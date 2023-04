Pilotprojekt am Bahnhof: Dynamische Fahrgast-Information in Betrieb genommen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Vor der DFI-Pilotanlage: (v. li. n. re.) Hannah Baumgartner (Azubi), Anna Scholz (Mobilitätsmanagerin), Vivian Bergmann (Klimaschutzmanagerin), Wolfratshausens Zweiter Bürgermeister Günter Eibl, Landrat Josef Niedermaier, Ines Stock (Projektleitung DFI) und Sebastian Freund (DFI Projektkoordinator). Wir hoffen, so einen weiteren Schritt zur besseren Akzeptanz des Öffentlichen Personennahverkehr getan zu haben. Landrat Josef Niedermaier © Sabine Hermsdorf-HISS

Am Bahnhof in Wolfratshausen steht seit Kurzem eine dynamische Fahrgast-Information. Sie ist eine von zwei Pilotanlagen. Finanziert werden diese zu 80 Prozent vom Freistaat.

Wolfratshausen – Ist mein Bus pünktlich? Oder, wenn nicht, mit wie viel Verspätung muss ich rechnen? Die Antworten auf diese Fragen kann die neue, dynamische Fahrgast-Information (DFI) liefern. Eine von zwei Pilotanlagen steht nun am Bahnhof in Wolfratshausen, die andere am Stadtbusbahnhof Freising.

Pilotprojekt am Bahnhof Wolfratshausen: Landratsamt übernimmt Vermittlerfunktion

An dem Projekt beteiligen sich neben dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen noch Dachau, Ebersberg, Erding, Miesbach, Starnberg, Freising und der Landkreis München. Das Landratsamt übernimmt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hierbei die Vermittlerfunktion zwischen dem MVV und den Kommunen.

„Wolfratshausen ist gleich nach dem Flughafen der meistgenutzte Endbahnhof“, begründet Landrat Josef Niedermaier, warum die Wahl für eine der ersten Aufstellungen des großen Modells auf die Stadt Wolfratshausen fiel. Geplant sei für 2023/2024 die Installation von 52 DFI-Anzeigern im gesamten Landkreis.

„Wir hoffen, so einen weiteren Schritt zur besseren Akzeptanz des Öffentlichen Personennahverkehrs getan zu haben“, so Niedermaier. Langfristig sei es nach wie vor das Ziel, die „Mobilität zu entzerren und vom Auto wegzukommen“. Allerdings funktioniere dies nur, wenn das Angebot stimme. „Es spielt nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität eine Rolle.“

Dynamische Fahrgast-Information in Wolfratshausen: Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

Auf einen Blick können Fahrgäste nun die Echtabfahrtzeiten der Busse verfolgen, Auskünfte über Tarife und Baustellen erhalten. Menschen mit Seheinschränkungen werden die Informationen über Liniennummer, Richtung und aktuelle Abfahrtszeiten per Knopfdruck angesagt.

„Die DFI beinhalten einen großen Aufwand mit einer neuen Technologie“, sagt Ines Stock, DFI-Projektleiterin beim MVV auch in Bezug auf die 4K-Auflösung. Ziel sei zudem, ebenso die S-Bahn-Daten anzeigen zu lassen. „Die haben jedoch noch ihr eigenes System, aber wir arbeiten bereits daran.“

Finanziert werden die Anlagen zu 80 Prozent vom Freistaat, der Rest ist von der Kommune zu tragen. „Ein großer Anzeiger kommt auf etwa 25 000 Euro – das heißt, 5000 Euro ist Anteil der Gemeinde oder Stadt“, rechnet Niedermaier vor.

Ein kleinerer käme auf 5000 Euro, 1000 Euro wären hier der Eigenanteil. Insgesamt besitzt das Projekt ein Volumen von 12,5 Millionen Euro. Geplant sind rund 1200 Anzeiger verschiedenster Größen in den Verbundlandkreisen. sh

