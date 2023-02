Pläne für S7-Verlängerung nach Geretsried geändert: Das können Bürger jetzt tun

Von: Carl-Christian Eick

Um gut neun Kilometer soll das S-Bahn-Gleis von Wolfratshausen nach Geretsried verlängert werden. Wann? Das steht in den Sternen. © Hans Lippert

Die S7 soll von Wolfratshausen in die größte Stadt im Landkreis, Geretsried, verlängert werden. Nun sind die Pläne geändert worden.

Wolfratshausen – Bahnbrechende Neuigkeiten zur geplanten Verlängerung der S7 nach Geretsried kann Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner nicht verkündigen – weil ihm solche nicht vorliegen. Allerdings gibt er bekannt: Am Freitag, 10. Februar, wird die zweite Tektur der Planunterlagen öffentlich gemacht. Einwände gegen vorgenommene Änderungen kann erheben „wer durch die Tektur in seinen Belangen erstmals oder stärker berührt wird“, so der Rathauschef. Einwendungen, die bereits im ersten Anhörungsverfahren vor zehn Jahren und nach der ersten Tektur (2020) erhoben wurden, „bleiben bestehen“.

Das Planfeststellungsverfahren für das Großprojekt ist am 5. Dezember 2011 eingeleitet worden. Dazu muss man wissen: „Wesentlich für das Planrechtsverfahren und den Fortgang des Projekts ist das Ergebnis der standardisierten Bewertung, die Nutzen-Kosten-Untersuchung“, kurz NKU, so eine Bahnsprecherin gegenüber unserer Zeitung. Bei der NKU „werden dem Nutzen des Projekts die Kosten gegenübergestellt“. Fällt die NKU unter den Faktor 1, gilt die Infrastrukturmaßnahme als unwirtschaftlich – die erste NKU vor gut zehn Jahren brachte das Ergebnis: 1,09.

Aktueller Preisstand aus dem Jahr 2009: rund 165 Millionen Euro

In einer gemeinsamen Sondersitzung der Stadträte aus Wolfratshausen und Geretsried im Oktober vergangenen Jahres in der Loisachhalle erklärte Bürgermeister Heilinglechner, dass bei der geplanten Gleisverlängerung in die größte Stadt im Landkreis „ein neues NKU-Verfahren“ angewendet werde. Der potenzielle Nutzen eines Infrastrukturvorhabens werde inzwischen „positiver bewertet“ als bislang. In die Analyse fließen unter anderem die voraussichtlichen Fahrgastzahlen auf dem verlängerten S-Bahn-Ast sowie die Zahl der Kfz-Fahrten pro Tag ein, die mutmaßlich durch den Gleisbau vermieden werden können. Laut aktueller Kostenberechnung – sie stammt aus dem Jahr 2009 – müssen für das Projekt mehr als 165 Millionen Euro aufgewendet werden. Zusätzliche rund 44 Millionen Euro (Preisstand ebenfalls 2009) kostet ein Tunnel-/Trogbauwerk im Bereich des S-Bahnhofs in Wolfratshausen. Vereinbart ist: Jeweils 17 Millionen Euro legen die Kommunen Wolfratshausen und Geretsried auf den Tisch, den Rest zahlt der Landkreis. Im Zuge der NKU kommt aber auch dieser Anfang 2015 vereinbarte Kompromiss auf den Prüfstand.

Wir gehen davon aus, dass 2023 der Planfeststellungsbeschluss gefasst wird.

„Wir gehen davon aus, dass 2023 der Planfeststellungsbeschluss gefasst wird“, sagte Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, im Herbst vergangenen Jahres bei einem Pressetermin in Geretsried. Er legte allerdings Wert auf die Feststellung, dass nicht der Freistaat Bayern Herr des laufenden Verfahrens sei, „sondern das Eisenbahn-Bundesamt“.

Die zweite Tektur der Planunterlagen – laut Rathauschef Heilinglechner bestehend aus Zeichnungen sowie Erläuterungen – kann vom 10. Februar bis einschließlich Donnerstag, 9. März im Rathaus (Zimmer N 2.2) während der Dienststunden sowie nach persönlicher Terminvereinbarung studiert werden. Veröffentlicht werden die Planunterlagen zudem auf der Homepage der Stadt Wolfratshausen sowie auf der Homepage der Regierung von Oberbayern. (cce)

