Kontakt hatte. „Das war schwer“, sagt sie.

Kreisklinik Wolfratshausen: Zwei junge Pflegerinnen lieben ihren Job

Wenn sie sich an ihre Monate in der Arbeit erinnert, dann sind da aber vor allem schöne Momente vor ihrem inneren Auge. Zum Beispiel eine Patientin, die nicht nach irgendeiner Schwester rief, sondern immer direkt nach ihr, der Auszubildenden, die gerade ihre ersten Erfahrungen machte. „Das war schön für mich, weil sie offensichtlich gut fand, wie ich mit ihr umgegangen bin.“ Es sind menschlich anrührende Momente, die für manche Belastung entschädigen, die der Beruf mit sich bringt. Aruqi: „Diese Dankbarkeit ist unbezahlbar“.

Neben der Patientenpflege in der Klinik stehen auch Arbeiten in der Altenpflege und dem ambulanten Dienst im Ausbildungsplan der jungen Frauen. „Die Bereiche sind ganz unterschiedlich“, sagt Petrovski, und auf ihre Weise spannend. Was für zusätzliche Spannung sorgt: „Man weiß nie, was auf einen wartet, wenn die Tür aufgeht.“

Traumjob Pflegefachfrau: „Ein schönes Gefühl, dass man anderen helfen kann“

In der öffentlichen Wahrnehmung hat die Pflege in den vergangenen Jahren einen großen Aufschwung erlebt. Mitten in der Corona-Pandemie ist vielen Menschen klar geworden, welchen Aufwand und wichtigen Dienst am Menschen die Männer und Frauen in dieser Fachrichtung leisten. Der Job ist im wahrsten Wortsinn krisensicher. Das war aber für Petrovski und Aruqi nicht der Grund für ihre Entscheidung: „Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man anderen helfen kann“, sagt Aruqi. Vielleicht hat sie das Helfer-Gen im Blut, einige ihrer Familienmitglieder arbeiten im selben Beruf. Deshalb wusste die Geretsriederin auch, welche Entbehrungen ein Schichtplan, wie er im Pflegesektor üblich ist, mit sich bringt. „Manchmal müssen wir auch am Wochenende oder abends arbeiten“, sagt sie. Dann verpasse man vielleicht mal einen Familien-Geburtstag oder einen Abend mit Freunden. „Ich sehe dann am nächsten Morgen auf instagram, was sie gemacht haben, während ich gearbeitet habe.“ Anfangs hat sie das noch ein wenig gestört. Inzwischen steht Aruqi darüber: „Mir ist es wichtiger, zu helfen.“

