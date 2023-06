Pflegeheim oder doch Alters-WG? Eine Übersicht zu alternativen Wohnformen im Alter

Von: Jannis Gogolin

Hier lässt’s sich leben: In Dietramszell leben neun Senioren in einer Wohngemeinschaft. © Clara Wildenrath

Alternatives Wohnen im Alter beinhaltet mehrere Möglichkeiten. Expertin Christiane Bäumler räumt mit Stereotypen auf und liefert einen Überblick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das eigene Zuhause bedeutet Heimat, Verbundenheit und Sicherheit. Umso schwerer fällt es vielen Menschen, ihr Heim aus Altersgründen zu verlassen. Die Furcht vor der Fremde, vor Isolation und „Abschiebung ins Altersheim“ lässt Senioren erstarrt in ihrem häufig zu großen Zuhause zurück. Doch das muss nicht sein, weiß Christiane Bäumler. Sie arbeitet im Fachbereich Senioren im Landratsamt und hält Vorträge zu alternativen Wohnformen im Alter. Mit unserer Zeitung sprach sie über Alters-WGs, die Angst vor dem Umzug und die Zukunft des Altwerdens.

Christiane Bäumler vom Fachbereich Senioren im Landratsamt © Privat

Frau Bäumler, sind Wohngemeinschaften (WGs) nicht nur etwas für Studenten?

Das glaube ich nicht (lacht). In Studenten-WGs ist ja alles Verhandlungssache, sei es die Zimmerverteilung oder ein Putzplan. Das ist eine große Gemeinsamkeit mit Wohngemeinschaften für ältere Personen. Ob dort Essen gebracht, wie oft Pflegedienste vorbeikommen oder Freizeitprogramme organisiert werden, wird in Gemeinschaft beschlossen.

Folglich sollte man sich von den klassischen Vorstellungen vom Wohnen im Alter verabschieden?

Na ja, letztlich hat ja jeder verschiedene Vorstellungen, wo und wie er als Senior leben will. Für manche passt da das konventionelle Pflegeheim. Andere fühlen sich in Hausgemeinschaften mit mehren Generationen oder einer persönlichen Pflegekraft in den eigenen Räumen eher wohl. Die Kosten richten sich deshalb hauptsächlich nach dem eigenen Bedarf an Hilfe und Pflege – und nach dem Angebot in der Umgebung.

Apropos Angebot: Was für alternative Wohnformen gibt es denn hier im Landkreis?

Neben klassischen Pflegeheimen haben wir im Landkreis schon ein paar ambulant betreute Alters-WGs. Beispielsweise in Dietramszell, Geretsried, Münsing, Wolfratshausen oder Eurasburg. Auch zwei Hausgemeinschaften und mehrere betreute Wohnanlagen gibt es schon. Eine Sache existiert es bei uns aber leider noch nicht: Wohnen für Hilfe.

Neues Konzept in steuerlicher Grauzone: „Deswegen können wir das Modell nicht bewerben“

Verschiedene alternativen Wohnformen für‘s Alter mit deren Vor- und Nachteile. © PMS Grafik

Wohnen für Hilfe – was genau ist das jetzt?

Bei dem Konzept gehen ältere mit jüngeren Menschen eine Wohnpartnerschaft ein. Azubis oder Studenten ziehen bei älteren Menschen mit ein – vorausgesetzt natürlich, der Platz lässt das zu. Pro Quadratmeter Wohnfläche hilft dann die junge Person der älteren eine Stunde im Monat beispielsweise im Haushalt oder beim Einkaufen. Eigentlich überall, exklusive der Pflege. Bisher ist das steuerrechtlich aber eine Grauzone, und die Vermittlung von Wohnpartnerschaften wird nicht gefördert. Deswegen können wir das Modell nicht ohne Weiteres bewerben.

Und wie steht es um die klassische 24-Stunden-Betreuung?

Der Begriff wird so nicht mehr verwendet. In Fachkreisen bezeichnet man das Modell, bei dem eine Unterstützungskraft mit in den Wohnräumen des Leistungsempfängers lebt, „Live-in-Kraft“. Bei dem Namen 24-Stunden-Betreuung vergaß man tendenziell, dass es hinter der Pflegeleistung noch einen Menschen gibt, der auch das Bedürfnis nach Freizeit und Urlaub hat. Die Form gibt es weiterhin, aber nur wenige Anbieter haben einen Vertrag mit den Pflegekassen. Alternativen sind gern gesehen.

Das könnten eben auch Alters-WGs sein. Woher kommen denn diese ganzen neuen Ideen?

Ich glaube, die Menschen verstehen langsam, dass Wohnen alleine in der eigenen Wohnung oder im Haus nicht immer die beste Art ist. Gemeinschaft ist im Alter wirklich wichtig. Tägliche soziale Kontakte halten fit und führen zu mehr Lebensqualität. Das gilt aber generell und ist auf keine Wohnform begrenzt. Ich habe es selbst schon erlebt, dass Personen auch in Pflegeheimen wieder aufgeblüht sind.

Das Interview führte Jannis Gogolin.

